假釋詐騙犯拍片稱「判決書可當履歷」　卓榮泰：會把這個人找出來

▲行政院長卓榮泰、法務部長鄭銘謙備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院今（15日）邀請行政院長卓榮泰提出「打擊2.0執行成效」專案報告並備質詢，民眾黨立委黃珊珊在質詢時曝光一段影片，影片中是一名假釋的車手教民眾如何詐騙，並稱他的判決書可以當成履歷表。法務部長鄭銘謙指，這是很可惡的行為；卓榮泰也說，這樣行為還放在社會上不應該，會把這個人找出來。

最高法院大法庭今年裁定，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，所稱「其犯罪所得」，係指行為人因犯罪而實際取得之個人所得而言；倘行為人並未實際取得個人所得，僅須於偵查及歷次審判中均自白，即合於該條前段減輕其刑規定之要件。

黃珊珊質詢時表示，行政院、立法院通過的專法被司法院打臉。當時打詐四法立法意旨很清楚，如果自白或自首繳回犯罪所得可以減刑，但是最高法院認為繳回犯罪所得是他得到的酬勞，所以，一個車手繳回三、五千元就減刑。

黃珊珊說，去年就有一名劉姓詐騙機房成員，詐取被害人約50萬元，他卻自稱只賺到約7到8千元的酬勞，被逮後認罪並繳回所得，一二審皆獲得減刑。法務部認為要修法，但到現在修法草案都還不敢拿出來。

鄭銘謙說，修法草案現在行政院審查，會邀司法院一起討論；卓榮泰說，草案程序上通常要經過政委；黃珊珊說，立法院初審時，法務部拿出草案，司法院代表竟然還說是第一次看到，如果修法前沒有跟司法院討論，再怎麼修法都是白搭，打詐打一半。

卓榮泰說，會積極跟司法院溝通；黃珊珊要求盡速提出修法草案；卓揆允諾，「你我都可能受害，我們旁邊的人都可能受害」，「下個會期一定可以送來」。

黃珊珊質詢尾聲還播了一段詐騙假釋犯出來拍的影片，影片中他稱他的判決書可以當成履歷表。卓榮泰說，他會請法務部長把這個個案找出來，這樣行為還放在社會上不應該。

