28歲男「囚禁印尼籍女友」鎖門燒炭！　她挺5月孕肚跳窗逃生

記者王佩翊／編譯

新加坡一名28歲印尼籍男子漢斯（Hans Pratignyo）涉嫌囚禁懷孕5個月的女友，並企圖在屋內燒炭自殺。女方為了脫困只能從窗戶逃生，混亂中從2樓墜落1樓，才成功脫逃求救，但也因此受傷。

根據《新明日報》報導，28歲的漢斯是新加坡永久居民，他2024年12月涉嫌將懷孕5個月的25歲女友困在房內燒炭，導致女友在逃生時受傷，所幸獲救後無生命危險。該案於15日開庭，漢斯承認3項指控。

根據檢警調查指出，漢斯2024年12月1日晚間10時多將租屋處的窗戶緊閉、拉下窗簾並拔掉冷氣插頭，隨後外出購買3包木炭和數個打火機。返家後，他將房門反鎖並用冰箱擋住租屋處的出入口，將25歲的印尼籍女友困在房間內，隨後使用打火機點燃紙巾，藉此恐嚇被害人。

隔日上午8時，漢斯開始在室內燃燒木炭，導致屋內濃煙四起。他將女友強行拉進廁所，並逼對方坐在馬桶上，期間還不斷喃喃自語，「別殺我女友。」

被害女子雙眼被濃煙薰得疼痛難耐，擔心腹中胎兒安危，苦苦哀求漢斯讓她到廁所外呼吸新鮮空氣，並承諾一定會乖乖聽話。

被害人走出廁所後，雙方發生肢體衝突，漢斯甚至掐住女友脖子致其呼吸困難。女友趁機掙脫並爬出窗外求救，漢斯企圖將她拉回屋內，混亂中女友從2樓墜落至1樓，右髖部著地受傷。但她仍奮力跑向附近的健身房求助，鄰居見狀立即報警，漢斯當場遭逮捕。

根據新加坡心理衛生學院報告，漢斯事後被診斷患有妄想症，又稱妄想性障礙，這是一種嚴重精神疾病，會產生幻想情景。心理醫生認為被告行為與病情相關，建議接受治療。

漢斯面臨蓄意傷人、非法禁錮、恐嚇等6項指控，而在15日的法庭上，他承認其中3項指控。

