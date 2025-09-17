18歲女遭17歲男砍死！友曝2人交往半年多　「跟她要錢且態度差」

記者劉人豪／台中報導

台中市一名17歲駱姓少年持刀瘋砍顏姓女友，案發後無照騎車跑回苗栗，又搭乘火車南下彰化投宿旅館，昨（16）日火速落網，今（17）日依殺人罪將駱姓少年送少年法庭。顏女友人指出，就她所知顏女跟駱男交往半年多，且交往期間都是駱男跟顏女要錢，且要顏女出錢吃飯，分手後顏女想跟駱男拿回欠款，沒想到遇死劫，怒批駱男「整天跑廟會的死軟飯男」。

▲右為遭駱姓少年殺害的顏女。（圖／民眾提供，下同）

昨日上午，駱姓少年不滿顏女與其分手，約對方到沙鹿區忠貞路談判，雙方一言不合，駱男竟拿出預先買好的長刀，短短44秒內瘋狂砍殺顏女31刀，顏女慘死街頭，駱男把兇刀丟在現場後，騎乘借來的機車逃往苗栗苑裡，之後又搭火車前往彰化躲藏，警方鎖定動向後將人逮捕。

命案後，社群平台「Threads」掀起熱議。一名網友爆料，死者親友透露事件主因並非單純感情問題，而是長期金錢糾紛。顏女因打工賺取學費遭男友頻繁借款，分手前要求歸還欠款卻演變成憾事。

而顏女一名女性友人向《ETtoday新聞雲》指出，她跟顏女認識四年多，顏女今年5月才剛過18歲生日，駱男還有一個哥哥，有聽說駱男家庭蠻複雜的，2人交往期間駱男會跟顏女拿錢，不然就是吃飯的時候叫顏女出錢，但是駱男對顏女態度相當差，2人交往應該有半年多，彼此分手有一段時間，顏女想拿回欠款，所以才獨自去找那個男生，沒想到發生憾事。

友人強調，顏女絕對沒有劈腿，且分手的時候駱男還打顏女，交往期間一直要顏女載他，還要送他東西，怒批「整天跑廟會的死軟飯男」。