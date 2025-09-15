行政院：中央舉債2992億　台北、台中獲大幅挹注應能好好顧市民

▲行政院發言人李慧芝。（資料照／記者陳家祥攝）



記者陶本和／台北報導

行政院發言人李慧芝15日表示，新版財劃法，明年中央分給地方統籌分配稅款，大幅增加4165億元，中央挹注地方金額創下史上新高，中央卻是要舉債2992億；而台北市、台中市的統籌分配稅款，分別大增440億元、295億元，「相信台北跟台中市，在獲得中央大幅挹注之後，都能夠好好照顧市民」。

李慧芝指出，根據新版財劃法，明年中央要分給地方的統籌分配稅款，是大幅增加了4165億元，來到8841億元，總計明年度中央要挹注給地方的金額來到1兆1650億元，創下史上新高，相較之下，中央卻是要舉債2992億元。

李慧芝表示，在台北市的部分，明年度統籌分配稅款大幅增加440億元以上，整體來說挹注給台北市金額達來到1317億元，比今年大幅增加275億元，這些數字都是全國之冠，此外台北市財政體質非常良好，歲計賸餘還有269億元，都能好好規劃使用。

另外，台中市統籌分配稅款部分，明年也會大幅增加295億元，整體來說中央明年要挹注給台中市的金額，來到了993億元，比今年增加128億元，排名也在全國前五名。另外台中還有歲計賸餘42億元，相信台北跟台中市，在獲得中央大幅挹注之後，都能夠好好照顧市民。