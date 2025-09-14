暖心運將幫忙搬行李、免車資　台中婦想報恩求警幫忙…結局感人

▲劉姓司機見年邁的李婦1人獨自搬重物，不但替她搬行李下車，發現李婦身上現金不夠，還主動表示「這趟就不用錢了」。（圖／示意圖，資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市70多歲的李姓婦人日前搬家，搭乘計程車搬運行李，到了新住處後，劉姓司機見年邁的李婦1人獨自搬重物，不但替她搬行李下車，發現李婦身上現金不夠，還主動表示「這趟就不用錢了」，相當暖心。事後李婦始終掛念此事，近日決定請警方幫忙找人，把當時的300元車資交還給司機。

李姓婦人近日向台中市第三警分局立德派出所求助，表示前幾天她搭乘計程車搬運家當時，司機見她行李繁多，貼心地陪她搬行李，花了半個多小時，滿頭大汗，但正當她要付錢時，竟發現自己身上現金不夠，一時之間不知該如何是好。

沒想到，司機聽聞後，僅是笑著搖了搖手，聲稱「算了」，隨後就轉身離去，算李婦這趟免錢。熱心又豁達的司機，讓李婦留下深刻印象，決定務必要將車資歸還，但當時慌亂之中只記下司機的名字及部分車號，沒有聯繫方式，她只好向警方求助。

▲李姓婦人走進台中市第三警分局立德派出所求助。（圖／記者白珈陽翻攝）



警方了解情形後立刻展開協助，經比對，終於在眾多同名同姓的司機中，找到當日熱心的劉姓駕駛（43歲），劉男接到警方電話時，頗感訝異，還以為出了什麼事，在得知原因後，也欣然同意與李婦約定還款方式與時間，事件圓滿落幕。

警方提醒，日常生活中遇到財物遺失等突發狀況，都可主動尋求警方協助。同時呼籲，民眾在乘坐計程車或其他交通工具時，可事先確認車資與付款方式，留下司機聯絡資訊或簡單記錄相關細節，避免因慌亂而遺漏重要訊息，保障自身權益。