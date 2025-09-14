　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

暖心運將幫忙搬行李、免車資　台中婦想報恩求警幫忙…結局感人

▲▼ 。（圖／示意圖，資料照）

▲劉姓司機見年邁的李婦1人獨自搬重物，不但替她搬行李下車，發現李婦身上現金不夠，還主動表示「這趟就不用錢了」。（圖／示意圖，資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市70多歲的李姓婦人日前搬家，搭乘計程車搬運行李，到了新住處後，劉姓司機見年邁的李婦1人獨自搬重物，不但替她搬行李下車，發現李婦身上現金不夠，還主動表示「這趟就不用錢了」，相當暖心。事後李婦始終掛念此事，近日決定請警方幫忙找人，把當時的300元車資交還給司機。

李姓婦人近日向台中市第三警分局立德派出所求助，表示前幾天她搭乘計程車搬運家當時，司機見她行李繁多，貼心地陪她搬行李，花了半個多小時，滿頭大汗，但正當她要付錢時，竟發現自己身上現金不夠，一時之間不知該如何是好。

沒想到，司機聽聞後，僅是笑著搖了搖手，聲稱「算了」，隨後就轉身離去，算李婦這趟免錢。熱心又豁達的司機，讓李婦留下深刻印象，決定務必要將車資歸還，但當時慌亂之中只記下司機的名字及部分車號，沒有聯繫方式，她只好向警方求助。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲李姓婦人走進台中市第三警分局立德派出所求助。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方了解情形後立刻展開協助，經比對，終於在眾多同名同姓的司機中，找到當日熱心的劉姓駕駛（43歲），劉男接到警方電話時，頗感訝異，還以為出了什麼事，在得知原因後，也欣然同意與李婦約定還款方式與時間，事件圓滿落幕。

警方提醒，日常生活中遇到財物遺失等突發狀況，都可主動尋求警方協助。同時呼籲，民眾在乘坐計程車或其他交通工具時，可事先確認車資與付款方式，留下司機聯絡資訊或簡單記錄相關細節，避免因慌亂而遺漏重要訊息，保障自身權益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 9265 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
遊韓搭計程車「司機1舉動」是詐騙！　釣出一票苦主
千萬網紅帶貨翻車！備2萬雙「只賣58雙」　老闆血虧曝真相
遺孀淚吻柯克告別　不停說「我愛你」心碎一幕曝光
曾聖恩衝回致勝分被趕出場！　錯愕還原狀況
鶯歌老街空蕩蕩！他曝2原因「在地人都不逛」
快訊／8縣市大雨特報！　大雷雨轟嘉義1小時
打民進黨2年「燒光上億」　館長喊沒錢了：以前挺綠生意很好

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

回填廢棄物！高雄美濃坑洞2怪手暗夜出入　環保局扣留開罰900萬

暖心運將幫忙搬行李、免車資　台中婦想報恩求警幫忙…結局感人

男參加大士爺文化季違停　一查竟是侵占車！警拉下車上銬

台南超扯騎士！機車前輪放平板車上趴趴走　警：最高罰3萬6

寶寶等不及了！台中女如廁產嬰驚嚇無助　消防員衝現場接生

高雄男酒駕滑板車喊「速度不快」想脫罪　法官打臉判2月

鬼月喝屍水超崩潰！民俗專家：3類人影響大　去負面磁場做法曝

為拍美照玩命！藍衣女翻護欄「爬武嶺岩壁」　太管處告發裁罰

景美夜市海產店遭8+9索保護費！親友團PO文約助拳　警方回應了

公館圓環拆除爆衝突！爆走男揮拳揍警察　大安警：依法傳辦

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

【討論解方】陳其邁籲朝野放下屠刀！　「政治領袖無法坐下談是愧對人民」

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

張棋惠嘴ㄆㄧㄚˊ「飛輪海變灰輪海」　預告開個唱：都要感謝蟑螂(?)

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

馬志翔談舊愛江祖平　希望她都好：祝她幸福

回填廢棄物！高雄美濃坑洞2怪手暗夜出入　環保局扣留開罰900萬

暖心運將幫忙搬行李、免車資　台中婦想報恩求警幫忙…結局感人

男參加大士爺文化季違停　一查竟是侵占車！警拉下車上銬

台南超扯騎士！機車前輪放平板車上趴趴走　警：最高罰3萬6

寶寶等不及了！台中女如廁產嬰驚嚇無助　消防員衝現場接生

高雄男酒駕滑板車喊「速度不快」想脫罪　法官打臉判2月

鬼月喝屍水超崩潰！民俗專家：3類人影響大　去負面磁場做法曝

為拍美照玩命！藍衣女翻護欄「爬武嶺岩壁」　太管處告發裁罰

景美夜市海產店遭8+9索保護費！親友團PO文約助拳　警方回應了

公館圓環拆除爆衝突！爆走男揮拳揍警察　大安警：依法傳辦

史考特9局大比分登板！洗刷再見滿貫惡夢　羅伯斯目的「重置」他

回填廢棄物！高雄美濃坑洞2怪手暗夜出入　環保局扣留開罰900萬

赴韓搭計程車「司機1舉動」是詐騙！一票苦主：只能看著跳表機狂跳

CASIO聯手Nissan造拉風錶　冠軍賽車元素入設計

出房門就是太平洋！第一排零遮蔽視野賞日出月光海　花蓮海景民宿

床墊發霉＋綁鐵鍊！韓籍勞工撰「囚禁日記」　揭美突襲非人道待遇

嘉藥迎新！2200新生射紙飛機啟航　72歲校友攜夫再拚碩士

陸掀「預製菜風波」　薩莉亞被點名：為啥沒人罵？　關鍵是這點

1天吃21根香蕉！女子突昏迷倒地不起　醫驚呼：已經中毒

祖雄超趕進度！歡慶2周年「佳娜已懷2寶」　從砲友變家人感性告白

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

社會熱門新聞

知名烘焙坊驚傳倒閉！負責人夫妻失聯

台南台積電工安意外　工人遭風扇擊中摔落3m亡

愛妻癌逝怒撂黑道毆名僧！化工老董、酒店董座遭重判

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

高鐵旅客行動電源自燃　警依公共危險偵辦

哈士奇上錯車！　警一看又是「Money」

國3開槍逼車畫面曝　疑彰化惡煞15天後再犯

清潔員撿32元舊電鍋贈拾荒嬤遭起訴　法務部：針對小額貪污案修法

快訊／電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

72歲婦領120萬遭阻！警查身分竟是通緝犯

涉洗錢30億！東引快刀手、茗香園老闆收押

練田徑把老婦撞成植物人！高職生要賠736萬

賓賓哥涉打「雲林阿公」老房東黑歷史起底　

獨／館長健身房重訓倒地　41歲女不治

更多熱門

相關新聞

台中男「鬼切」釀禍　女駕駛噴飛車外陷昏迷

台中男「鬼切」釀禍　女駕駛噴飛車外陷昏迷

台中市西屯區今天（14日）清晨發生一起交通事故，1名李姓男子開車沿文心路二段中線車道行駛時，疑違規左轉，撞上內線車道直行的張姓女駕駛，造成張女車輛當場翻覆，人噴飛車外，當場陷入昏迷，幸經搶救暫無生命危險。詳細肇事責任及原因由警方進一步釐清。

嘉義男躺分隔島　布袋警送他回家

嘉義男躺分隔島　布袋警送他回家

新案成屋才開賣　專家點出優劣勢

新案成屋才開賣　專家點出優劣勢

「藝家人融耀大雅」嘉年華將於9/13熱鬧登場　

「藝家人融耀大雅」嘉年華將於9/13熱鬧登場　

新光復業、漢神登場　台中百貨商圈漲幅王出爐

新光復業、漢神登場　台中百貨商圈漲幅王出爐

關鍵字：

暖心司機台中市婦人故事搬家警方協助

讀者迴響

熱門新聞

Lisa掰了Labubu！LV包掛「黃色新歡」　粉絲全暴動

陳曉東淚替于朦朧發聲！「為何全在刪文」

快訊／U18台灣3比2勝韓國奪季軍

知名烘焙坊驚傳倒閉！負責人夫妻失聯

釋昭慧籲拒領1萬！求「捐入國家續命款」

3千萬、6間房也買不到快樂　21歲獨子繼承遺產後崩潰：快撐不下去

于朦朧墜樓亡「犯人背景硬」！全案14大疑點一次看

Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「私照外洩」

微熱山丘月餅發霉！宣布全面停產退費　千人湧入粉專讚爆

今年停賣中秋月餅！微熱山丘道歉：可退款

《2分之一強》舞陽宣布結婚！「法國絕美婚紗曝光」

台南台積電工安意外　工人遭風扇擊中摔落3m亡

最新模擬路徑！　颱風生成機率曝

印尼「營多麵」調味包驗出致癌農藥

女神級啦啦隊長結婚了！金韓拿披白紗嫁團長　安芝儇驚喜到場

更多

最夯影音

更多

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面