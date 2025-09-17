4步驟預謀殺人！17歲陰險黑道小弟　借路人手機釣出女大生奪命

▲台中市沙鹿區發生凶殺案，兇嫌駱姓少年年紀雖輕，竟預先買刀、借機車拆車牌，再跟路人借電話將女友約出刺殺。（圖／資料照片）



記者白珈陽、游瓊華／台中報導

發生在台中市沙鹿區的驚悚情殺案，一名顏姓女大生遭前男友刺死，動手兇嫌竟是年僅17歲、未成年的駱姓少年。據了解，駱姓少年平日混廟會，有幫派背景，雖然年紀輕輕，但下手超狠，先從網路買長刀預謀行刺，昨(16)日從苗栗苑裡向朋友借機車，特意拆了車牌騎到台中沙鹿，還疑似擔心顏女不接電話，在路邊向人借電話打給顏女，將顏女約出砍死，之後更變裝搭火車逃往彰化，一連串預謀，顯見其心態冷靜、手段兇殘。

17歲駱姓少年與18歲顏姓女友在網路上認識，雙方交往一年多，顏女欲分手，駱男多次求和不成起殺機。昨（16）日帶著預先買好的長刀，將對方約到沙鹿街頭談判。雙方一言不合，少年竟亮出預購的長刀，在光天化日下對昔日愛人痛下殺手，不僅在44秒內猛砍31刀，更返回補刀確保對方斃命。少年行兇後棄刀逃往彰化，沒多久就被警方逮捕。

▲顏女父母昨日下午前往台中崇德殯儀館悲痛認屍並在檢察官陪同下進行相驗。（圖／資料照片）



顏女父母接到噩耗崩潰不已，昨日下午前往台中崇德殯儀館認屍，陪同檢察官相驗，據了解，顏女頭、頸、四肢、軀幹皆受有刀傷，共計至少30多處傷勢，檢方將安排今日進行斷層掃描，並排定18日下午2時解剖，以釐清確切死因。