大爆發！　準樺加沙「可能中颱↑」非常靠近時間曝

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家林得恩提醒，關島附近海面的90W，預估可能會成為今年第18號颱風樺加沙，各國主流預報模式均認為，它發展的強度至少可達到中度颱風或以上等級；周二晚間到周三之間，颱風中心會非常靠近台灣，至於未來暴風圈及風雨帶的程度，仍需持續觀察。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，TD20+90W大爆發！未來7天內，將會有2個熱帶擾動系統有機會經過台灣附近，或影響台灣天氣。

林得恩說，首先就是在菲島東部外海的TD20，後續亦將循環境駛流場的導引，向西北方向，朝中國華南地區前進，預估今日會通過呂宋島，周四到達巴士海峽，周五進入南海北部。

林得恩表示，雖然TD20不會直接侵襲台灣，但其外圍環流仍將會造成台灣附近水氣增多，不穩定度增大，自周四起到周六，東半部、東南部及恆春半島會有短暫陣雨或雷雨，西半部午後也將有局部大雷雨發生的機會。

林得恩提醒，值得加強注意的是另一個熱帶擾動，也就是在關島附近海面的90W，未來也將逐漸增強，預估可能會成為今年第18號颱風樺加沙；由於各國主流預報模式均認為，它發展的強度至少可達到中度颱風或以上等級，且颱風環流範圍也相當寬廣，雨帶相當結實。

林得恩指出，預估90W將在下周一前後，往台灣東南方海面到巴士海峽靠近；周二晚間到周三之間，颱風中心會非常靠近台灣，至於未來暴風圈及風雨帶對台灣影響的程度，仍需持續追蹤觀察。