生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雙颱估明後接力生成　「重點在樺加沙」雨最大地區曝

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家賈新興表示，熱帶性低氣壓預估周四發展為米塔颱風的機率高，預估朝廣東及香港、澳門一帶的方向移動，「重點不是米塔，重點在後面」；而另一熱帶系統預估周五有發展為樺加沙颱風的機率，下周一晚起至下周二有受颱風環流影響的機率，花蓮、台東、高屏山區並有較大雨勢發生的機率。

▼最新歐洲系集模式預測未來10天颱風侵襲機率圖。（點圖可放大／翻攝賈新興臉書）

（圖／翻攝賈新興臉書）

賈新興說，周四花東、屏東有局部陣雨，其中台東、屏東有局部較大雨勢機率，午後新竹以南有局部短暫陣雨；周五鵝鑾鼻一帶有短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨；周六彰化以南沿海有零星短暫雨，午後西半部有局部短暫陣雨，宜花東亦有零星短暫雨。

賈新興指出，周日午後台南以南有局部短暫陣雨；下周一北海岸至宜蘭有局部短暫雨，午後桃園以北及宜花有局部短暫雨。

賈新興提醒，下周一晚起至下周二有受颱風環流影響的機率，其中桃園以北、宜花東及各地山區有陣雨，台南以南亦有局部短暫陣雨，花東及高屏山區並有較大雨勢發生的機率。

賈新興提到，熱帶低壓預估周四發展為米塔颱風的機率高，預估朝廣東及港澳一帶的方向移動，「重點不是米塔，重點在後面」；要特別關心菲律賓東方外海有另一熱帶系統發展的趨勢，預估周五有發展為樺加沙颱風的機率。他也引述最新歐洲模式及各AI模式預測，大部分路徑通過菲律賓呂宋島北方，有朝南海北部往香港、澳門的機率。

（圖／翻攝賈新興臉書）

▲▼最新各AI模式、歐洲模式模擬周六晚及下周二晚預測圖。（點圖可放大／翻攝賈新興臉書）

（圖／翻攝賈新興臉書）

09/15 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

