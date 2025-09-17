　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

準樺加沙估「中颱以上」暴風圈肥大　一路西奔這2天最近台灣

▲▼ 。（圖／翻攝tropicaltidbits）

▲準樺加沙預估可以長到「中颱以上」等級。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者許力方／台北報導

中央氣象署預估，除了16日生成的熱帶性低氣壓，另外還有一個熱帶擾動，本周也有機會增強為熱帶低壓或颱風，強度有機會更強，且路徑可能接近台灣。氣象專家直指，目前預報資料都認為下一個準颱風發展程度大，「可能達到中颱或以上等級」，約在23、24日（下周二、三）之間將會最接近台灣。

天氣風險公司預報，近期南海至菲律賓一帶為適合熱帶系統發展的環境。剛生成的TD20熱帶低壓直接侵襲台灣機會低，18、19日（周四、五）將通過巴士海峽、趨向台灣西南方海面，可能增強為輕颱，但對台灣沒有直接威脅。其外圍環流將帶來水氣增多，台東、恆春半島有較廣泛且明顯的陣雨或雷雨，大雨機率高；南部、宜花也有短暫陣雨，其他地區午後易有雷陣雨。

值得注意的是，關島附近開始發展的熱帶擾動90W。天氣風險公司認為，它有更好地發展條件，不過目前路徑仍有不確定性，預期23至24日可能最靠近台灣，且有機會影響中南部及花東。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲準米塔颱風預估路徑不會直接影響台灣。（圖／中央氣象署）

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR、翻攝easterlywave）

▲▼準樺加沙生成後，下周將最接近台灣。（圖／NCDR、翻攝tropicaltidbits）

▲▼ 。（圖／翻攝tropicaltidbits）

天氣風險公司分析師吳聖宇則表示，關島北方海面的90W未來逐漸增強，預估可能晚一步成為今年第18號颱風「樺加沙」，預報資料都認為它發展的程度相當大，可能達到中度颱風或以上等級，環流範圍也會很寬廣。

路徑預估上，90W將在22日（下周一）往台灣東南方海面到巴士海峽靠近，下23至24日經過恆春以南海面後，繼續往廣東方向移動，並於25日（下周四）遠離台灣附近區域，23日晚間到24日上午之間將會最靠近台灣時刻，未來暴風圈、颱風中心接近陸地的程度變數還很大，仍有待觀察。

吳聖宇說，以預報的資料來看，未來「準樺加沙」90W靠近台灣的過程中，冷空氣不足，西風槽南伸的幅度都很淺，難以撼動周末之後太平洋高壓重新增強的趨勢，也不太有辦法去牽動到90W，甚至有可能因為北方西風高壓脊跟太平洋高壓的相位疊加作用，讓高壓更偏強勢，在90W接近並通過台灣附近的時候角度偏西的機會似乎較高，不過系集預報顯示，90W來到台灣附近時路徑仍較為發散。

09/15 全台詐欺最新數據

iPhone升級iOS 26耗電又發燙　蘋果承認了！發文解答
大樂透獨得1億投注站曝光　老闆娘怕「鎮店之寶」喪失法力
補習班負責人性騷、露下體　北市公布姓名「終身不得任教」
于朦朧墜樓5天…母親曝死因

氣象氣象雲樺加沙颱風颱風米塔颱風路徑吳聖宇天氣風險

