生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

米塔颱風將生！更強「樺加沙」最快周末成形　路逕逼台機率很高

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR、翻攝easterlywave）

▲準雙颱都有機會接近台灣，下一個強度規模更猛 。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

颱風連環生成？中央氣象署表示，熱帶性低氣壓TD20在18日（周四）有發展為今年第17號輕度颱風「米塔」的機率，另外還有一個熱帶擾動，本周也有機會增強為熱帶低壓或颱風，強度有機會更強，2個路徑都可能接近台灣。氣象專家分析，下周可能生成的又強又大的颱風，最快周末增強為第18號「樺加沙」颱風，路過台灣附近的機率很高。

氣象署預報，馬尼拉東方的熱帶低壓TD20今天（16日）下午生成，距離鵝鑾鼻南南東方約840公里，以時速16公里向西北前進，不排除18日發展為米塔颱風，18、19日（周五）最接近台灣，進入巴士海峽後的路徑有往南或往北不確定性，若往北就可能更接近台灣。另一個熱帶擾動，17、18日（周三、四）至周末也有機會增強為熱帶性低氣壓或颱風，其生長條件比TD20更好，強度有機會更強，下周起接近台灣東南方海面，也有往台灣接近可能性。

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」分析，17號米塔即將升成！今天生成的TD20預計17日擦過呂宋島東岸陸地，19日進入巴士海峽後將會逐漸增強，在太平洋高壓導引下，朝西北移動，19日從台灣西南外海通過時，南部、花東地區天氣不穩定，其餘地區午後雷陣雨機率也會增加，但對台不會有直接影響。

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR、翻攝easterlywave）

▲準米塔最快周四成颱，路徑收束、不會直接影響台灣。（圖／NCDR）

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR、翻攝easterlywave）

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR、翻攝easterlywave）

▲準樺加沙初估路徑西行，下周很可能路過台灣 。（圖／翻攝easterlywave、NCDR）

至於大家更關注下周可能又強又大的颱風，台灣颱風論壇指出，胚胎就是剛形成的擾動90W，預估這兩天會逐漸整合，最快周末會成為颱風，名字會是「樺加沙」（如果米塔順利先生成）。因為高壓2天後會增強、西伸，90W只能往西移動，下周路過台灣附近的機率很高，但是否侵襲、還是擦邊過，目前變數還頗大。

根據歐洲模式的低壓路徑預測系集圖，台灣颱風論壇認為，模式預測路線滿天飛，反應了颱風活躍期即將回來，今年颱風季的下半場，算是開打了。目前海面上有2個準颱風，西側的「準米塔」，各模式小成員的看法正在收斂，代表變數降低中；東邊的「準樺加沙」，雖然受太平洋高氣壓強勢導引，往西走向「台灣~巴士海峽」的大方向算是確定，但誤差區間仍大，具體路線，待颱風逐漸成形後才會明朗。不過「準樺加沙」的強度預測點其實都頗具規模，未來範圍也預計很大，即便最後是巴士海峽閃過，未來一周東半部的壞天氣很難避免。

▼準雙颱接力路過台灣，未來一周東半部有風雨。（圖／NCDR）

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR、翻攝easterlywave）

菲律賓東方海面下午有熱帶性低氣壓生成，日本氣象廳預估24小時內就可能增強為今年第17號米塔颱風。民間天氣粉專「觀氣象看天氣」分析，米塔周四到周五會逐漸接近巴士海峽，暴風圈離海警範圍十分接近，預期台灣東南部及南部可能會出現降雨，要稍微留意。

