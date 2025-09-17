　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

可能有雙颱！　「樺加沙生成機率90%」最新路徑曝

（圖／NOAA）

▲熱帶低壓發展中，估將生成米塔颱風。（圖／NOAA）

記者陳俊宏／台北報導

可能有雙颱，今年第17號「米塔」、第18號「樺加沙」估將接力生成！氣象專家吳德榮表示，最新中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，熱帶性低氣壓周四發展為輕颱塔米；最新歐洲系集模式模擬末期的熱帶擾動，成颱機率已高達90%，最新歐洲模式下周一晚間8時模擬圖則顯示，熱帶系統即將進入巴士海峽，繼續向西進行，由於其強度強，對台的威脅不可小覷。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周六大低壓環流外圍的水氣逐日漸增，東半部及恆春半島轉有局部降雨，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，今日南部平地有受影響的機率；周四至周六則有向北擴大的趨勢，有大雷雨發生的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳德榮說，周日水氣略減，各地晴朗炎熱，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨；下周一熱帶系統外圍接近，大台北及宜花轉有雨，雖無冷空氣，高溫仍因雨而微降，其他各地仍偏熱；下周二熱帶系統通過巴士海峽，天氣的劇烈程度與其相對遠近有關，仍有不確定性。

▼最新熱帶低壓路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳德榮指出，最新中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓今將掠過呂宋島北部，周四進入台灣西南方海面，發展為輕颱塔米，並逐漸轉向偏西，其外圍的水氣加大周四至周六的降雨潛勢。

吳德榮分析，最新歐洲系集模式模擬末期的熱帶擾動，則在菲律賓東方海面發展，其成颱機率已高達90%；最新歐洲模式下周一晚間8時模擬圖則顯示，熱帶系統即將進入巴士海峽，繼續向西進行，最新美國模式模擬已調整得與歐洲模式相近，由於其強度強，對台的威脅不可小覷，但終究是一周左右的電腦模擬，仍有科學上的不確定性，應持續觀察。

▼吳德榮說，最新歐洲模式下周一晚間8時模擬圖顯示，熱帶系統即將進入巴士海峽，繼續向西進行。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 1 8885 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王柏傑被甩！4年情變內幕曝　喜宴和謝欣穎互潑飲料
鈴木一朗豪宅被搶劫！　道奇球星等多位名人也受害
可能有雙颱！　「樺加沙生成機率90%」最新路徑曝
前外長丁懋時病逝　1996年台海危機與美高層對話
17歲男殺21歲女大生！親友曝「借錢喪命」內幕　小男友是討債
全台變天！　米塔颱風估明生成
獨／國泰金高層地震！　「外資天后」去職
等待降息獲利了結！美股收黑125點　台積電ADR反漲0.57

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

丹娜絲颱風吹出奧客！　災民情勒台南市府

醫急救：這麼漂亮走掉好可惜！　溺斃女孩「一輩子跟著你」

大爆發！　準樺加沙「可能中颱↑」非常靠近時間曝

可能有雙颱！　「樺加沙生成機率90%」最新路徑曝

「以為能有童話結局」上海女為愛嫁來台灣　怨2件事難融入

全台變天！　米塔颱風估明生成

全台最夯廟宇前5名曝光　第一名7個月狂吸993萬人次到訪

準樺加沙估「中颱以上」暴風圈肥大　一路西奔這2天最近台灣

志祺七七認YT流量崩跌　沉澱1個月回應3大爭議「想過乾脆停更」

桃園好客文藝季啟動　蘇俊賓：台灣最有深度的文學走廊在龍潭

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」左手剩皮連骨　倒地還被踹

【最美橋梁】等了40年！「淡江大橋」今合龍　全球跨距最長「單塔不對稱斜張橋」

【瞬間不嘻嘻】黃金獵犬調皮滾草被抓　秒變無辜小寶寶

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【有弟弟真好】隨便使喚他到巷口幫買飲料XD

【龔益霆100萬交保】1.5小時湊齊！離開北檢全程沉默

【奪命畫面曝】台中男亂刀砍死女大生！殘忍猛攻還折返補刀

丹娜絲颱風吹出奧客！　災民情勒台南市府

醫急救：這麼漂亮走掉好可惜！　溺斃女孩「一輩子跟著你」

大爆發！　準樺加沙「可能中颱↑」非常靠近時間曝

可能有雙颱！　「樺加沙生成機率90%」最新路徑曝

「以為能有童話結局」上海女為愛嫁來台灣　怨2件事難融入

全台變天！　米塔颱風估明生成

全台最夯廟宇前5名曝光　第一名7個月狂吸993萬人次到訪

準樺加沙估「中颱以上」暴風圈肥大　一路西奔這2天最近台灣

志祺七七認YT流量崩跌　沉澱1個月回應3大爭議「想過乾脆停更」

桃園好客文藝季啟動　蘇俊賓：台灣最有深度的文學走廊在龍潭

斑馬線坑洞20年沒補！　他塗鴉「大老二」火速修好

丹娜絲颱風吹出奧客！　災民情勒台南市府

專訪／林依晨大尺度床戰吳可熙「在初戀前無法招架」　產後曝心聲：當媽要自私點

44秒砍31刀！　17歲黑道小弟「求和女友翻臉」當街奪命

醫急救：這麼漂亮走掉好可惜！　溺斃女孩「一輩子跟著你」

謝金河吐槽巴菲特！　他舉「台積電」為例：投資路沒有神仙

謝欣穎狠甩王柏傑「2導火線曝」！友鬆口認了：稱不上是好老公人選

鈴木一朗豪宅遇劫！妻硬擋催淚瓦斯　道奇球星等多位名人也受害

王柏傑被分手超錯愕！喝喜酒「和謝欣穎大吵互潑飲料」4年情內幕曝

川普、莫迪互釋善意　緩和美印關稅緊張推進貿易協議

【來囉來囉！】老闆神改編「奧客版上車舞」唱出餐飲業心聲

生活熱門新聞

更強樺加沙颱風最快周末成形　逼台機率高

準樺加沙估中颱以上　這兩天最近台灣

新北名醫突過世！診所宣布永久停業　在地人震驚哀悼

LINE「13款免費貼圖」限時下載！蘇蘇柴、白木耳萌翻了

台灣最強小火鍋是它！在地人：半夜12點還在排

全台變天！　米塔颱風估明生成

桃機第三航廈招募77名職缺　起薪最高8萬元

志祺七七認YT流量崩跌　沉澱1個月回應3大爭議

米塔颱風估周四生成「2地雨勢明顯」　1周內還有更強熱帶擾動

GG硬不起來「不是不行」！泌尿醫揭4大迷思

上海女為愛嫁來台灣　怨2件事難融入

「秋分要來了」4生肖得避災　4禁忌一次看

外送手搖飲「不要點去冰」！營養師：恐食物中毒

可能有雙颱！　「樺加沙生成機率90%」最新路徑曝

更多熱門

相關新聞

準樺加沙估中颱以上　這兩天最近台灣

準樺加沙估中颱以上　這兩天最近台灣

中央氣象署預估，除了16日生成的熱帶性低氣壓，另外還有一個熱帶擾動，本周也有機會增強為熱帶低壓或颱風，強度有機會更強，且路徑可能接近台灣。氣象專家直指，目前預報資料都認為下一個準颱風發展程度大，「可能達到中颱或以上等級」，約在23、24日（下周二、三）之間將會最接近台灣。

更強樺加沙颱風最快周末成形　逼台機率高

更強樺加沙颱風最快周末成形　逼台機率高

米塔颱風可能24小時內生成　粉專：暴風圈十分接近海警範圍

米塔颱風可能24小時內生成　粉專：暴風圈十分接近海警範圍

快訊／熱帶低壓生成！估後天增強為「米塔」颱風　最新路徑曝

快訊／熱帶低壓生成！估後天增強為「米塔」颱風　最新路徑曝

颱風生成機率高！　變天時間曝

颱風生成機率高！　變天時間曝

關鍵字：

氣象氣象雲吳德榮颱風

讀者迴響

熱門新聞

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

更強樺加沙颱風最快周末成形　逼台機率高

準樺加沙估中颱以上　這兩天最近台灣

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」仍遇害

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

新北名醫突過世！診所宣布永久停業　在地人震驚哀悼

21年「薰衣草森林尖石店」9/29熄燈

全台變天！　米塔颱風估明生成

即／陶晶瑩「辣杯杯」糾紛　投資人求償563萬敗訴

快訊／于朦朧墜樓5天…母發聲「駁陰謀論」親曝死因

LINE「13款免費貼圖」限時下載！蘇蘇柴、白木耳萌翻了

日翁買春激戰140少女！最小僅9歲

台灣最強小火鍋是它！在地人：半夜12點還在排

陌生男婚禮現身！夫妻4年後聽真相笑了

更多

最夯影音

更多

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」左手剩皮連骨　倒地還被踹

【最美橋梁】等了40年！「淡江大橋」今合龍　全球跨距最長「單塔不對稱斜張橋」

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面