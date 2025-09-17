可能有雙颱！　「樺加沙生成機率90%」最新路徑曝

▲熱帶低壓發展中，估將生成米塔颱風。（圖／NOAA）



記者陳俊宏／台北報導

可能有雙颱，今年第17號「米塔」、第18號「樺加沙」估將接力生成！氣象專家吳德榮表示，最新中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，熱帶性低氣壓周四發展為輕颱塔米；最新歐洲系集模式模擬末期的熱帶擾動，成颱機率已高達90%，最新歐洲模式下周一晚間8時模擬圖則顯示，熱帶系統即將進入巴士海峽，繼續向西進行，由於其強度強，對台的威脅不可小覷。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周六大低壓環流外圍的水氣逐日漸增，東半部及恆春半島轉有局部降雨，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，今日南部平地有受影響的機率；周四至周六則有向北擴大的趨勢，有大雷雨發生的機率。

吳德榮說，周日水氣略減，各地晴朗炎熱，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨；下周一熱帶系統外圍接近，大台北及宜花轉有雨，雖無冷空氣，高溫仍因雨而微降，其他各地仍偏熱；下周二熱帶系統通過巴士海峽，天氣的劇烈程度與其相對遠近有關，仍有不確定性。

▼最新熱帶低壓路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



吳德榮指出，最新中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓今將掠過呂宋島北部，周四進入台灣西南方海面，發展為輕颱塔米，並逐漸轉向偏西，其外圍的水氣加大周四至周六的降雨潛勢。

吳德榮分析，最新歐洲系集模式模擬末期的熱帶擾動，則在菲律賓東方海面發展，其成颱機率已高達90%；最新歐洲模式下周一晚間8時模擬圖則顯示，熱帶系統即將進入巴士海峽，繼續向西進行，最新美國模式模擬已調整得與歐洲模式相近，由於其強度強，對台的威脅不可小覷，但終究是一周左右的電腦模擬，仍有科學上的不確定性，應持續觀察。

▼吳德榮說，最新歐洲模式下周一晚間8時模擬圖顯示，熱帶系統即將進入巴士海峽，繼續向西進行。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

