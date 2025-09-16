　
大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸500人參加湘台會　湖南省長：推動全面恢復湘台直航

▲▼ 第十七屆湘台會 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 第十七屆湘台會，湖南省長毛偉明表示，希望雙方以本屆大會為新起點，「推動全面恢復湘台直航」。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／湖南長沙報導

第十七屆湘台經貿文化交流合作會（簡稱「湘台會」）今（16日）在湖南長沙正式開幕，兩岸500多人參加。談及湘台合作契機，大陸湖南省省長毛偉明也特地喊出，希望雙方以本屆大會為新起點，深化產業鏈供應鏈技術鏈對接融合，「推動全面恢復湘台直航」和各領域貿易合作。

自2005年創辦以來，湘台會已成功舉辦16屆，今天16日在長沙登場，兩岸重要嘉賓有中共湖南省委副書記、省長毛偉明，中共中央台辦、國務院台辦副主任潘賢掌，以及中國國民黨前主席、青雁和平教育基金會董事長洪秀柱等人出席並致辭。

毛偉明在致辭中以「三看」寄語湘台合作未來。他指出，看發展，湖南正站在新的歷史起點，錨定「三高四新」藍圖，加快構建「4×4」現代化產業體系，去年全省經濟總量達5.3兆元（單位：人民幣，同下）；湘台合作累計落地台資專案3223個，台企超過700家，投資規模逾千億元。

毛偉明指出，台灣已成為湖南入境游第二大客源地、雙向旅客超500萬人次，超10萬台胞來炎帝陵尋根謁祖。期待未來湘台合作，希望雙方以本屆大會為新起點，深化產業鏈供應鏈技術鏈對接融合，推動全面恢復湘台直航和各領域貿易合作。

▲▼ 第十七屆湘台會 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦主任潘賢掌。（圖／記者任以芳攝）

潘賢掌致辭中表示，本屆湘台會聚焦新型產業合作與青年創新創業，對推動兩岸經濟融合與共同發展具有深遠意義。大陸將持續秉持「兩岸一家親」理念，為台胞創造更好機遇，分享更多成果。他呼籲台灣同胞牢記民族歷史，弘揚愛國精神，堅持「一個中國」與「九二共識」，共同反對「台獨」分裂及外部勢力干涉。

▲▼ 第十七屆湘台會 。（圖／記者任以芳攝）

▲國民黨前主席洪秀柱。（圖／記者任以芳攝）

洪秀柱則表示，湖南與台灣雖相隔千里，卻因歷史文化緊密相連。湖南在抗戰史上貢獻卓著，為最終勝利與1945年台灣光復奠定基礎。當前湖南發展成就顯著，為湘台合作提供廣闊舞台，尤其在現代農業、文創及康養產業領域潛力巨大。她強調，「長江之水滔滔不絕，正如兩岸交流不會因風浪而止息。」兩岸同屬中華民族，更應把握新時代契機，攜手合作迎向未來。

▲▼ 湖南省委書記沈曉明15日在長沙會見出席第十七屆湘台經貿文化交流合作會的中國國民黨前主席洪秀柱等嘉賓代表。 。（圖／翻攝湖南日報）

▲湖南省委書記沈曉明15日在長沙會見國民黨前主席洪秀柱一行 。（圖／翻攝湖南日報）

《湖南日報》報導指出，湘台會舉行前一天，湖南省委書記沈曉明15日在長沙會見出席第十七屆湘台經貿文化交流合作會的中國國民黨前主席洪秀柱等嘉賓代表。

沈曉明代表省委、省政府對與會嘉賓的到來表示歡迎，對大家長期以來給予湖南的支持表示感謝。湖南與台灣人文相親、情誼深厚，願始終秉持「兩岸一家親」的理念，持續深化經貿、文化、旅遊、教育等領域合作，深入推進兩岸青少年交流，為推動兩岸關係和平發展作出更大貢獻。

洪秀柱表示，兩岸同胞都是中國人，應銘記抗戰歷史，共創美好未來；將堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」，持續推動湘台各領域交流合作特別是青年交往互動，促進國家統一和民族復興。省領導隋忠誠參加。

洪秀柱出席湘台會籲「兩岸互信合作」

洪秀柱出席湘台會籲「兩岸互信合作」

第十七屆湘台經貿交流合作會議（簡稱湘台會）今(16日)在湖南舉行，中國國民黨前主席洪秀柱出席並致詞，談及今年是抗戰勝利80周年，洪秀柱感慨的說，「沒有前輩們的血淚犧牲，哪有台灣的光復與重生？ 」同時也呼籲兩岸要保持互信合作，必能跨越任何困難與挑戰，並且建議兩岸在健康養老、農業食品、文化創意及青年創業等領域都具合作潛力。

兩岸若加強合作　潘賢掌：必將打造國際競爭力產業群

兩岸若加強合作　潘賢掌：必將打造國際競爭力產業群

抗戰台灣回歸祖國懷抱！　洪秀柱分享九三閱兵心得

抗戰台灣回歸祖國懷抱！　洪秀柱分享九三閱兵心得

洪秀柱參加九三閱兵　梁文傑罕見唸「夏立言時期」聲明回應

洪秀柱參加九三閱兵　梁文傑罕見唸「夏立言時期」聲明回應

93閱兵後「洪王會」擺放荷花寓意「兩岸和平」　

93閱兵後「洪王會」擺放荷花寓意「兩岸和平」　

