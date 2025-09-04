　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

洪秀柱參加九三閱兵　梁文傑罕見唸「夏立言時期」聲明回應

▲▼前國民黨主席洪秀柱現身九三閱兵。（圖／翻攝央視）

▲前國民黨主席洪秀柱（前排右三）3日現身九三閱兵式觀禮台。（圖／翻攝央視）

記者陳冠宇／台北報導

前國民黨主席洪秀柱昨（3）日參加大陸九三閱兵，並於今日下午會見大陸全國政協主席王滬寧。陸委會副主委梁文傑今天在例行記者會上，當場拿出2015年9月3日的陸委會新聞稿來唸，並強調陸委會在10年之後「立場還是一樣」。

面對媒體詢問洪秀柱參加九三閱兵一事，梁文傑於記者會上念出這份新聞稿的內容：「有關部分國人赴陸參加閱兵典禮等相關活動，未能完整彰顯我政府領導對日八年抗戰歷史，偏離國家立場，沒有積極維護政府尊嚴，有違國人期待，我們對此深表遺憾」。

「這個是10年前我們陸委會的立場，我們那個時候主委是夏立言」，梁文傑強調，10年之後陸委會的立場還是一樣，「所以對於洪秀柱等政治人物，昨天去天安門閱兵，我們的態度是相同的」。

▼王滬寧（右）4日接見前國民黨主席洪秀柱一行。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 九三大閱兵之後，2025.9.4北京人民大會堂，大陸全國政協主席王滬寧接見前國民黨主席洪秀柱一行，在安徽廳，兩人中間擺放非季節性盆栽荷花，象徵「（荷）和平」 。（圖／記者任以芳攝）

當被追問洪秀柱參加閱兵是否違法時，梁文傑表示，洪秀柱曾擔任立法院副院長，可能在國防外交委員會接觸到機密等，但是陸委會考量當時的立法理由及立法過程的說明之後認為，「目前看起來立法院副院長這個位置，應該不是9條-3所要規範的對象」。

《兩岸條例》第9-3條規定：「曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長，不得參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體所舉辦之慶典或活動，而有妨害國家尊嚴之行為。」

但是梁文傑強調，洪秀柱是以前國民黨主席的名義過去參加閱兵，而各自政黨要對自己負責，也對社會負責，不是法律要去懲罰的事情。

▼陸委會副主委梁文傑。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼陸委會例行記者會-梁文傑。（圖／記者周宸亘攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

前國民黨主席洪秀柱不畏台灣方面壓力，昨3日前往北京出席觀禮「九三大閱兵」，今天（4）日洪秀柱一行在線民大會堂會見大陸全國政協主席王滬寧。王滬寧首先讚賞台灣嘉賓本次赴京秉持民族大義、反獨促統，接著重申習近平提出，「要共同銘記歷史，緬懷先烈，珍愛和平」。洪秀柱則回應，要讓世界各國知道，不能再欺凌炎黃子孫，中華民族中國人。值得一提的是，「洪王會」現場擺放盆栽是非季節荷花，象徵兩岸「（荷）和平」之意。

