湘台會登場！談兩岸若加強合作　潘賢掌：將打造國際競爭力產業群

▲ 第十七屆湘台會本屆以「共享新機遇 融合向未來」為主題 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／湖南長沙報導

第十七屆湘台經貿交流合作會議（以下簡稱「湘台會」）今（16日）在湖南舉行，本屆以「共享新機遇 融合向未來」為主題。中共中央台辦、國務院台辦副主任潘賢掌出席並致詞，他強調，湘台會經過二十年發展，已成為中部地區重要的兩岸交流平台，談及兩岸經貿合作，他也呼籲，「兩岸業界若能加強合作、深化融合，必將打造具備國際競爭力的產業集群，不僅有助於台灣產業和企業拓展收入。」

湘台會今16日在湖南長沙舉行，兩岸共500多人齊聚。大陸方面出席湖南省委常委隨忠誠隋忠誠主持大會，湖南省委副書記、省長毛偉明，大陸國台辦副主任潘賢掌，國台辦經濟局副局長涂雄熊，湖南省台辦主任曾智夫；中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱，全國台企聯監事長黃明智等人。

潘賢掌發言時指出，湘台會歷經二十年發展，已成為中部地區具有重要影響的兩岸經貿交流平台，對加強湘菜產業合作、增進兩地同胞利益福祉發揮了積極作用。本屆湘台會以「共享新機遇、融合向未來」為主題，圍繞兩岸新型產業合作、青年創新創業、農業文化交流等多個議題深入探討，對新形勢下推動兩岸經濟融合、共享發展機遇具有重要意義。

▲ 第十七屆湘台會兩岸500多人齊聚。（圖／記者任以芳攝）

潘賢掌在致詞中提出三點看法。首先，要牢記民族歷史，弘揚愛國精神。今年適逢抗戰勝利80周年暨台灣光復80周年，台灣各界人士踴躍參與紀念活動，與大陸同胞共同銘記歷史、緬懷先烈，展現深厚的家國情懷。他強調，台灣同胞在抗日戰爭中堅決反抗殖民統治，留下珍貴精神財富，兩岸應攜手傳承偉大民族精神，共享民族復興榮光。

第二，當前國際形勢雖受冷戰思維、霸權主義與保護主義影響，全球經濟充滿不確定性，但和平發展、合作共贏仍是時代主流。兩岸同胞血脈相連，是休戚與共的命運共同體，越是形勢複雜，越要攜手合作，共同應對挑戰、壯大民族經濟、增進共識。

大陸作為世界第二大經濟體，擁有龐大市場、完善的產業鏈供應鏈和強大創新能力，能為台灣同胞提供廣闊機遇。台灣在半導體、精密製造、現代農業等領域具獨特優勢，若依託大陸旺盛需求與應用場景，完全可實現更多合作成果。兩岸加強合作、深化融合，將打造具國際競爭力的產業集群，不僅有利台灣企業拓展收入，更能把發展主動權牢牢掌握在兩岸中國人自己手中。

大陸將持續秉持「兩岸一家親」理念，健全交流合作政策，落實同等待遇，支持台企轉型升級、拓展市場，並為台灣同胞創造更佳發展條件。兩岸青年是民族復興的生力軍，將持續搭建平台，促進互學互鑑。

第三，堅定反「獨」促統，共築美好家園。他強調，僅管民進黨當局執意推動「台獨」，外部勢力不斷干涉，但無法改變兩岸同屬一個中國、一個民族的事實，更阻擋不了祖國終將統一的歷史大勢。他呼籲台灣同胞堅持一中原則，共同反對「台獨」分裂。

潘賢掌進一步說，「這次93閱兵，很多台灣同胞說了台獨分子的心都死了，希望廣大台灣同胞堅持一個中國原則，共同反對『台獨』分裂和外部勢力干涉。」

最後，潘賢掌表示，湖南區正立志打造世界級先進製造業基地，成為中部崛起的重要支點。湖南省委、省政府高度重視對台工作，大力推進湘台經濟文化交流合作，努力為台商在湘發展營造良好營商環境。中共中央台辦、國務院台辦也將一如既往支持湘台交流合作。

