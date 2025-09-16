　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

湘台會登場！談兩岸若加強合作　潘賢掌：將打造國際競爭力產業群

▲▼ 第十七屆湘台會 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 第十七屆湘台會本屆以「共享新機遇 融合向未來」為主題 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／湖南長沙報導

第十七屆湘台經貿交流合作會議（以下簡稱「湘台會」）今（16日）在湖南舉行，本屆以「共享新機遇 融合向未來」為主題。中共中央台辦、國務院台辦副主任潘賢掌出席並致詞，他強調，湘台會經過二十年發展，已成為中部地區重要的兩岸交流平台，談及兩岸經貿合作，他也呼籲，「兩岸業界若能加強合作、深化融合，必將打造具備國際競爭力的產業集群，不僅有助於台灣產業和企業拓展收入。」

湘台會今16日在湖南長沙舉行，兩岸共500多人齊聚。大陸方面出席湖南省委常委隨忠誠隋忠誠主持大會，湖南省委副書記、省長毛偉明，大陸國台辦副主任潘賢掌，國台辦經濟局副局長涂雄熊，湖南省台辦主任曾智夫；中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱，全國台企聯監事長黃明智等人。

潘賢掌發言時指出，湘台會歷經二十年發展，已成為中部地區具有重要影響的兩岸經貿交流平台，對加強湘菜產業合作、增進兩地同胞利益福祉發揮了積極作用。本屆湘台會以「共享新機遇、融合向未來」為主題，圍繞兩岸新型產業合作、青年創新創業、農業文化交流等多個議題深入探討，對新形勢下推動兩岸經濟融合、共享發展機遇具有重要意義。

▲▼ 第十七屆湘台會 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 第十七屆湘台會兩岸500多人齊聚。（圖／記者任以芳攝）

潘賢掌在致詞中提出三點看法。首先，要牢記民族歷史，弘揚愛國精神。今年適逢抗戰勝利80周年暨台灣光復80周年，台灣各界人士踴躍參與紀念活動，與大陸同胞共同銘記歷史、緬懷先烈，展現深厚的家國情懷。他強調，台灣同胞在抗日戰爭中堅決反抗殖民統治，留下珍貴精神財富，兩岸應攜手傳承偉大民族精神，共享民族復興榮光。

第二，當前國際形勢雖受冷戰思維、霸權主義與保護主義影響，全球經濟充滿不確定性，但和平發展、合作共贏仍是時代主流。兩岸同胞血脈相連，是休戚與共的命運共同體，越是形勢複雜，越要攜手合作，共同應對挑戰、壯大民族經濟、增進共識。

大陸作為世界第二大經濟體，擁有龐大市場、完善的產業鏈供應鏈和強大創新能力，能為台灣同胞提供廣闊機遇。台灣在半導體、精密製造、現代農業等領域具獨特優勢，若依託大陸旺盛需求與應用場景，完全可實現更多合作成果。兩岸加強合作、深化融合，將打造具國際競爭力的產業集群，不僅有利台灣企業拓展收入，更能把發展主動權牢牢掌握在兩岸中國人自己手中。

大陸將持續秉持「兩岸一家親」理念，健全交流合作政策，落實同等待遇，支持台企轉型升級、拓展市場，並為台灣同胞創造更佳發展條件。兩岸青年是民族復興的生力軍，將持續搭建平台，促進互學互鑑。

第三，堅定反「獨」促統，共築美好家園。他強調，僅管民進黨當局執意推動「台獨」，外部勢力不斷干涉，但無法改變兩岸同屬一個中國、一個民族的事實，更阻擋不了祖國終將統一的歷史大勢。他呼籲台灣同胞堅持一中原則，共同反對「台獨」分裂。

潘賢掌進一步說，「這次93閱兵，很多台灣同胞說了台獨分子的心都死了，希望廣大台灣同胞堅持一個中國原則，共同反對『台獨』分裂和外部勢力干涉。」

最後，潘賢掌表示，湖南區正立志打造世界級先進製造業基地，成為中部崛起的重要支點。湖南省委、省政府高度重視對台工作，大力推進湘台經濟文化交流合作，努力為台商在湘發展營造良好營商環境。中共中央台辦、國務院台辦也將一如既往支持湘台交流合作。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 1 8885 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中爆凶殺案！　女倒臥空地明顯死亡
柯文哲交保！他白話翻譯「北院8重點」　小草讚精準
淡江大橋合龍見「歡迎最親民賴總統」紅布條　網酸：共感好強
見證歷史！淡江大橋合龍了　預計2026年5月通車
興達電廠遭爆零件用淘寶貨！　陳其邁回應了
曾莞婷哭爆！　出道27年首入圍金鐘：漫長到撐不下去
鏡報民調／高雄市長選舉賴瑞隆領先柯志恩3.3百分點　黨內互比
手搖飲外送「不要點去冰」！　營養師：恐食物中毒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

洪秀柱出席湘台會籲「兩岸互信合作」：必能跨越任何困難與挑戰

湘台會登場！談兩岸若加強合作　潘賢掌：將打造國際競爭力產業群

比考公務員還難！　陸研究生搶當胖東來「清潔人員」

青藏高原「秦代刻石」確認是真跡　反映秦人勇探崑崙山採藥

恐怖！女子散步誤踩「化骨水」容器　全身骨骼遭侵蝕亡

《環時》專文諷AIT　批林佳龍是台獨馬前卒：歪曲歷史、出賣台灣

深圳交警手持價值800萬金條執勤　自曝：有民眾撿到，我也很錯愕

客服來電「開通會員要收費」！她急忙按一鍵取消...7位數存款沒了

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　1家3口都確診罕見遺傳病

中美會談TikTok達基本框架共識　李成鋼：合作方式妥善解決相關問題

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

【神偷阿婆出沒】趁四寶媽斗六夜市陪孩玩　光速摸走「9千元安親班費」

【小阿婆上線】媽媽床上滑手機被湘荷妹妹奶音提醒：眼睛受傷！

洪秀柱出席湘台會籲「兩岸互信合作」：必能跨越任何困難與挑戰

湘台會登場！談兩岸若加強合作　潘賢掌：將打造國際競爭力產業群

比考公務員還難！　陸研究生搶當胖東來「清潔人員」

青藏高原「秦代刻石」確認是真跡　反映秦人勇探崑崙山採藥

恐怖！女子散步誤踩「化骨水」容器　全身骨骼遭侵蝕亡

《環時》專文諷AIT　批林佳龍是台獨馬前卒：歪曲歷史、出賣台灣

深圳交警手持價值800萬金條執勤　自曝：有民眾撿到，我也很錯愕

客服來電「開通會員要收費」！她急忙按一鍵取消...7位數存款沒了

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　1家3口都確診罕見遺傳病

中美會談TikTok達基本框架共識　李成鋼：合作方式妥善解決相關問題

全桌穿比基尼或海灘褲「送龍蝦」　信義區麻辣鍋優惠連推27天

航空雙雄獲美系外資首評！　1關鍵長榮航「加碼」但華航「中立」

快訊／台中爆凶殺案！「1女倒臥空地」明顯死亡　警全力緝凶中

淡江大橋「台灣最偉大工程」　陳世凱：焊接比照核電廠標準

淡江大橋等40年！多舛興建史一次看　流標7次！賴清德咬牙撥58億

守護母嬰！慈濟醫分享全人照護實務　曝「子癲前症」致命危險

雪坊優格遭抵制　粉專追蹤數「漲破17萬」！王浩宇：做好1事會成功

北農攜手日商Grit Foods簽署2026年農產品供應合約　台灣蔬果外銷日本再添新動能

永慶房屋創新房產科技　根據消費者財務能力精準找房

綠揭蔣萬安「裝窮冠軍」　北市自有財源支應明年歲出後剩261億

【神偷阿婆出沒】趁四寶媽斗六夜市陪孩玩　光速摸走「9千元安親班費」

大陸熱門新聞

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　一家都確診罕見遺傳病

她按一鍵取消「開通會員」！7位數存款沒了

AIT稱臺灣主權未定　中方嗆：早回歸了

陸網友秀媽媽手工繡花NIKE勾勾包 釣出官方回應：Just do it！

中美會談TikTok達基本框架共識

被要求卸妝五次！爆紅素顏美女開學入校　新生牆寫下「破繭成蝶」

陸紋身展薄紗妹跨評審身上激情扭動 受訪直說兩次：哥哥做X嗎？

陸淫魔教主自封神明還「把教會當後宮姦淫」

于朦朧死亡3天警方未通報　60帳號遭關閉

全紅嬋上大學了！　開學照曝光

陸抗戰片《731》講述細菌戰　海報警告「未滿18歲謹慎觀看」

女子散步誤踩「化骨水」容器　全身遭侵蝕亡

深圳交警手持價值800萬金條執勤 自曝：有民眾撿到，我也很錯愕

陸男「騎鴕鳥代步」稱比電動車快

更多熱門

相關新聞

潘賢掌：採取更多有力措施推動兩岸交流融合

潘賢掌：採取更多有力措施推動兩岸交流融合

「兩岸薪火，青春力量」為主題的第八屆海峽兩岸青年發展論壇昨11日上午在杭州開幕。來自兩岸的千餘位嘉賓與青年齊聚一堂，參與相關活動交流與合作。中國國民黨前主席、中华青雁和平教育基金會董事長洪秀柱表示，今年是台灣光復80周年，希望兩岸青年多多攜手同行，以交流化解隔閡，用行動傳承歷史。大陸國台辦副主任潘賢掌希望兩岸青年常來常往，歡迎台灣青年來大陸交流發展。

王滬寧出席海論談「台獨」帶來災禍

王滬寧出席海論談「台獨」帶來災禍

第五屆陜台經貿交流今登場　

第五屆陜台經貿交流今登場　

陸堅決反對民進黨企圖「法理台獨」

陸堅決反對民進黨企圖「法理台獨」

潘賢掌：兩岸科技各有優勢可截長補短

潘賢掌：兩岸科技各有優勢可截長補短

關鍵字：

第十七屆湘台會潘賢掌

讀者迴響

熱門新聞

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

17號米塔醞釀中　成颱逼台可能又強又大

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

明變天！　「全台雨最大」時間曝

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　一家都確診罕見遺傳病

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

今彩539一晚開出5注頭獎　3注來自同間彩券行

綠議員遭譏「砂石小公主」　本人正面反擊

最新預估路徑！　雙颱生成機率曝

范瑋琪巡演爆「大陸票房慘」！

肇事男誤認撞死人自責輕生亡　騎士獲救康復中

鬼鬼慶生「沒邀頭號好友」炎亞綸退追IG

高嘉瑜表態2026會參選　Cheap分析：要回去選立委很難了

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

更多

最夯影音

更多

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面