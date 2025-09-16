　
大陸 大陸焦點 特派現場

洪秀柱出席湘台會籲「兩岸互信合作」：必能跨越任何困難與挑戰

▲▼ 第十七屆湘台會 。（圖／記者任以芳攝）

▲中國國民黨前主席洪秀柱出席第十七屆湘台會 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／湖南長沙報導

第十七屆湘台經貿交流合作會議（簡稱湘台會）今(16日)在湖南舉行，中國國民黨前主席洪秀柱出席並致詞，談及今年是抗戰勝利80周年，洪秀柱感慨的說，「沒有前輩們的血淚犧牲，哪有台灣的光復與重生？ 」同時也呼籲兩岸要保持互信合作，必能跨越任何困難與挑戰，並且建議兩岸在健康養老、農業食品、文化創意及青年創業等領域都具合作潛力。

湘台會今16日在湖南長沙舉行，兩岸共500多人齊聚。大陸方面出席湖南省委常委隨忠誠隋忠誠主持大會，湖南省委副書記、省長毛偉明，大陸國台辦副主任潘賢掌，國台辦經濟局副局長涂雄熊，湖南省台辦主任曾智夫；中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱，全國台企聯監事長黃明智等人。

洪秀柱致詞時指出，湖南自古人傑地靈，名人輩出，對近代中國的歷史走向產生深遠影響。她說，今年適逢中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，湖南是抗戰的重要主戰場，特別是三次「長沙會戰」浴血奮戰，成功粉碎日軍企圖，保住大後方安全，也為民族注入信心與力量，「正因抗戰的勝利，才迎來1945年台灣的光復。」她代表台灣鄉親，向為民族獨立和尊嚴奮戰的先烈致上最崇高的敬意。

洪秀柱也感慨的說，「沒有今天前輩們的血淚犧牲，哪有我們台灣的光復與重生？ 」長期以來，湖湘精神中「堅毅不拔、敢為人先」的特質，正是中華民族共同的富貴財富。

洪秀柱強調，當代湖南在產業發展與城市建設方面同樣成就斐然。以長沙為例，被譽為「中國工程機械之都」，聚集了中聯重科、三一重工、山河智能、鐵建重工等世界級企業，產業規模居全球前列；同時，長株潭城市群快速崛起，文化創意與數位經濟並駕齊驅，展現湖湘人民的創新精神，也為湘台合作提供廣闊舞台。

她並指出，歷史文化讓湖南與台灣心手相連。1949年大批湖南籍將士與知識分子來到台灣，為教育、文化及經濟建設做出重要貢獻。過去十多年，兩岸關係經歷和平發展，經濟、文化與社會交流深入人心，許多台灣民眾都留下難忘回憶，如今兩岸產業合作與青年互動仍保持緊密往來，「湖湘精神與寶島精神相互呼應，成為我們的文化紐帶。」

▲▼ 第十七屆湘台會 。（圖／記者任以芳攝）

▲第十七屆湘台會兩岸共500多人齊聚 。（圖／記者任以芳攝）

本屆湘台會以「共享新機遇、融合向未來」為主題。洪秀柱認為，當前國際局勢風雲變幻，科技日新月異，經濟競合交織，挑戰與機遇並存，「正因如此，兩岸同胞更應並肩同行，把握時代契機，共同迎向未來。」

她也舉例，兩岸在健康養老、農業食品、文化創意及青年創業等領域都具合作潛力。湖南的厚重文化與台灣的細膩文創結合，可孕育全新成果；專業養老照護與農特產品交流，則能造福兩岸長者與消費者；青年合作更能幫助拓展視野、實現夢想。「這不僅是經濟上的合作，更是心靈與智慧的融合。」

洪秀柱繼續說，「共享」意味著互利共榮，把資源經驗等機會帶給更多的人，融合是心手相連，文化相融，將不同的優勢結合創造出更大的價值。

洪秀柱最後表示，長江之水滔滔不絕，象徵兩岸交流不會因風浪而停息。她呼籲兩岸保持互信合作，在交流中找到希望，在融合裡一起共創未來，「只要懷抱共同認同與願景，兩岸合作必能跨越任何困難與挑戰。」

相關新聞

兩岸若加強合作　潘賢掌：必將打造國際競爭力產業群

兩岸若加強合作　潘賢掌：必將打造國際競爭力產業群

第十七屆湘台經貿交流合作會議（以下簡稱「湘台會」）今（16日）在湖南舉行，本屆以「共享新機遇 融合向未來」為主題，。中共中央台辦、國務院台辦副主任潘賢掌出席並致詞，他強調，湘台會經過二十年發展，已成為中部地區重要的兩岸交流平台，談及兩岸經貿合作，他也呼籲，「兩岸業界若能加強合作、深化融合，必將打造具備國際競爭力的產業集群，不僅有助於台灣產業和企業拓展收入。」

抗戰台灣回歸祖國懷抱！　洪秀柱分享九三閱兵心得

抗戰台灣回歸祖國懷抱！　洪秀柱分享九三閱兵心得

洪秀柱參加九三閱兵　梁文傑罕見唸「夏立言時期」聲明回應

洪秀柱參加九三閱兵　梁文傑罕見唸「夏立言時期」聲明回應

93閱兵後「洪王會」擺放荷花寓意「兩岸和平」　

93閱兵後「洪王會」擺放荷花寓意「兩岸和平」　

「洪秀柱看到的軍隊矛頭都指向台灣」　綠曝藍營黃復興也發起「清黨」

「洪秀柱看到的軍隊矛頭都指向台灣」　綠曝藍營黃復興也發起「清黨」

