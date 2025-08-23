大罷免確定大失敗　蘇俊賓籲賴清德：用衝撞能量磨出朝野合作的路

▲桃園市副市長蘇俊賓。（資料照／記者沈繼昌攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

隨著第二波大罷免結果在今（23日）出爐，31席國民黨立委確定保住席位，安全過關，大罷免宣告大失敗。對此，桃園市副市長蘇俊賓在臉書發文表示，賴總統是手中握有權力的人，未來兩年多要怎麼走，也許可以思考一下，「與其繼續投入能量來衝撞，不如用這些能量替台灣磨出一條朝野可以合作的路」。

蘇俊賓表示，投票的結果符合多數人的預期，不管滿意或不滿意，這就是民意，這個國會結構，會持續下去，直到下次的大選，然而，在國會穩定未過半的執政黨，總統雖手握內閣任命、司法、考試、監察院和獨立機關的提名權政務該如何推動？

蘇俊賓指出，尤其當國家此刻面臨不同面向的多重挑戰，我們還有多少籌碼？還有多少時間？執政黨主要的能量，過去一年多，花費在對付在野黨，剩下的兩年多還要繼續嗎？還是有可能換一個思維？

蘇俊賓認為，國家領導人此刻如果想要突破困境，解決此刻看似無解的結構，其實方法不外乎兩個，首先，本身提出可以凝聚台灣路線，追求台灣最大公約數。

蘇俊賓說明，因為是民眾的期待，讓在野黨不得不合作，共體時艱，雖然憑良心講，執政黨過去一年來的作為，錯過了這個方法的大好機會，北風與太陽，執政黨選了北風，現況是把自己越吹越小。

此外，蘇俊賓說，第二個方法，是建立國會朝小野大的合作新模式，按照現有的制度，未來台灣還是有可能發生像現在一樣的情況，建立可以運作下去的慣例有其必要。

蘇俊賓坦言，當然這個模式還是建立在朝野基本上不能太過敵對，有基本的共識和合作的基礎，現階段要轉彎，挑戰不小，但不好做也得做，這兩種做法，都很困難，甚至需要搭配來做。

針對當前的局面，蘇俊賓透露，自己很悲觀地判斷，如果不在這部分突圍，創造朝野基本的共識和互信，進而合作共推重大法案，剩下的兩年多，很有可能成了空轉的垃圾時間，如同過去的一年多。

蘇俊賓強調，不論是針對國際經貿局勢、兩岸關係、能源與環境議題的選擇、少子化衝擊下的醫療與照護能量、產業投資比失衡下的風險，每一個課題都充滿挑戰，沒有基本合作對話的互信，討論出來的常常不是最佳解，而是倉促的決策和政治零和盤算下的考量，這些都不是台灣人民之福。

蘇俊賓說，賴總統是手中握有權力的人，未來兩年多要怎麼走，也許可以思考一下，「我們不需要您華麗轉身，只希望您務實看待，前面的路既然不通了，與其繼續投入能量來衝撞，不如用這些能量替台灣磨出一條朝野可以合作的路」。

最後，蘇俊賓說，賴清德滿意度以外的這群人，有多少比例不久前是站在滿意的這邊的，這些人甚至沒有投票給你，但在您就任後對總統寄予期待，這些人是台灣最可貴的穩定力量，只要想想這些人為什麼改變了，也許就會覺得這些建議值得做了。