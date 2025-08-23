導盲犬站上舞臺　桃園電影節開幕片《突破：三千米的泳氣》有看頭

▲2025桃園電影節登場，首見導盲犬站上舞臺。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2025桃園電影節」22日於中壢光影電影館舉行開幕。副市長蘇俊賓出席活動表示，開幕片《突破：三千米的泳氣》片中導盲犬也出席，受到熱烈歡迎，是桃園電影展走過12年、十二生肖走一輪，終於迎來生肖的主人站上舞臺。而這也是第一次有導盲犬站上這個舞臺，展現桃園電影展難能可貴的價值，多元關懷和突破框架。

蘇俊賓說：電影人用盡一生的努力，將不同場域、不同價值觀和不同世代的故事說給大家聽。這個世界的人們，如果對彼此多一些理解和包容，讓不同環境下的人們更加認識彼此，少不了100年來電影人的貢獻。

▲2025桃園電影節自8月22日起至9月4日展開。（圖／市府提供）

蘇俊賓以這次電影展的三部影片為例，他提到開幕片《突破：三千米的泳氣》帶領觀眾體會視障朋友挑戰泳渡日月潭的歷程，讓我們看到了視障者努力挑戰自我的掙扎和勇氣，光是看到預告片就已經快掉眼淚！

《里斯本丸沉沒》的導演方勵，更是把苦難時期人性最寶貴的一面，和遺忘的歷史挖掘給大家，期待在臺灣真的能夠上映。而《巴爾幹三部曲》的導演，來自馬來西亞，在日本生活30年，敘述的卻是南歐南斯拉夫在冷戰後的故事，證明桃園電影展充滿企圖心。本屆參展作品，部部精彩，從歷史、身體條件到跨國文化等不同面向，讓電影能「往前、往深、往後」全面延伸，如同一個3D切面般，既多元也令人印象深刻，完全呼應了桃園的城市特色。

▲「2025桃園電影節」於中壢光影電影館舉行開幕。（圖／市府提供）

文化局表示，本屆電影節也迎來多位國際影人，包括出演《風的真心》、《一切無所不在》的日本男星尚玄、《無骨燈籠》導演木庭撫子與製片木庭民夫、《孤獨樂園》導演 片嶋一貴、燈光師堀口健多、「巴爾幹三部曲」導演林家威與演員蘇嘉慧，以及《里斯本丸沉沒》方勵導演與臺灣新電影教母焦雄屏老師等，與國內卡司如范逸臣、李㼈、李紫嫣、翁家明及香港藝人太保（張嘉年）等同場共襄盛舉，讓桃園電影節星光閃耀、國際交流更趨深化。

2025桃園電影節自8月22日起至9月4日於大江國際購物中心SBC星橋國際影城、桃園統領威秀影城及中壢光影電影館盛大登場，更多活動及索票資訊請上「2025桃園電影節」官網（https://tyff.taoyuancf.org.tw/）查詢。包括市府文化局長邱正生、影展大使小薰（黃瀞怡）、桃園電影節策展人姚經玉等均一同出席。