地方 地方焦點

桃園米寶路跑登場　蘇俊賓揭「危險地帶」籲參賽者小心應對

▲桃園米寶路跑登場

▲桃園米寶路跑登場，水槍大戰吸引大小孩參加。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025桃園海客季—米寶路跑勇闖海客季活動，23日於新屋區展開。副市長蘇俊賓表示，米寶路跑是全國最具趣味的路跑活動，無論是賽道的設計、重重的關卡挑戰和獨有的水槍設計，同時提醒首次參加的新手，沿途設有「換水站」，雖方便補水，但也是最容易成為攻擊焦點的「危險地帶」，務必要小心應對。

今年客家事務局特別將活動結合水槍大戰、水上樂園挑戰及水中障礙賽，難度全面升級，期盼大小朋友在暑假尾聲留下難忘回憶，也能更加認識珍珠海岸的美麗景點與在地海客文化。

▲桃園米寶路跑登場

▲桃園米寶路跑登場，水槍大戰吸引大小孩參加。（圖／市府提供）

蘇俊賓分享自己第三次參加，每次都有不同體驗。今年特別在終點處增加了「海客障礙賽」，邀請親子共同挑戰，增添活動趣味性。他笑說，雖然自己水槍未經改裝而常吃虧，但看到小朋友全副武裝、裝備精良，氣氛相當熱烈。尤其，一場馬拉松下來，可交到很多朋友，跑行程的時候，常常有在米寶路跑水槍對決過的小朋友來跟他相認。

客家委員會常務副主任委員范佐銘表示，桃園海客季每年規劃內容皆不同，感謝市府團隊透過路跑及趣味挑戰，讓更多人認識新屋在地的海客文化特色，期盼能藉由運動與文化結合，深化民眾對海客文化的認識。

客家局則指出，今年「米寶路跑」吸引逾3,000人參與，規劃3公里友善路線，並在沿途設置客語主題標語，讓跑者邊跑邊學習客語。客家局進一步說明，「2025桃園海客季」自8月5日至31日舉行，共規劃「米寶路跑勇闖海客季」、「海客豐收集章趣」、「夜宿永安」、「食魚教育」、「千人牽罟體驗」、「海客小旅行」、「永安漁港星濱樂」及「海客嘉年華」等八大主題活動，透過寓教於樂推廣新屋地區海客文化，打造全齡共享的夏日盛宴。更多資訊可至桃園市政府客家事務局官網（https://pse.is/7yqqju）查詢。

隨著第二波大罷免結果在今（23日）出爐，31席國民黨立委確定保住席位，安全過關，大罷免宣告大失敗。對此，桃園市副市長蘇俊賓在臉書發文表示，賴總統是手中握有權力的人，未來兩年多要怎麼走，也許可以思考一下，「與其繼續投入能量來衝撞，不如用這些能量替台灣磨出一條朝野可以合作的路」。

