台中女大生遭男友砍31刀亡　高大成1關鍵推測：財殺可能性大於情殺

▲台中顏姓女大生遭男友亂刀砍死，高大成1關鍵推測「財殺可能性大於情殺」。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

台中市沙鹿區16日發生一件驚悚命案，一名21歲顏姓夜校女大生被17歲駱姓男友當街狂砍31刀，就算她不斷求饒「對不起」，對方仍沒有放過她，將她活活砍死。對此，法醫高大成指出，從駱姓少年帶刀赴約、砍殺的部位等舉動來看，駱姓少年明顯是預謀犯案，且財務糾紛可能性高過於情殺。

警方調查，駱姓少年平時從事討債工作，與死者是情侶關係，疑因懷疑死者腳踏兩條船，預藏刀具相約談判，隨後狂砍31刀，目擊者描述，案發當時隱約聽見女子不斷求饒「對不起」，但男子仍繼續補刀，女子倒下後還朝她踢了一腳，隨即騎乘無車牌的機車逃逸。警方到場時顏女已明顯死亡，現場滿是鮮血。

法醫高大成受訪時表示，一般男女之間的砍殺事件，問題通常不只感情，也可能有財務有關，也就是情感加錢財糾紛產生殺機。他分析，駱姓少年這次帶了30公分長刀赴約，顯示明顯有預謀，且若單是感情衝突，常見攻擊會落在臉部，但此次攻擊都集中在胸腹，因此她認為，這次財務問題高於情感糾紛的可能性較大。

高大成補充，顏女胸腹、背部都有刀傷，代表顏女曾試圖逃離，一般而言，若受害者求饒或逃跑，行兇者通常會停手，但從駱姓少年仍持續追砍甚至踹人，顯示了少年強烈的殺意與「置人於死地」的決心。