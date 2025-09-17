44秒砍31刀！　17歲黑道小弟「求和女友翻臉」當街奪命

▲台中沙鹿發生情殺命案，駱姓少年不滿交往一年多的顏姓女友提分手，竟持刀將女友當街活活砍死。（圖／資料照片）



記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中市沙鹿區昨（16）日街頭發生驚悚殺人命案，一名17歲駱姓少年不滿18歲的顏姓女友與其分手，竟持刀當街將顏女刺殺，讓顏女當場慘死，可惡至極。台中市清水分局積極調閱影像，火速將人逮住。據悉，駱男與大一歲的顏女才交往一年多，但雙方分手讓駱男不悅，多次求和不成，駱男憤而從網路購買長刀血刃女友。

▲雙方分手讓駱男不悅，多次求和不成，駱男竟憤而從網路購買長刀血刃女友 。（圖／資料照片）



17歲駱姓少年不滿顏女與其分手，昨約將顏女約到沙鹿區忠貞路談判，雙方一言不合，駱男竟拿出預先買好的長刀，在短短 44秒內瘋狂砍殺顏女31刀，在第一次動手離開後甚至返回補刀，讓顏女慘死街頭，路過民眾見狀嚇得報警，駱男則在現場丟刀後，騎乘借來的機車逃往苗栗苑裡，之後又搭火車前往彰化躲藏。

顏女原本是台中大甲人，因考上弘光科大進修部才搬到沙鹿與阿嬤同住。她與駱嫌透過網路相識交往，卻因男方疑似是討債集團成員且行為偏差決定分手。校方對顏女未能實現青春夢想深表痛心，承諾協助家屬處理後續事宜，並提供同班同學心理輔導。命案震撼各界，好友與家人至今難以接受。