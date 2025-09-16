快訊／相驗結果曝！女大生跪地喊對不起仍被砍死...刀傷集中頭頸

記者白珈陽／台中報導

台中市21歲顏姓女大生今天（16日）上午在沙鹿區遭17歲駱姓少年持刀殺害，台中地檢署下午進行相驗，初步認為顏女頭、頸、肢體受有多處銳器傷，共計至少30多處傷口。駱男殺人後騎車逃逸，但警方下午3時許於彰化某麼鐵將其選逮捕，目前已將人帶回台中清水警分局偵訊。

▲駱男彰化落網，警方將其帶回清水警分局偵訊。（圖／記者白珈陽攝）

台中市沙鹿區忠貞路今上午發生命案，附近監視器拍下駱少與顏女原本蹲在地上疑似談話，隨後駱少突然起身，接著持刀以揮、砍、刺等方式，瘋狂攻擊顏女，造成顏女倒地不起，駱男疑見顏女已無反應，準備轉身離去，未料走沒多遠，又回頭對著倒臥在地的顏女多砍了數刀，導致顏女大量失血，現場遺留大片血跡，當場慘死。

台中地檢署今下午偕同法醫進行相驗，顏女家屬由父母到場協助程序，據了解，顏女頭、頸、四肢、軀幹皆受有刀傷，共計至少30多處傷勢，檢方將安排明日進行斷層掃描，並排定18日下午2時解剖，以釐清確切死因。

駱男殺害顏女後騎無牌機車逃逸，警方今下午3時許在彰化某旅館查緝到駱男，至晚間7時許警方已將駱男帶至清水警分局，準備進行偵訊，只見駱男下車後低著頭配合警方，由警員押進偵訊室，已無殺人時的囂張氣焰。