民代提防彈背心疑慮　警政署花3.5億採購：10月起陸續配發

▲圖為警政署外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

民進黨新北市議員黃淑君最近反映警政署配發的防彈衣尺寸不合理，影響警員行動靈活度，有警員擔憂公發防彈背心安全性，甚至自購防彈衣，但警政署及各縣市警局曾發公文禁止警使用自購防彈衣，肇因若發生警匪槍戰恐難釐清槍傷賠償責任；警政署16日特別說明防彈背心採購事宜。

從上一批警用防彈背心品質瑕疵後，警政署採購防彈衣態度趨嚴，從開標制定規格到驗收均採嚴格態度，最後並以總價3.5億元決標，向台南「通國防護裝備股份有限公司」採購2萬餘件。

警政署透露，該批防彈背心包含抗彈布和抗彈纖維材質均得在台灣製造且不得向大陸購買，並根據警察外勤警員使用任務需求，這批防彈裝備須符合美國國家司法研究院（NIJ）防彈測試標準，各批驗收時均須抽樣送NIJ 0101.06 ，認證之實驗室進行防彈測試，預計今年開始陸續分發，並以全台六直轄市和縣市警局警力優先配發，根據NIJ 0101.06認證實驗室防彈規定，如有1發貫穿或凹陷度超過44mm，或者高濕度長時間浸潤導致板材分解、喪失抗彈能力者，該批即驗收不合格，且不得重測。

警政署透露，為採購精良防彈裝備，避免廠商為簡省成本、低價搶標及品管不良等因素，警政署自最低標，改為最有利標方式採購，並持續滾動修正採購裝備規格，這次全台將分發2萬件背心式防彈衣，將分10批抽測，並以NIJ 0101.06 3A抗彈等及進行測試，務求該批防彈衣是符合基層需求的安全防護裝備。

另外，這批防彈背心為符合亞洲人身材，並額外增加S尺寸及外襯套模塊化輕型負載裝備(MOLLE)設計，目前正逐批辦理驗收作業，驗收通過後將於10月起陸續配發各警察機關使用，並於年底前配發完畢。

警政署表示，基層同仁自購防彈衣，難以確保其品質及安全性，且未有醫療及慰助保險，亦無從知悉防彈原料之製造年份，為確保員警執勤安全，本署於2022年發函禁止同仁穿著自購防彈衣執勤。未來警政署將根據同仁執勤需求及美國國家司法學院檢測標準，持續精進防彈裝備之防護力。