無照駕駛「10年內累犯」重罰無上限　第3次起逐次加1.2萬

▲▼交通部道安記者會,交通部政務次長陳彥伯。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部政務次長陳彥伯說明無照重罰修法規劃。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

去年無照肇事奪走523條人命，威脅更勝酒駕造成160人死亡。立法院初審通過加重罰則，交通部今公布修法細節，初犯機車重罰1.8萬元到3.6萬元、汽車罰3.6萬元到6萬元外，累犯計算期間將從5年延長到10年，第2次以最高罰開罰，第3次以前次罰款金額加罰1.2萬元，且累犯罰款無上限，待立院三讀通過、總統公告後實施。

交通部政務次長陳彥伯表示，針對無照駕駛，112年6月底已修法加重處罰，修法後前後一年舉發件數少9.8%，死亡減少16%，受傷減少12.5%；根據統計，113年無照駕駛仍有28萬5500件，遠高於酒駕的4萬8270件，以及危險駕駛的8萬多件，為加強無照駕駛防制，交通部已經擬相關修訂草案，立院也通過初審，等待立法院三讀後可實施。

▲▼交通部道安記者會,交通部公共運輸及監理司長胡迪琦。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部公共運輸及監理司長胡迪琦。（圖／記者李姿慧攝）

交通部公共運輸及監理司長胡迪琦表示，現在無照駕駛不分汽機車可罰6千元到2.4萬元，法規修正後，機車未來擬罰1.8萬元到3.6萬元，汽車罰3.6萬元到6萬元，累犯累計期限從5年延長為10年，10年兩次違規，第2次以最高罰開罰，機車罰3.6萬元、汽車罰6萬元、大車罰8萬元，第3次以上，每次按照之前開罰金額加罰1.2萬元，大型車加罰2.4萬元。

此外，若無照駕駛肇事致人重傷或死亡， 現行規定4年內不得考領駕照，修法後將可吊扣駕照1到2年，致人受傷吊扣駕照2到4年，若致人重傷或死亡，吊銷駕照並不得再考領駕照。

▲▼無照駕駛重罰修法方向。（圖／交通部提供）

▲無照駕駛重罰修法方向。（圖／交通部提供）

另針對車輛所有人，交通部表示，現行規定允許無照駕駛併處罰鍰，初犯吊扣牌照1個月、5年內2次扣牌3個月、5年3次以上扣牌6個月，但扣牌須車主與駕駛不同人，修法後，比照駕駛人併罰相同額度罰鍰，不論駕駛與車主是否同一人，一律連帶處罰車主，初犯扣牌3個月、10年內2次扣牌6個月、10年內3次以上扣牌1年，扣牌不以車主與駕駛同一人為限。

車輛部分，現行規定當場禁止其駕駛，5年內累犯致人重傷或死亡得沒入車輛，法規修正後可當場移置保管汽機車並扣繳牌照，10年內累犯致人重傷或死亡得沒入車輛。

▲▼無照駕駛重罰修法方向。（圖／交通部提供）

▲無照駕駛重罰修法方向。（圖／交通部提供）

陳彥伯強調，針對車輛車主，無論是自己的或借給他人，也都要併罰，因此借車要留意駕駛人是否有駕照。

另陳彥伯指出，無照除了重罰外，相關關懷和管理計畫納入114年考核項目，公路局每個月會將未滿18歲無照駕駛交通違規案件清冊，提供給教育部和地方政府，如果有學籍，請教育主管輔導，若無學籍請地方社會局專案輔導，呼籲駕駛人要開車，要取得合格駕照才開車。

交通部今(16日)公布今(114)年1月到6月交通事故統計，其中30日死亡人數有1368人，比去(113)年減少4.7%，創下史上第三低，另行人死亡173人，則是歷年第二低。交通部也公布各縣市道安表現，台南交通死亡居冠，增幅也是最多，交通部已派輔導團前往台南診斷並將提供協助。

