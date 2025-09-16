　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市中華路4至段道路改善工程完工　打造安全舒適通行環境

▲竹市中華路四段至中華路六段道路環境改善工程完工」記者會大合影。（圖／新竹市政府提供）

▲竹市中華路四段至中華路六段道路環境改善工程完工」記者會大合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為提升新竹市交通安全與運輸效率，新竹市政府努力爭取內政部國土署「前瞻基礎建設─提升道路品質計畫」補助，今(16)日舉辦「竹市中華路四段（中山路口）至中華路六段（內湖路口）道路環境改善工程完工」記者會，透過路口及路段整體改造，車道空間重新配置，健全環境空間設計，打造更友善的新規格道路，完善並提升竹市道路品質。

新竹市代理市長邱臣遠表示，市府推動新一波「交通改善政策」，針對市區主要道路及重點路口展開全面檢討與優化，透過工程、教育、監理、執法四個面向，打造更友善的新規格道路，重點改善路口行人安全，整合人行道、自行車道、街道景觀、天空纜線、標線標誌等項目，藉此改善交通壅塞、減少事故風險，並打造安全、友善、美觀的道路環境，他也提醒大家在道路上務必留意行車安全，「慢慢來，比較快」，期望有效降低事故意外的發生。

交通處表示，竹市香山此處路口周邊交通量大，車流交織頻繁，且行人與自行車通行需求逐漸增加，透過車道調整降低車速外，同時增設轉彎車道，使轉彎車輛可提前分流，避免與直行車輛共用車道，減少交織衝突。搭配重新檢討停止線與行穿線位置、增設庇護島及轉角行人停等空間建置，減少轉彎車與行人之衝突，提升全體用路人安全，也提醒用路人培養良好的用路習慣。

工務處指出，此工程總經費2.56億元，內政部國土管理署補助2.1億元，市府自籌0.46億元，已於114年8月29日完工。工程主要分三大部分，第一以人為本，確保行人路權，辦理退縮行人穿越線、增設行人庇護島及人行道，串聯行人徒步空間等；第二讓交通安全更順暢，路口增設左轉專用車道，有效分流轉彎車與直行車；第三是提升街道景觀，辦理道路鋪面改善、纜線下地及號誌共桿等項目。

工務處強調，路口是交通安全的關鍵節點，事故率有效降低，藉由此次改善計畫，不僅能提升道路使用效率，更能展現城市友善交通的願景，持續朝向「安全宜居、永續發展」的城市目標邁進。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 1 8885 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台88晚間嚴重事故　「5車連環撞」
快訊／樂天嘎琳宣布「合約結束就退隊」
最後叮嚀成永別！孝子請假成焦屍　老父慟：早上才叫他好好休息
快訊／大一女遭17歲男友砍死街頭　學校悲痛發聲
兄弟怎麼可能！？葉君璋驚聞二軍連3戰喊卡
台灣YTR在韓國被打　駐韓代表處出手了！
新北名醫突過世！診所宣布永久停業　在地人震驚哀悼
「夢幻沙灘」藏死神！10年奪10條人命　在地曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

以文化與味覺療癒旅人　台東長濱 liáo 天室串起小鎮世代情

《天下雜誌》縣市評比出爐　竹市文教勇奪全國第1展現成果

關山書法學員成果展登場　結合漆扇體驗吸引民眾熱情參與

竹市中華路4至段道路改善工程完工　打造安全舒適通行環境

藝術融入親子關係　台東推跨媒材創作共築家的溫暖

鹿耳門聖母廟捐300萬元助災後重建　黃偉哲：凝聚信眾力量守護家園

創世台東院結合馬蘭部落長者　走上街頭募集發票

台南烏龍竊車案！　退休老師眼疾誤牽腳踏車警方循線火速找回

【聲明啟事】

關山警多元宣導交通安全月　推廣「停讓文化」深入日常

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

【龔益霆100萬交保】1.5小時湊齊！離開北檢全程沉默

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

【性別檢測卡關】林郁婷無緣拳擊世錦賽！李洋：全力幫她爭取

以文化與味覺療癒旅人　台東長濱 liáo 天室串起小鎮世代情

《天下雜誌》縣市評比出爐　竹市文教勇奪全國第1展現成果

關山書法學員成果展登場　結合漆扇體驗吸引民眾熱情參與

竹市中華路4至段道路改善工程完工　打造安全舒適通行環境

藝術融入親子關係　台東推跨媒材創作共築家的溫暖

鹿耳門聖母廟捐300萬元助災後重建　黃偉哲：凝聚信眾力量守護家園

創世台東院結合馬蘭部落長者　走上街頭募集發票

台南烏龍竊車案！　退休老師眼疾誤牽腳踏車警方循線火速找回

【聲明啟事】

關山警多元宣導交通安全月　推廣「停讓文化」深入日常

參與診治巴勒斯坦心臟病童及醫護人員培訓　駐以代表：人道無國界

北檢傳李文宗作證　陳智菡：毫無重點、抹黑柯文哲用人

快訊／台88晚間嚴重事故　「5車連環撞」現場慘況曝

LINE「13款免費貼圖」限時下載！蘇蘇柴、白木耳萌翻了

全國首例！醫師在台爽爽逃兵18年　拿美國護照繳100萬沒事了

樂天嘎琳宣布「合約結束就退隊」　捲富商小三疑雲失望發聲

影／劉亦菲分身？　廣東正妹只發3文「漲粉20萬」　網嗨喊：比本尊更美

全台3成兒少過重！恐讓身高「開高走低」　成長提前結束+胖到生病

安格斯12星座一周運勢9／15-9／21　金牛別硬裝熟、處女額外開銷大

快訊／上課才7天！大一女生遭17歲男友砍死街頭　學校悲痛發聲

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

地方熱門新聞

台南2貨櫃屋暗夜大火　火光濃煙竄天！消防射水搶救

山友獨攀東照山迷路　墜谷重擊脊椎！受困打電話求救

興達電廠爆炸後中火停工　盧秀燕爆：員工說中央要求復工

長期為事故熱點　桃園這路口全日禁止左轉

今年詐騙金額已高達53億　退休族群受害最深

行銷桃園觀光　10國GoPro發掘「桃園感性」

南消新化消防分隊走進幼兒園小朋友變身防火小尖兵

埔里鎮綜合球場驚現黑腹虎頭蜂蜂巢今由專人移除

台南奪下「亞洲街頭美食第六名」美食之都實至名歸

暨大新設學士後和在職學程培養醫療新血

歸仁「食辦桌」10／17登場傳承總舖師文化強化防疫意識

雲林114全運會　10/18「選手之夜」重量級卡司將狂炸田徑場

台南烏龍竊車案！退休老師眼疾誤牽腳踏車警方循線火速找回

更多熱門

相關新聞

竹市中光公園啟動改造

竹市中光公園啟動改造

為了讓市民擁有更安全、更舒適且充滿活力的休憩場域，新竹市政府今(2)日於中光公園隆重舉行改造工程開工典禮，由代理市長邱臣遠偕同多位新竹市議員及在地里長共同為工程敲磚開工並祝禱工程順利。邱臣遠說，這次改善市府挹注1,100萬元經費，以「全齡共融」、「無障礙友善」與「提升使用者體驗」為核心，改造中光公園變得更美觀與現代化，成為全齡友善的公園新典範。

竹市廉政產官學青論壇登場

竹市廉政產官學青論壇登場

竹市完成3處道路側溝排水改善

竹市完成3處道路側溝排水改善

台68線武陵路橋下人啟用

台68線武陵路橋下人啟用

竹市府加速公共污水下水道接管

竹市府加速公共污水下水道接管

關鍵字：

新竹市工務處

讀者迴響

熱門新聞

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」仍遇害

快訊／17歲男彰化落網了！他「44秒31刀」砍死女大生

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

現場畫面曝光！桃園女遭男友割喉　摀頸求援：喉嚨一直滴血

台灣最強小火鍋是它！在地人：半夜12點還在排

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

外送手搖飲「不要點去冰」！營養師：恐食物中毒

台中女被亂刀猛砍慘死路邊　兇手隨手丟刀騎車逃亡

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

17號米塔醞釀中　成颱逼台可能又強又大

GD 11月大巨蛋開唱票價公布！　確定實名抽選

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　一家都確診罕見遺傳病

iOS 26正式登場！十大重點功能一次看

明變天！　「全台雨最大」時間曝

更多

最夯影音

更多

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面