竹市中華路4至段道路改善工程完工　打造安全舒適通行環境

▲竹市中華路四段至中華路六段道路環境改善工程完工」記者會大合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為提升新竹市交通安全與運輸效率，新竹市政府努力爭取內政部國土署「前瞻基礎建設─提升道路品質計畫」補助，今(16)日舉辦「竹市中華路四段（中山路口）至中華路六段（內湖路口）道路環境改善工程完工」記者會，透過路口及路段整體改造，車道空間重新配置，健全環境空間設計，打造更友善的新規格道路，完善並提升竹市道路品質。

新竹市代理市長邱臣遠表示，市府推動新一波「交通改善政策」，針對市區主要道路及重點路口展開全面檢討與優化，透過工程、教育、監理、執法四個面向，打造更友善的新規格道路，重點改善路口行人安全，整合人行道、自行車道、街道景觀、天空纜線、標線標誌等項目，藉此改善交通壅塞、減少事故風險，並打造安全、友善、美觀的道路環境，他也提醒大家在道路上務必留意行車安全，「慢慢來，比較快」，期望有效降低事故意外的發生。

交通處表示，竹市香山此處路口周邊交通量大，車流交織頻繁，且行人與自行車通行需求逐漸增加，透過車道調整降低車速外，同時增設轉彎車道，使轉彎車輛可提前分流，避免與直行車輛共用車道，減少交織衝突。搭配重新檢討停止線與行穿線位置、增設庇護島及轉角行人停等空間建置，減少轉彎車與行人之衝突，提升全體用路人安全，也提醒用路人培養良好的用路習慣。

工務處指出，此工程總經費2.56億元，內政部國土管理署補助2.1億元，市府自籌0.46億元，已於114年8月29日完工。工程主要分三大部分，第一以人為本，確保行人路權，辦理退縮行人穿越線、增設行人庇護島及人行道，串聯行人徒步空間等；第二讓交通安全更順暢，路口增設左轉專用車道，有效分流轉彎車與直行車；第三是提升街道景觀，辦理道路鋪面改善、纜線下地及號誌共桿等項目。

工務處強調，路口是交通安全的關鍵節點，事故率有效降低，藉由此次改善計畫，不僅能提升道路使用效率，更能展現城市友善交通的願景，持續朝向「安全宜居、永續發展」的城市目標邁進。