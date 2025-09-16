蔣萬安怨捷運補助遭刪650億　吳思瑤批恃寵而驕：不會做就換人

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

行政院日前邀縣市首長商討財劃法爭議，台北市長蔣萬安事後抗議，捷運建設補助經費遭刪650億。對此，民進黨立委吳思瑤今（16日）大酸，蔣萬安真的是恃寵而驕、被寵壞的首都市長，只討錢不辦事，不會做事就換人當台北市長。

民進黨立委吳思瑤今表示，財劃法惡果是誰造成的？當然是藍白主導的立法院不是嗎？為什麼盧秀燕、蔣萬安一個「盧」不停，一個「蔣」不聽，永遠要因果錯置，行政院是想解決問題，也願意跟不分黨派縣市首長對話，這就是行政院​​的善意跟誠意，這也是負責任解決問題的態度。

吳思瑤說，反倒是國民黨到現在死不認錯，責任政治藍白當然沒有辦法躲閃，但沒有人願意道歉，沒有人願意悔改。整個財劃法應當正本清源，關鍵就在立法院，如果盧秀燕、蔣萬安這些在國民黨有極大影響力、有權力之人能夠發揮在黨內的影響力，絕對能促成黨內立委理性面對財劃法的錯誤，並負起責任、認錯悔改，而不是到現在還在甩鍋。

吳思瑤表示，期待新會期能以民生、國家優先，只要韓國瑜議事中立、方向正確，都樂見各種對話管道。財劃法的大修與盤點，當然需要朝野各黨一起貢獻心力、放下政治屠刀，韓國瑜是「核心者」，期盼他能促成朝野對話。

而針對台北市長蔣萬安抱怨，捷運路網計畫完成前，中央原已核定的捷運路網補助經費將少650億元，吳思瑤批評，蔣萬安真的是恃寵而驕、被寵壞的首都市長，其實台北市在分配國家財源上，長期以來絕對是得天獨厚。這麼多年來中央挹注北部地區的捷運路網，在台北市投入6700多億，現在蔣萬安還喊錢不夠，反觀仍在發展、爭取大眾運輸軌道建設的中南部縣市，根本是望塵莫及，看不到台北市的車尾燈。

吳思瑤指出，現在因財劃法惡修，中央財源被掏空逼不得已，未來捷運路網建設台北市要多承擔一點，又何錯之有？問題核心是，台北市承擔不起嗎？台北市沒有錢嗎？完全不是這麼一回事。

吳思瑤表示，台北市是最富有、豐厚的城市，明年財劃法北市增加452億，來到1149億的統籌款，暴增64%，蔣萬安拿這麼多錢，只搶錢、討錢不辦事，不會辦事、不會編預算、不會執行政策就不要當市長，蔣萬安根本得了便宜還賣乖。蔣萬安如果只討錢不做事，乾脆換人當台北市長吧。