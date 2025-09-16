　
台中人最愛吃宵夜！外送平台揭訂單統計　台式炸物奪冠

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats公布最新平台統計數據。（圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

外送平台Uber Eats今（16）日宣布由演員楊謹華擔任最新品牌代言人，同步公開平台近一年熱門趨勢排行，其中宵夜由「台式炸物」最受歡迎，且最愛吃宵夜的縣市為台中。業者為迎接新代言人，推出最低3折起優惠碼、買1送1等限定優惠。

▲▼ Uber Eats（應該）都得點到年度最佳代言人記者會, 楊謹華 。（圖／記者徐文彬攝）

▲Uber Eats全新代言人楊謹華。（圖／記者徐文彬攝，下同）

Uber Eats找來楊謹華擔任最新「（應該）都點得到」品牌代言人，她大方分享從早餐到宵夜皆離不開外送，是Uber Eats的重度使用者。她坦言收到邀約時非常興奮，自曝一大早最愛點米粉湯、米苔目等中式美食，宵夜則最愛吃雞排、鹽酥雞犒賞自己。

Uber Eats公開近一年訂單數據發現「台式炸物」是最熱銷的宵夜，其中前5名分別是甜不辣、豆干、四季豆、鹽酥雞、雞皮，再來是速食漢堡、台式飯麵粥品，且台中人最愛吃宵夜，該時段訂單量占全日訂單比例超過10%。

另外，平台上的「禮物功能」自去年上線以來則成為送禮神隊友，根據觀察，情人節單日使用禮物功能訂單量為平日的10倍，5月20日當天訂單量也是平日的4倍，熱銷排行榜上，玫瑰花穩居第一，鴻禧菇及金針菇則意外獲得第2名，再來為巧克力禮盒、進口花椰菜，送禮巧思大不同。

業者也觀察到寵物用品外送熱度不斷攀升，2025年截至7月較去年同期平均業績成長近4成，是雜貨品類中平均客單價最高類別，目前平均客單價已超過900元。數據顯示，在貓與狗的寵物用品訂單中，貓咪用品占比超過6成，顯示平台使用者以貓派佔多數，至於口味偏好，貓咪最愛罐頭前3名全是鮪魚口味，狗狗則一致偏好雞肉。

為感謝消費者，Uber Eats找來2大寵物用品店合作，9月17日起至9月23日於東森寵物可享消費滿額折抵優惠，最高現折200元；9月17日起10月14日於寵物公園可享超過800種指定商品最低5折起。

▲▼ Uber Eats（應該）都得點到年度最佳代言人記者會, 楊謹華 。（圖／記者徐文彬攝）

▲Uber Eats台灣區總經理李佳穎（右）與新任代言人楊謹華。

Uber Eats台灣區總經理李佳穎表示，Uber Eats在台深耕9年，目前已突破10億次外送累積趟次，其中大台北、基隆地區為全球第2，平台上合作商家超過8萬家，商品選擇也突破1億個品項，未來將持續努力拓展更多元豐富選擇，提供消費者更便利的生活。

Uber Eats表示，即日起至10月31日全用戶可享凡輸入優惠碼「點得到」，滿額即可享最低3折起美食外送外帶優惠，使用期限為30天；即日起至10月21日加碼可享上千間餐廳美食買1送1優惠。

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda公開中元檔期熱銷品項。（圖／foodpanda提供，下同）

另外，foodpanda近日則公開中元節熱賣品項，光是肉品燒臘專賣店月賣破3000萬，除傳統三牲外，鴨肉也上榜奪下亞軍寶座。業者也同步祭出最新優惠碼，幫民眾省荷包。

根據foodpanda數據顯示，去年中元檔期成長近2成，其中以肉品為主的熟食鋪、燒臘店業績突破3000萬元，可見「現成供品」已成普渡新寵，且供品常勝軍品項也重新洗牌，除傳統三牲雞、豬、魚之外，鴨肉奪下亞軍，鵝肉品項則豪奢化，全台皆出現破千元的豪華全鵝。

其中冠軍由桃園「老天鵝鵝肉專賣店」招牌全鵝奪下，再來是台北 「雞の兄弟（永康商圈店）」的甜味鹹水鵝、彰化 「品八方（彰化金馬店）」的琥珀燒鵝。

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲全台各區熱門供品曝光。

其餘供品則以水果蔬菜、乾貨為主。foodpanda整理北、中、南、東與離島各區的熱門供品選項，北部以象徵好運平安的柿子、蘋果等水果銷量最好，冷凍食品最方便；中部偏好澎湃故以「鹹餅乾」銷售稱霸全台；南部則最愛耐放好囤的「罐頭」； 東部及離島為「飲料」是熱銷品。

foodpanda同步祭出一系列生鮮雜貨優惠碼如下：

●中元普渡生鮮雜貨優惠碼懶人包

1. 9月1日至9月30日pandapro會員輸入優惠碼「會員平日七九」，可享平日限定下單滿799元打79折優惠，最高現折180元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2. 9月1日至9月30日指定用戶輸入優惠碼「平日七九折」，可享平日限定「大全聯下單滿899元打79折」優惠，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3. 9月1日至9月30日指定用戶輸入優惠碼「平日七九折」，可享平日限定「統一超商下單滿329元打79折」優惠，最高現折80元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

4. 9月1日至9月30日指定用戶輸入優惠碼「平日七九折」，可享平日限定「小北百貨下單滿499元打79折」優惠，最高現折150元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

5. 9月1日至9月30日指定用戶輸入優惠碼「平日七九折」，可享平日限定「美廉社下單滿499元打79折」優惠，最高現折150元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。 

6. 9月1日至9月30日指定用戶輸入優惠碼「平日七九折」，可享平日限定「寵物公園下單滿799元打79折」優惠，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

7. 9月1日至9月30日指定用戶輸入優惠碼「平日七九折」，可享平日限定「燦坤3C下單滿899元打79折」優惠，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

8. 9月15日至9月30日指定用戶輸入優惠碼「平日七九折」，可享平日限定「康是美下單滿799元打79折」優惠，最高現折168元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

9. 9月每周六輸入優惠碼「週六買全聯」，可享「全聯福利中心下單滿849元打9折」優惠，最高現折100元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

10. 9月每周日下單全聯福利中心滿399元可獲得8%胖達幣回饋、滿699元可獲得10%胖達幣回饋，以上每次最高回饋100胖達幣，每人回饋次數各為2次，部分店家及門市不適用，數量有限、兌完為止。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

