foodpanda擴大徵才釋出「百位職缺」　年薪上看300萬

▲foodpanda宣布擴大徵才釋出百位職缺。（圖／foodpanda提供）

記者蕭筠／台北報導

近來因應關稅政策，衝擊台灣傳統製造業、房仲業，不少企業因成本壓力部分員工恐面臨「無薪假」狀況。外送平台「foodpanda」今（2）日宣布擴大徵才，預計釋出百位職缺，年薪最高上看300萬。

foodpanda指出自7月起已有不少業務顧問人才轉職加入，這次擴大徵才再釋出百位職缺，涵蓋業務開發、客戶管理等領域，盼吸納具備業務經驗的傳產、房仲業等人才，也可協助紓解無薪假帶來的社會壓力。

此外，foodpanda近年更投入專業的餐飲業務顧問養成，以數位轉型概念作為核心推出「foodpanda商務學院」，設計職能訓練、專案分享、跨部門內訓與大師講堂等4大計畫，打造做中學的環境，培育具備數據與數位轉型實戰能力的餐飲業務顧問人才。

▲王品9月深入6都舉辦聯合招募擴大徵才。（圖／王品提供）

另外，王品集團近日也宣布將於9月8日、9月9日、9月12日深入6都（台北、新北、桃園、台中、台南及高雄）舉辦聯合招募擴大徵才，招募職缺以燒肉、火鍋及中餐品類為主，第4季全品牌則將釋出300名職缺。

王品指出，今年9月的聯合招募活動，以燒肉、火鍋及中餐品牌為主，開出職缺有儲備店長、儲備主廚、值班幹部等，以鍋物品牌為例，儲備店長起薪46000元起，若通過6個月培訓考核晉升店長，晉升調薪、每月績效獎金及年中調薪等，有機會挑戰年薪百萬，平均月薪上看9萬。

2013年起也開始實施「同仁持股信託」，2021年擴大適用對象、加碼更多，店長、店主廚不論職級皆可加入，「公司提撥率」拉高至150％，透過具競爭力薪酬制度留才，還有同仁國外旅遊補助、每季加碼1天放鬆假、3節禮金等優渥福利。