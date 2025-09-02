Uber Eats推9月限定優惠　清心福全、達美樂買1送1

▲Uber Eats推出9月限定優惠。（圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

外送平台「Uber Eats」推出9月限定優惠，本月有多家店精選品項買1送1，包括CoCo、清心福全、達美樂、麥當勞等通通有，會員還有一系列獨享好康，包括拿坡里炸雞買1送1、漢堡王安格斯雙人滿足餐下殺5折等，優惠數量有限、送完為止。

●全用戶優惠

1. 即日起至9月9日免優惠碼可享「指定店家精選品項買1送1、單品折扣、滿額贈」等優惠，精選店家包括CoCo都可、清心福全、五花馬水餃館、六星炸雞、老王炸烤等，優惠數量有限、送完為止。

2. 即日起至9月9日免優惠碼可享「指定店家精選品項買1送1、單品折扣、滿額贈」等優惠，精選店家包括Popeyes、吐司利亞、軟蛋醬、亞丁尼、雅米韓式經典料理、明洞海苔飯捲、泰椰等，優惠數量有限、送完為止。

3. 即日起至9月9日免優惠碼可享「必勝客炙燒明太子嫩雞個人比薩獨享餐199元」，全口味比薩獨享餐加49元送排球少年透卡，優惠數量有限、送完為止。

4. 即日起至9月9日免優惠碼可享「達美樂韓風炸雞火山披薩買1送1」，優惠數量有限，送完為止。

5. 即日起至9月9日免優惠碼可享「麥當勞可口可樂家族飲品全系列買1送1」，優惠數量有限，送完為止。

6. 即日起至9月23日免優惠碼可享「漢堡王花生安格斯牛肉堡套餐、大玉米濃湯、飲料買1送1」、「雙層火烤牛堡滿足餐6折」、「火烤雞腿培根堡輕巧餐5折」，優惠數量有限、送完為止。

7. 即日起至10月15日免優惠碼可享「烤肉開趴包專區品項消費滿649元現折100元」優惠，加碼限搶爆殺品10元起，限使用於全聯、大全聯、家樂福等指定商家，優惠數量有限，送完為止，優惠金額依各商家顯示為準。

●Uber One方案會員獨享優惠

1. 即日起至9月9日可享「指定店家精選品項買1送1、單品折扣、滿額贈」等優惠，加碼輸入優惠碼「開學吃飽飽」下單滿350元再打85折，單筆最高現折70元，精選商家包括CoCo都可、清心福全、五花馬水餃館、六星炸雞、老王炸烤等，優惠數量有限、送完為止。

2. 即日起至9月9日免優惠碼可享「拿坡里5塊義式炸雞買1送1」，優惠數量有限，送完為止。

3. 即日起至9月9日免優惠碼可享「SUBWAY泰式檸檬雞潛艇堡套餐打85折」優惠，優惠數量有限，送完為止。

4. 即日起至9月9日免優惠碼可享「必勝客夏威夷個人比薩、和風章魚燒個人比薩享買1送1」優惠，優惠數量有限，送完為止。

5. 即日起至9月23日免優惠碼可享「漢堡王安格斯雙人滿足餐打5折」優惠，優惠數量有限，送完為止。

6. 即日起至9月15日凡輸入優惠碼「會員九月吃」，可享「美食外送下單滿399元現折50元」優惠，每人限用2次，優惠數量有限，兌完為止。

7. 即日起至9月30日凡輸入優惠碼「九月享外帶」，可享「外帶自取下單滿179元打7折」優惠，最高現折60元，每人限用5次，優惠數量有限，兌完為止，提醒須綁定信用卡付款。

8. 即日起至9月30日凡輸入優惠碼「會員九月點」，可享「美食外送下單滿649元現折100元」優惠，每人限用2次優惠數量有限，兌完為止。

▲foodpanda推中元節限定生鮮雜貨優惠。（圖／foodpanda提供）

另外，搶攻中元節商機，foodpanda則祭出一系列生鮮雜貨優惠，可享指定商家下單滿額打79元優惠，最高現折200元，優惠數量有限、兌完為止。

●生鮮雜貨優惠碼

1. 即日起至9月30日pandapro會員輸入優惠碼「會員平日七九」，可享平日限定下單滿799元打79折優惠，最高現折180元，每人限用1次。

2. 即日起至9月30日指定用戶輸入優惠碼「平日七九折」，可享平日限定「大全聯下單滿899元打79折」優惠，最高現折200元，每人限用1次。

3. 即日起至9月30日指定用戶輸入優惠碼「平日七九折」，可享平日限定「統一超商下單滿329元打79折」優惠，最高現折80元，每人限用1次。

4. 即日起至9月30日指定用戶輸入優惠碼「平日七九折」，可享平日限定「小北百貨下單滿499元打79折」優惠，最高現折150元，每人限用1次。

5. 即日起至9月30日指定用戶輸入優惠碼「平日七九折」，可享平日限定「美廉社下單滿499元打79折」優惠，最高現折150元，每人限用1次。

6. 即日起至9月30日指定用戶輸入優惠碼「平日七九折」，可享平日限定「寵物公園下單滿799元打79折」優惠，最高現折200元，每人限用1次。

7. 即日起至9月30日指定用戶輸入優惠碼「平日七九折」，可享平日限定「燦坤3C下單滿899元打79折」優惠，最高現折200元，每人限用1次。

8. 即日起至9月5日指定用戶輸入優惠碼「平日七九折」，可享平日限定「東森寵物下單滿899元打79折」優惠，最高現折200元，每人限用1次。

9. 即日起至9月14日指定用戶輸入優惠碼「平日七九折」，可享平日限定「家樂福、家樂福超市下單滿799元打79折」優惠，最高現折180元，每人限用1次。

10. 即日起至9月14日指定用戶輸入優惠碼「平日七九折」，可享平日限定「屈臣氏下單滿799元打79折」優惠，最高現折180元，每人限用1次。

11. 9月15日至9月30日指定用戶輸入優惠碼「平日七九折」，可享平日限定「康是美下單滿799元打79折」優惠，最高現折168元，每人限用1次。

12. 9月每周六輸入優惠碼「週六買全聯」，可享「全聯福利中心下單滿849元打9折」優惠，最高現折100元，每人限用1次。

13. 9月每周日下單全聯福利中心滿399元可獲得8%胖達幣回饋、滿699元可獲得10%胖達幣回饋，以上每次最高回饋100胖達幣，每人回饋次數各為2次，部分店家及門市不適用。