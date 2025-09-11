　
民生消費

「Uber One學生方案」新上線　適用族群、會員福利一次看

▲▼Uber 今（11）日宣布推出「Uber One學生方案」 。（圖／Uber提供）

▲Uber宣布推出「Uber One學生方案」。（圖／Uber提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

Uber今（11）日宣布推出「Uber One學生方案」，提供18至25歲大專院校學生以更實惠的價格享受會員福利，符合資格之學生用戶只需每月84元或每年840元就可享有Uber Eats0元外送費、服務費最高8折優惠，還有開學季限定專屬好康，如再睡5分鐘買1送1、肯德基7折等。

根據104人力銀行於2024年的調查指出，台灣共有超過100萬名大專院校學生平均每月飲食開銷高達9400元，同時根據Uber於美國進行的調查顯示，平均每3位學生就有1位使用過Uber或Uber Eats平台，顯示出大學生族群對於平台的熟悉程度和普及性。

▲▼Uber 今（11）日宣布推出「Uber One學生方案」 。（圖／Uber提供）

▲Uber One學生方案每月訂閱費不到百元。

看準其需求，Uber即日起推出「Uber One學生方案」，適用於18至25歲的大學生，經過第三方認證學生資格後，月訂閱制僅需每月84元、年訂閱制為840元，每月不到百元就可享有會員福利及獨享優惠，包括於Uber Eats APP選取標有「Uber One」圖示之商家採買美食、生鮮雜貨，滿額即享0元外送費優惠及服務費最高80%折抵優惠；使用Uber APP搭車行程享最高享5%點數回饋；同時優先由最受好評的外送合作夥伴、職業駕駛服務，還有平台不定時會員專屬優惠。

為歡慶學生方案上線，即日起至11月30日找來指定品牌推出周一至周日天天限定優惠；另與全聯、大全聯與屈臣氏等生鮮雜貨商家祭出熱銷商品5折起，並專為Uber One學生方案會員限量加碼滿額折60元優惠；Uber Eats優市也同步祭出單品優惠，搭配Uber One學生方案會員專屬優惠序號「不想出社會優」可享滿額再折30元。

Uber One學生方案9、10、11月開學季限定品牌優惠如下：
周一：晨間廚房指定套餐買1送1
周二：再睡 5 分鐘指定飲品買1送1
周三：大苑子指定飲品買1送1
周四：肯德基指定點心組7折
周五：必勝客指定品項買1送1
周六：漢堡王指定單人餐75折
周日：達美樂指定品項67折

▲▼外送平台「foodpanda」舉辦最強「叫 foodpanda 送～粉紅祭」盛典活動。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda舉辦最強「叫 foodpanda 送～粉紅祭」盛典活動。（圖／foodpanda提供，下同）

為歡慶13周年，foodpanda本周末將於華山舉辦最強「叫foodpanda送～粉紅祭」盛典活動，不僅集結各大美食名店、超強演唱卡司，pandapro會員現場更享有外帶自取69折優惠、專屬加菜福利、免費限量千元pro吉袋等超值好禮，且開放所有民眾免費入場。

foodpanda「叫foodpanda送～粉紅祭」將於9月13日、9月14日於華山登場，集結林聰明沙鍋魚頭X聰明鍋、浪漫屋by詹記、臺虎精釀、Burger hood by 起家厝早午餐、Pang Taco 胖塔可、Jim's Pizza、週末炸雞俱樂部、SOMA特調飲品、可甜可鹹豆花專賣店各大美食名店邊逛邊吃。

pandapro會員還可享專屬優惠，包括現場外帶自取69折，選擇「全支付」並連結帳戶付款再享3%回饋無上限 ，加碼解鎖各店專屬「加菜福利」。

▲▼外送平台「foodpanda」舉辦最強「叫 foodpanda 送～粉紅祭」盛典活動。（圖／foodpanda提供）

▲pandapro會員可享加碼優惠。

pandapro會員加碼再領取總價值超過2600元的限量pro吉袋，每袋內含13周年限定涼感毛巾、巨會扇、胖胖達周邊及隨機附贈多款實用好禮。另外，加碼推限量年費方案5折續約優惠，現場使用優惠碼「HBD13」完成訂閱或續約可獲得人氣「胖胖達」玩偶1隻，數量有限、兌完為止。

▲▼外送平台「foodpanda」舉辦最強「叫 foodpanda 送～粉紅祭」盛典活動。（圖／foodpanda提供）

▲演唱會卡司陣容曝光。

演唱卡司部分首日則找來創作歌手派偉俊、甜約翰 Sweet John、小男孩樂團、美秀集團輪番上陣，次日則由好樂團GoodBand、The Chairs椅子樂團、芒果醬Mango Jump、理想混蛋接棒，打造最嗨粉紅音樂祭。

foodpanda13周年慶「叫foodpanda送～粉紅祭」活動資訊
地點：華山文創園區（地址：台北市中正區八德路一段1號）
時間：9月13日14:00-21:00、9月14日14:00-20:00

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

