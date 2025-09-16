　
地方 地方焦點

龍潭警、監、環保執行「靜桃專案」　逮8汽機車罰2萬4

▲龍潭警方結合監理及環保機關聯合稽查取締噪音車。（圖／龍潭警分局提供）

▲龍潭警方結合監理及環保機關聯合稽查取締噪音車。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市府龍潭警分局執行「靜桃專案」，結合環保局與監理單位聯合稽查，於市區車潮、人潮密集的中興路、北龍路與大昌路周邊道路，採取封閉式路檢及以警用機車執行機動攔檢方式強勢取締，攔查檢測不合格的有8輛噪音超標，現場祭出罰單，總計裁罰金額達24,000元。

▲分局長施宇峰親自率隊，針對疑似有擅自改裝噪音車輛進行攔查。（圖／龍潭警分局提供）

▲分局長施宇峰親自率隊，針對疑似有擅自改裝噪音車輛進行攔查。（圖／龍潭警分局提供）

昨晚勤務規劃優勢警力佈署，並由分局長施宇峰親自率隊，針對疑似有擅自改裝噪音車輛共攔查汽、機車14輛，其中對於檢測不合格的8輛噪音車，現場祭出罰單，總計裁罰金額達24,000元。統計今年以來執行「靜桃專案」聯合稽查成效，攔查噪音車輛計有146部，經主管機關環保局現場檢驗，噪音超標開罰87件，告發率高達60%。龍潭警方嚴正執法，絕不容許任何破壞地方安寧的違規車輛，有效杜絕噪音車。

施宇峰表示，維護地方居民生活的安全與安寧，是警方最重要的任務，警方除了持續與環保局及監理單位聯合取締噪音車，打造安寧道路外，一般民眾若發現改裝車輛噪音擾寧或危害交通等行為，可以拍照、錄影蒐證，噪音部分至「行政院環境部噪音車檢舉網站」檢舉；交通違規部分則利用「桃園市政府警察局交通違規檢舉專區」向警方提出檢舉。

