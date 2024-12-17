懷舊男入手神車三陽Dio！豪撒1萬8改裝超炫排氣管　上路秒被罰

▲桃園市政府環、警與監理站攜手執行「靜桃專案」聯合稽查。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

林姓男子將風靡80年代的改裝神車「三陽Dio輕型機車」，以13000元購入，卻花了18000元裝設義大利的進口限量款排氣管，檢測噪音超標20分貝，當場噴飛3600元。

▲▼查獲林姓男子花費18000元改裝義大利進口的限量款排氣管，卻噪音超。（圖／桃園警分局提供）

桃園市政府環、警與監理站攜手在昨晚8至11時，設立噪音檢測點在桃園區介壽路的桃園監理站前，執行「靜桃專案」聯合稽查，員警騎乘警用機車在周邊的噪音車熱點路段實施攔查，帶到檢測點做噪音檢測，合計攔查21部汽機車，共7部噪音超標，均當場開單告發，後續並要通知複驗，共計裁罰金額為20400元。藉由綿密的勤務作為，嚴打違法改裝噪音車，以遏止深夜擾民狀況。

員警執行攔查勤務時，攔查到林姓男子騎乘一部「三陽Dio輕型機車」，排氣管發出擾人噪音，員警當下判斷噪音超標，果然一檢測就超過標準，標準是80分貝，檢測為100分貝，超標20分貝，當場噴飛3600元。林男表示，該部輕型機車已經有25年車齡，是以13000元在二手車行購買的，為了重溫80年代風靡5、6年級生的改裝神車Dio，特別花了18000元裝了從義大利進口的限量款排氣管，因為彎曲迴轉的造型特殊讓他覺得很拉風，想不到檢測噪音時卻過不了關，為了重溫往日情懷卻瘦了荷包。

桃園分局交通組組長林健祥表示，噪音車輛不僅對周邊居民的生活造成困擾，也對交通安全構成威脅，高分貝的引擎和過大的排氣管聲音不僅會導致噪音污染，也會分散駕駛人的注意力，提高交通事故的風險，靜桃專案執行成果證明了桃園市府團隊在靜桃計畫中的有效橫向聯繫及落實執行，為桃園市民提供了更安全、更寧靜的交通環境，以期「還靜於民」。