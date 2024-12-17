　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

懷舊男入手神車三陽Dio！豪撒1萬8改裝超炫排氣管　上路秒被罰

▲桃園市政府環、警與監理站攜手執行「靜桃專案」聯合稽查。（圖／桃園警分局提供）

▲桃園市政府環、警與監理站攜手執行「靜桃專案」聯合稽查。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

林姓男子將風靡80年代的改裝神車「三陽Dio輕型機車」，以13000元購入，卻花了18000元裝設義大利的進口限量款排氣管，檢測噪音超標20分貝，當場噴飛3600元。

▲▼查獲林姓男子花費1800元改裝義大利進口的限量款排氣管，卻噪音超。（圖／桃園警分局提供）

▲▼查獲林姓男子花費18000元改裝義大利進口的限量款排氣管，卻噪音超。（圖／桃園警分局提供）

▲▼查獲林姓男子花費1800元改裝義大利進口的限量款排氣管，卻噪音超。（圖／桃園警分局提供）

桃園市政府環、警與監理站攜手在昨晚8至11時，設立噪音檢測點在桃園區介壽路的桃園監理站前，執行「靜桃專案」聯合稽查，員警騎乘警用機車在周邊的噪音車熱點路段實施攔查，帶到檢測點做噪音檢測，合計攔查21部汽機車，共7部噪音超標，均當場開單告發，後續並要通知複驗，共計裁罰金額為20400元。藉由綿密的勤務作為，嚴打違法改裝噪音車，以遏止深夜擾民狀況。

員警執行攔查勤務時，攔查到林姓男子騎乘一部「三陽Dio輕型機車」，排氣管發出擾人噪音，員警當下判斷噪音超標，果然一檢測就超過標準，標準是80分貝，檢測為100分貝，超標20分貝，當場噴飛3600元。林男表示，該部輕型機車已經有25年車齡，是以13000元在二手車行購買的，為了重溫80年代風靡5、6年級生的改裝神車Dio，特別花了18000元裝了從義大利進口的限量款排氣管，因為彎曲迴轉的造型特殊讓他覺得很拉風，想不到檢測噪音時卻過不了關，為了重溫往日情懷卻瘦了荷包。

桃園分局交通組組長林健祥表示，噪音車輛不僅對周邊居民的生活造成困擾，也對交通安全構成威脅，高分貝的引擎和過大的排氣管聲音不僅會導致噪音污染，也會分散駕駛人的注意力，提高交通事故的風險，靜桃專案執行成果證明了桃園市府團隊在靜桃計畫中的有效橫向聯繫及落實執行，為桃園市民提供了更安全、更寧靜的交通環境，以期「還靜於民」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台中教練性侵25小球員！　反覆再犯3理由曝
快訊／32歲拉脫維亞籃球員墜樓亡　曾來台參加世界盃熱身賽
快訊／陳智菡、吳怡萱、許甫、黃瀞瑩遭約談　抵北檢畫面曝
棒球教練性侵25童！　開車到山區企圖輕生
高賢廷「記者會前2hrs急送醫」　公司證實：健康惡化
快訊／公費流感疫苗開放全民打　用完為止
台灣人每日LINE通話1億次　「這動作」創全球使用率紀錄
加入LINE投資群組　交款820萬元沒了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄大樓磁磚掉落砸傷人！男「爆頭濺血」意識不清送醫

快訊／查政治獻金！民眾黨、木可公關6人遭約談　抵達北檢畫面曝

送女看護2顆芭樂「熊抱還抓胸」　色男辯好心扶她...法官打臉

台中淫魔教練性侵25小球員！涉2重罪羈押禁見　反覆再犯3理由曝

棒球教練性侵25男童！10月遭解聘　11月開車到山區企圖輕生

宜蘭醉男跩機車+路邊小便　開上路再撞8汽機車！被逮還在搖

快訊／中捷隨機砍人案兇嫌看守所試圖輕生！一口氣吞16顆電池

自小客撞護欄「母昏迷2童狂哭」　台中警救3人超帥背影曝　

台中狼教練超變態！離隊小球員校門口等母接送　竟遭他摸下體

懷舊男入手神車三陽Dio！豪撒1萬8改裝超炫排氣管　上路秒被罰

同事拖地撞倒整櫃螺絲 同事笑：撿不完了

坤達.楊祐寧合唱〈放手〉 柯佳嬿PO影片：喝多少？#星光雲reels

【地表最強戰車】M1A2T首批抵台！深夜運送畫面曝

M1A2T來了！台灣戰車戰力終於從80年代跨進21世紀

嘉明湖山屋下雪了！ 山友嗨喊：越來越大囉

鰩魚在籃子裡用鼻孔偷瞄人　慌張表情引網笑：求生欲超強

轎車路口加速險撞斑馬線行人　網見他急跳開：還好反應快

【新郎跳得更騷】結婚典禮進場新郎與新娘尬舞嗨爆！

「八大指南針」揭富二代痴迷酒店妹　砸300萬天天框僅牽手

陳華「伴奏突消失」 臨危不亂秀清唱實力#星光雲reels

快訊／高雄大樓磁磚掉落砸傷人！男「爆頭濺血」意識不清送醫

快訊／查政治獻金！民眾黨、木可公關6人遭約談　抵達北檢畫面曝

送女看護2顆芭樂「熊抱還抓胸」　色男辯好心扶她...法官打臉

台中淫魔教練性侵25小球員！涉2重罪羈押禁見　反覆再犯3理由曝

棒球教練性侵25男童！10月遭解聘　11月開車到山區企圖輕生

宜蘭醉男跩機車+路邊小便　開上路再撞8汽機車！被逮還在搖

快訊／中捷隨機砍人案兇嫌看守所試圖輕生！一口氣吞16顆電池

自小客撞護欄「母昏迷2童狂哭」　台中警救3人超帥背影曝　

台中狼教練超變態！離隊小球員校門口等母接送　竟遭他摸下體

懷舊男入手神車三陽Dio！豪撒1萬8改裝超炫排氣管　上路秒被罰

游淑慧：上海方邀民進黨明年來訪「補請一餐」

快訊／高雄大樓磁磚掉落砸傷人！男「爆頭濺血」意識不清送醫

【廣編】雙子星200米台北國門金磚特區！宏道一品18～33坪全球精品御邸

【廣編】刮刮樂「心想事成」、「超級幸運星」全新亮相 頭獎200萬元

台積電慈善基金會攜手桂冠　張淑芬親赴熊本帶來台灣家鄉味湯圓

用健身房毛巾染披衣菌？　醫生澄清「機率低」：除非做出1行為

選罷法1分鐘出委「逼不得已」　陳玉珍：對民進黨只能以暴制暴

台灣韓系「百萬初旅行車」下架停售！有待新年式改款回歸

英澳外交國防2+2會談　強調台海和平至關重要

《全明星》田依甯揪邱宇辰義賣　粉絲「裸捐」送暖

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

社會熱門新聞

即／中捷隨機砍人案兇嫌曝「吞16顆電池」輕生

即／台中國小棒球教練疑性侵25人還拍片！欲輕生被攔阻

柯文哲爆「屯田計畫」想再撈20億　四大罪將起訴

即／國小棒球教練性侵25球員　盧秀燕震怒說話了

少女吸喪屍煙彈秒昏迷遭2男性侵！

獨／「深海閻王」遭斷腳筋成淫狼　再爆性侵14歲少女

柯文哲要出獄得靠她　想輕判剩一條路

柯文哲不法金額逾8000萬　一張看懂4大罪狀

台中狼教練「疑性侵25球員」拍片！　18年前前科曝光

FANS 17驚爆逼少女拍片！小哥哥艾理20萬交保

黑熊學被抹黑「用淘寶貨」喊告！檢方不起訴

岳母討200萬以錢換人　女婿空等23年

FANS17分潤方式曝！「91拆帳」狂吸少女私密片

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

更多熱門

相關新聞

歌詩達郵輪義式享樂　指定航次3人同行1人免費

歌詩達郵輪義式享樂　指定航次3人同行1人免費

地球表面70%覆蓋著海洋，用海洋的角度看世界，能玩出不一樣的旅程！歌詩達郵輪莎倫娜號，滿載義式風情與豐富設施，帶給旅客與眾不同的海上假期。 2025年4/8、4/14出發，3人同行1人免費，即將額滿，優惠價格不等人！

機車改管未登記2025起最多噴3萬

機車改管未登記2025起最多噴3萬

「機車改排氣管」未認證開抓！噪音超標最高罰3萬　新制元旦上路

「機車改排氣管」未認證開抓！噪音超標最高罰3萬　新制元旦上路

暴風雨翻船！女童緊抱輪胎「漂流3天」獲救

暴風雨翻船！女童緊抱輪胎「漂流3天」獲救

女病患住院遭性侵　男闖病房鎖門硬上

女病患住院遭性侵　男闖病房鎖門硬上

關鍵字：

靜桃專案義大利排氣管噪音超標

讀者迴響

熱門新聞

女作家認了曾做援交！悲苦經歷惹淚

百萬YTR代言內衣「隱瞞曾隆乳」遭提告

即／中捷隨機砍人案兇嫌曝「吞16顆電池」輕生

即／台中國小棒球教練疑性侵25人還拍片！欲輕生被攔阻

蝦皮「1服務」無預警結束！大票用戶哀號：小確幸沒了

台北馬拉松「長腿姐姐」被直播15分鐘　身分起底大有來頭

空軍飛官遭俘21年拒投降　7位上將今到場參加公祭

統神「130→99KG」瘦臉曝光！　帥到驚呆批踢踢

小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝

柯文哲爆「屯田計畫」想再撈20億　四大罪將起訴

快訊／考委人事案蓋錯票！　黃珊珊急道歉、黃國昌面色凝重

即／國小棒球教練性侵25球員　盧秀燕震怒說話了

陳華「億萬千金身世」被起底！家產卻一夕蒸發

少女吸喪屍煙彈秒昏迷遭2男性侵！

最會冷戰星座！TOP 1是人間冰窖

更多

最夯影音

更多

同事拖地撞倒整櫃螺絲 同事笑：撿不完了

坤達.楊祐寧合唱〈放手〉 柯佳嬿PO影片：喝多少？#星光雲reels

【地表最強戰車】M1A2T首批抵台！深夜運送畫面曝

M1A2T來了！台灣戰車戰力終於從80年代跨進21世紀

嘉明湖山屋下雪了！ 山友嗨喊：越來越大囉

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面