「靜桃專案」取締改裝噪音車累犯近5成　車主寧挨罰也要改裝

▲楊梅警分局執行「靜桃專案」強力取締改裝噪音車輛。（圖／楊梅警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

楊梅警分局執行「靜桃專案」強力取締改裝噪音車輛，6月份迄昨日4次勤務共攔查43部汽機車計有17部車輛因檢測不合格，其中竟有8部近5成為累犯，執勤員警感嘆，真的是寧願被罰錢也要繼續改裝，當場依法開單告發，並限期複驗。

▲▼白色自小客車聲音炸裂超標24分貝。（圖／楊梅警分局提供）

楊梅分局強化交通秩序與環境品質自6月以來，已結合環保局執行4次「取締改裝噪音車輛」聯合稽查勤務，針對楊梅區一帶改裝噪音車輛進行攔查檢測。4次勤務共攔查43部汽機車共計17部車輛因檢測不合格，當場依法開單告發，並限期複驗，17部不合格車輛中竟有8部為累犯，稽查時發現已是第二次被測出超標，全部依噪音管制法第8條規定，處新臺幣3,000至9,000元不等罰鍰。執勤員警感嘆，真的是寧願被罰錢也要繼續改裝。

另外，頭洲派出所員警於24日執行聯合稽查勤務時，發現一輛由31歲傅姓男子駕駛之自小客車發出刺耳噪音，引起員警注意後隨即攔查，並依規定引導至稽查點進行分貝測量。經檢測該車噪音達112分貝，超過標準值24分貝，當場被開罰3,600元並限期改善，否則將依法連續處罰。

分局長張仁傑表示，針對各項交通違規及噪音擾民車輛，警方將持續加強取締；另為降低交通事故發生，於6月15日至8月31日期執行「強化交通安全專案」勤務，針對闖紅燈、嚴重超速、酒後駕車、不停讓行人及行人違規等加強取締，以有效維護用路人行車安全與社區寧靜。他同時呼籲，民眾駕駛汽機車切勿任意改裝或違規操作，遵守交通與環保法規。