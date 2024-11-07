賓士C300炸街當場測出108分貝　桃園22歲改管猴挨罰還要驗車

▲環保局與警方共同執行「靜桃專案」。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

22歲張姓男子為耍帥將近300萬的賓士C300改管炸街，結果遭執行「靜桃專案」小組檢測音量為108分貝，超標15分貝，當場開單裁罰3600元，昨晚環保局和警方共檢測噪音量超標違規共11部汽機車，共計裁罰金額為32100元。

▲▼改管猴與近300萬元的賓士車，噪音皆超標均當場開單告發，後續並要通知複驗。（圖／桃園警分局提供）

桃園市政府環境保護局攜手桃園警察分局，6日晚間8至11時，在桃園區南平路同德國中前設立噪音檢測點，執行「靜桃專案」，員警騎乘警用機車在周邊的噪音車熱點路段實施攔查，帶到檢測點做噪音檢測，合計攔查19部汽機車，共11部噪音超標，均當場開單告發，後續並要通知複驗。

昨晚違規車輛當中，有一部新車價將近300萬的賓士C300，檢測音量為108分貝，超標15分貝，當場開單裁罰3600元，另一部小貨車檢測音量為98分貝，超標5分貝，當場開單裁罰3000元。噪音量超標違規共11部汽機車，共計裁罰金額為32100元。

桃園分局統計截至今年11月初，於桃園區各熱點時段、路段加強做警政蒐證通報改裝噪音車，移請環保局審查達5000多件，另環、警、監聯合稽查噪音超標而當場開立舉發單有將近600件。桃園分局交通組組長林健祥表示，噪音車輛不僅對周邊居民的生活造成困擾，也對交通安全構成威脅，高分貝的引擎和過大的排氣管聲音不僅會導致噪音污染，也會提高交通事故的風險，靜桃專案執行成果證明了市府團隊在靜桃計畫中的有效橫向聯繫及落實執行，為桃園市民提供了更安全、更寧靜的交通環境，以期「還靜於民」。