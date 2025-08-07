桃園抓噪音車！BMW M3栽了　騎士車貼「靜桃專案」仍超標

▲桃警聯手環保局取締改裝噪音車，揪出大型重機及BMW M3噪音車。（圖／桃園警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警分局攜手環保局在桃園市風禾公園，昨晚設立噪音檢測點，進行聯合稽查取締，其中新車價值400萬的BMW M3及近百萬的SUZUKI大型重機車都噪音超標；令警方傻眼的是，一位黃姓騎士在車身貼有「靜桃專案」字樣，然而檢測音量卻超標4分貝，另黃男無照駕駛及改裝排氣管未向監理單位申請變更登記，依照道交條例開罰，噴飛1萬元。

桃園警察分局4日晚出動各派出所、桃園交通中隊警力，聯合市府環保局及桃園監理站實施聯合稽查，鎖定中路重劃區、市府園區週邊、中山路、永安路、三民路、國際路等噪音車出沒熱點，由員警攔查違法改裝排氣管車輛至風禾公園接受檢測噪音，共攔查13部車，噪音違規超標有8部。

▲諷刺的是黃男的車身貼有「靜桃專案」字樣，卻仍違規改裝且噪音超標。（圖／桃園警分局提供）

龍安所警員邱靖葶攔查噪音車過程中，攔查林姓男駕駛騎乘一部新車價值將近百萬的SUZUKI大型重機車，檢測音量超標6分貝，裁罰3000元罰鍰，另本身無照駕駛及改裝排氣管未向監理單位申請變更登記，分別依照道交條例開罰，罰鍰共1萬元。

埔子所警員何柏勳攔查許姓駕駛駕駛一部新車價值400萬的BMW M3自小客車，發出擾人排氣管噪音，還載著長髮長腿妹，但檢測音量超標1分貝，裁罰1800元罰鍰。另外警員何柏勳還攔查林姓駕駛駕駛一部BMW自，檢測音量超標14分貝，裁罰3000元罰鍰，何姓員警一晚就揪出兩部BMW噪音超標。

小檜溪所警員邱垂綱則攔查一部噪音機車，黃姓男駕駛在車身貼有「靜桃專案」字樣，然而檢測音量達94分貝，標準為90分貝，超標4分貝，另本身無照駕駛及改裝排氣管未向監理單位申請變更登記，分別依照道交條例開罰，共計1萬元。除了本次噪音違規超標外，黃男自稱7月份也在市府廣場被攔查處罰一次，員警勸他趕快改回合格的排氣管，以免又遭稽查開單而破財。