地方 地方焦點

溪埔中路拓寬暨銜接烏橋中路工程動土　黃偉哲：解決溪北通勤塞車

▲台南市長黃偉哲主持「溪埔中路拓寬暨新闢道路銜接烏橋中路工程」動土典禮。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲主持「溪埔中路拓寬暨新闢道路銜接烏橋中路工程」動土典禮。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

總經費近10億元的「南121線溪埔中路拓寬暨新闢道路銜接烏橋中路工程」，16日上午舉行動土典禮，台南市長黃偉哲親自主持，他表示隨著南科發展外溢至溪北地區，現行通勤車潮多須經善化胡厝寮社區，不僅擾動社區寧靜，也造成交通壅塞。未來溪埔中路拓寬及新闢工程完成後，將能有效分流，改善塞車問題，並強化南科與溪北的產業生活圈連結。

▲台南市長黃偉哲主持「溪埔中路拓寬暨新闢道路銜接烏橋中路工程」動土典禮。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長指出，此工程是南科園區通往溪北的重要道路建設，完工後不僅有助於交通順暢，更將帶動地方繁榮。他特別感謝中央補助近八成經費，以及市議會支援墊付款，讓工程能提早開工，期盼能如期如質完成，讓市民早日享受便捷交通。

▲台南市長黃偉哲主持「溪埔中路拓寬暨新闢道路銜接烏橋中路工程」動土典禮。（記者林東良翻攝，下同）

工務局說明，本工程總經費約9.54億元，範圍包括南121線溪埔中路自台19甲線至豐年橋前，長約1.9公里，將由現有9至10公尺拓寬至18公尺；另新闢道路則由豐年橋北側往西南延伸至烏橋中路，長約1.3公里，含一座橋梁，寬度同樣為18公尺。拓寬與新闢總長約3.2公里，採雙向四車道設計，預計116年8月完工。

▲台南市長黃偉哲主持「溪埔中路拓寬暨新闢道路銜接烏橋中路工程」動土典禮。（記者林東良翻攝，下同）

工務局補充，市府已陸續完成北園五路、安定至北園五路聯外道路、新港社大道路口轉向工程等多項交通建設，並規劃國道8號交流道改善、烏橋中路跨曾文溪銜接市道173線工程。各項計畫完成後，將大幅提升南科路網效能，帶動整體區域發展。

▲台南市長黃偉哲主持「溪埔中路拓寬暨新闢道路銜接烏橋中路工程」動土典禮。（記者林東良翻攝，下同）

今日動土典禮，內政部政務次長董建宏、國土管理署署長吳欣修、南科管理局局長鄭秀絨、多位立法委員及市議員皆到場，共同見證溪埔中路拓寬工程的啟動。

溪埔中路拓寬暨銜接烏橋中路工程動土　黃偉哲：解決溪北通勤塞車

溪埔中路拓寬暨銜接烏橋中路工程動土　黃偉哲：解決溪北通勤塞車

溪埔中路拓寬暨銜接烏橋中路工程動土解決溪北通勤塞車

「2026台南古都國際半程馬拉松」邁入20週年，將於2026年3月1日在市府永華市政中心南島路熱鬧開跑，15日正式開放報名，市長黃偉哲宣佈,本屆總獎金高達100萬元，並新增「學生組(10K)」及「公益健康休閒組(5K)」，邀請更多年輕學子與身心障礙朋友共襄盛舉。

