質疑北檢證人接觸認定擴權　陳智菡：北院明確化可避免爭議

記者陳家祥／台北報導

前民眾黨主席柯文哲12日遭高院撤銷交保時，有網友將矛頭指向與柯文哲同車的民眾黨立院黨團主任陳智菡，狠酸她是「豬隊友」。但北院15日維持原交保裁定，且發回更裁也與所謂「同車」的質疑無關，不少小草湧入陳的臉書聲援。對此，陳智菡今（15日）說，確實有如釋重負的感覺，對於外界透過混淆視聽的方式模糊輿論焦點，北院把一切明確化是最好的，大家在相關的規範方面都有一個依循，也避免掉爭議。

▲台北地院審理京華城案李文宗作證柯文哲出庭，民眾黨團主任陳智菡受訪。（圖／記者黃克翔攝）



陳智菡指出，首先，北院最原始的交保裁定的部分，對於證人說到不能接觸，但民眾黨所理解到的不能接觸的證人，應該都是「尚未詰問的部分」，不然本案被檢察官、調查官所傳訊的證人多達2、300位，而且很多都已經具結了，不只具結，也沒有在後續要再被傳喚的範圍內，「如果全部曾經接受訊問的人，都是不能接觸的範圍，這顯然有點擴權」。

陳智菡說，所以也藉由這一次的機會，上周四開庭的時候，柯文哲主席的律師就當庭向北院提出要求，希望北院這邊能夠明確規範，後來高院有了這樣的裁定，再到昨天的結果，「把一切明確化來說對我們來說是最好的，這樣子大家在相關的規範方面都有一個依循，也避免掉相關的爭議」。

另外，記者問到，今天跟喊話柯文哲時，柯表情比較嚴肅，是否在訴訟策略稍微有調整，讓柯主席盡量不要談論跟政治有關的議題？陳智菡說，柯主席一直都屬於比較隨性的政治人物，「他在情緒語言或者是肢體動作表情的表達上，一直都非常自然」。

陳智菡說，上個星期應該也是有記者朋友直接問了那句話，柯文哲非常直覺的反應，「不過他對於每一次的出庭他都是非常的慎重的」，畢竟這個司法官司檢察官這邊帶著很多預設立場、先射箭來畫靶，想盡辦法要入他於罪，主席這邊一定是審慎的因應。