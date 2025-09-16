　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遭酸「戰犯」翻轉！陳智菡坦言如釋重負　再轟北檢無限擴權

記者黃哲民、陳煥丞、葉品辰／台北報導

民眾黨前主席柯文哲涉入京華城案，8日以7000萬元交保後，北檢隨即提起抗告，高等法院裁定發回更裁。台北地院昨（15）日上午再次召開羈押庭，柯文哲被「回復羈押禁見」押解到場。檢方主張，民眾黨立院黨團主任陳智菡在柯交保時前去接送，已違反「不得接觸證人」的規定，因此緊急提出抗告，陳智菡則稱法院是限制柯「不得接觸尚未詰問的證人」，她本人早已在庭上完成詰問，不應列入限制範圍。

▲陳智菡打臉北檢，稱法院是限制柯「不得接觸尚未詰問的證人」，她本人早已在庭上完成詰問。（圖／記者陳煥丞攝）

▲陳智菡稱昨日重開羈押庭，並維持原先交保裁定後，有種如釋重負的感覺。（圖／記者陳煥丞攝）

柯文哲12日遭撤銷交保時，有網友將矛頭指向前去接送的陳智菡，狠酸她是「豬隊友」、「戰犯」，北院15日重開羈押庭，並維持原先交保裁定後，部分小草湧入陳智菡的臉書轉為聲援，「小姐姐受委屈了，阿北沒事了」；陳智菡今日受訪時表示，有種如釋重負的感覺，也直言本案證人多達2、300人，許多人早已拒絕或不在後續傳喚名單內，如果所有曾經被訊問過的人都算在限制接觸範圍，那北檢顯然是擴權了。

陳智菡更批評，北檢的抗告理由破綻百出，把已經完成詰問或甚至未列入傳喚名單的人都視為「重要證人」，再推論柯有「串證滅證」之虞，形同無限擴大權限，嚴重侵犯人權。她直言，高院與北院的裁定已經打臉北檢，檢方卻仍持續操作，讓外界誤以為柯違反交保規定，希望北檢不要再負隅頑抗。

▲▼北院今(15)日重開柯文哲羈押庭，合議庭維持原交保裁定，柯文哲晚間離開地院。（圖／記者李毓康攝）

▲北院昨(15)日重開柯文哲羈押庭，合議庭維持原交保裁定，柯文哲晚間離開地院。（圖／記者李毓康攝）

至於外界關注的李文宗案外案，陳智菡也駁斥，「李文宗跟京華城案毫無關聯，檢方9個月來一次都沒有為此案傳訊過他。」她痛批檢察官把政治獻金210萬元牽強附會，導致李文宗遭長期羈押，「這樣的冤獄誰要負責？」

對於庭上檢方質疑民眾黨秘書長周榆修涉「不實證述」，陳智菡則強調，檢方出示的簡訊未經法官認可有證據力，卻逕自指控偽證，「這是非常嚴肅的指控，檢察官不能憑空臆測就加罪名，這已經是國家機器對人民的壓迫。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 1 8885 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中爆凶殺案！　女倒臥空地明顯死亡
柯文哲交保！他白話翻譯「北院8重點」　小草讚精準
淡江大橋合龍見「歡迎最親民賴總統」紅布條　網酸：共感好強
見證歷史！淡江大橋合龍了　預計2026年5月通車
興達電廠遭爆零件用淘寶貨！　陳其邁回應了
曾莞婷哭爆！　出道27年首入圍金鐘：漫長到撐不下去
鏡報民調／高雄市長選舉賴瑞隆領先柯志恩3.3百分點　黨內互比
手搖飲外送「不要點去冰」！　營養師：恐食物中毒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中爆凶殺案！「1女倒臥空地」明顯死亡　警全力緝凶中

曾幫3死囚義務辯護！名律師林憲同過世　律懲會相關案件不受理

柯文哲再交保...民俗專家點名「這4天」有變數　車牌8196藏玄機

切西瓜害死畫面曝！休旅左轉撞機車　機士撐4個月難逃死神索命

台電曝文件否認興達電廠用淘寶貨　陳其邁：確保安全才准試車

台中男開車低頭撿飲料　一路斜偏撞分隔島再衝對向車道

名律師林憲同涉2傷害案遭移付懲戒　因過世律懲會不受理

宜蘭槍響！通緝犯拒捕衝撞遭開2槍仍逃逸　車上搜出多包安毒

塞爆！台82線聯結車鋼樑未固定掉落　上班車流回堵近2小時

遭酸「戰犯」翻轉！陳智菡坦言如釋重負　再轟北檢無限擴權

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

【神偷阿婆出沒】趁四寶媽斗六夜市陪孩玩　光速摸走「9千元安親班費」

【小阿婆上線】媽媽床上滑手機被湘荷妹妹奶音提醒：眼睛受傷！

快訊／台中爆凶殺案！「1女倒臥空地」明顯死亡　警全力緝凶中

曾幫3死囚義務辯護！名律師林憲同過世　律懲會相關案件不受理

柯文哲再交保...民俗專家點名「這4天」有變數　車牌8196藏玄機

切西瓜害死畫面曝！休旅左轉撞機車　機士撐4個月難逃死神索命

台電曝文件否認興達電廠用淘寶貨　陳其邁：確保安全才准試車

台中男開車低頭撿飲料　一路斜偏撞分隔島再衝對向車道

名律師林憲同涉2傷害案遭移付懲戒　因過世律懲會不受理

宜蘭槍響！通緝犯拒捕衝撞遭開2槍仍逃逸　車上搜出多包安毒

塞爆！台82線聯結車鋼樑未固定掉落　上班車流回堵近2小時

遭酸「戰犯」翻轉！陳智菡坦言如釋重負　再轟北檢無限擴權

快訊／台中爆凶殺案！「1女倒臥空地」明顯死亡　警全力緝凶中

淡江大橋「台灣最偉大工程」　陳世凱：焊接比照核電廠標準

淡江大橋等40年！多舛興建史一次看　流標7次！賴清德咬牙撥58億

守護母嬰！慈濟醫分享全人照護實務　曝「子癲前症」致命危險

雪坊優格遭抵制　粉專追蹤數「漲破17萬」！王浩宇：做好1事會成功

北農攜手日商Grit Foods簽署2026年農產品供應合約　台灣蔬果外銷日本再添新動能

永慶房屋創新房產科技　根據消費者財務能力精準找房

綠揭蔣萬安「裝窮冠軍」　北市自有財源支應明年歲出後剩261億

波蘭總統官邸上空驚見無人機　籲北約考慮設立烏克蘭禁飛區

海鯤號9/30難完成海測　海軍曝目前進度：當初是目標設定

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

社會熱門新聞

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

肇事男誤認撞死人自責輕生亡　騎士獲救康復中

興達電廠大火爆「關鍵零件」是淘寶貨　台電回應了

即／高雄女國中生沒去上學　家人驚見倒臥露台亡

獨／涉下藥性侵女星　龔益霆找超大咖前檢座救火

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

桃園女「遭男友割頸」！衝超商求救滿地血　加護病房搶救中

洗錢200億！　雨刷「美女妻」才是藏鏡人

即／宜蘭某高職生教室揮刀　同學遭猛刺背部重傷

中油有內鬼！　「淘寶貨」釀興達大火

即／柯文哲、應曉薇交保　北院裁定4大理由曝光

高職生猛刺同學！全班驚慌直擊...家屬怒告殺人未遂2罪

即／1.5小時湊齊100萬！龔益霆交保離開北檢

柯P交保歡呼傳到法庭　審判長：別再發生

更多熱門

相關新聞

周榆修疑作偽證　陳智菡批檢方憑空臆想：法官未認可有證據力

周榆修疑作偽證　陳智菡批檢方憑空臆想：法官未認可有證據力

前民眾黨主席柯文哲涉入京華城案，高院日前撤銷交保、發回台北地院更裁，15日晚間北院合議庭仍裁定准許交保。今（16日）傳出，民眾黨秘書長周榆修疑似做偽證，民眾黨立院黨團主任陳智菡說，陳思荔檢察官拿出該簡訊內容時，並沒有得到法官的認可說有證據力，「檢察官拿出一個沒有辦法證明是真是假的簡訊，然後指控人家做偽證，這個是非常嚴肅的指控，一個國家的檢察官不能用這種憑空臆想」。

爆柯文哲肌肉流失稱「不要去成吉思汗、我要去找館長練」　黃國昌笑翻

爆柯文哲肌肉流失稱「不要去成吉思汗、我要去找館長練」　黃國昌笑翻

柯美蘭要小草暫停抗議活動　柯文哲反應曝光

柯美蘭要小草暫停抗議活動　柯文哲反應曝光

快訊／柯文哲今早赴北院開庭！李文宗將出庭作證

快訊／柯文哲今早赴北院開庭！李文宗將出庭作證

即／1.5小時湊齊100萬！龔益霆交保離開北檢

即／1.5小時湊齊100萬！龔益霆交保離開北檢

關鍵字：

柯文哲交保京華城案陳智菡北檢

讀者迴響

熱門新聞

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

17號米塔醞釀中　成颱逼台可能又強又大

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

明變天！　「全台雨最大」時間曝

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　一家都確診罕見遺傳病

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

今彩539一晚開出5注頭獎　3注來自同間彩券行

綠議員遭譏「砂石小公主」　本人正面反擊

最新預估路徑！　雙颱生成機率曝

范瑋琪巡演爆「大陸票房慘」！

肇事男誤認撞死人自責輕生亡　騎士獲救康復中

鬼鬼慶生「沒邀頭號好友」炎亞綸退追IG

高嘉瑜表態2026會參選　Cheap分析：要回去選立委很難了

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

更多

最夯影音

更多

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面