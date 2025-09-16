遭酸「戰犯」翻轉！陳智菡坦言如釋重負　再轟北檢無限擴權

記者黃哲民、陳煥丞、葉品辰／台北報導

民眾黨前主席柯文哲涉入京華城案，8日以7000萬元交保後，北檢隨即提起抗告，高等法院裁定發回更裁。台北地院昨（15）日上午再次召開羈押庭，柯文哲被「回復羈押禁見」押解到場。檢方主張，民眾黨立院黨團主任陳智菡在柯交保時前去接送，已違反「不得接觸證人」的規定，因此緊急提出抗告，陳智菡則稱法院是限制柯「不得接觸尚未詰問的證人」，她本人早已在庭上完成詰問，不應列入限制範圍。

▲陳智菡稱昨日重開羈押庭，並維持原先交保裁定後，有種如釋重負的感覺。（圖／記者陳煥丞攝）

柯文哲12日遭撤銷交保時，有網友將矛頭指向前去接送的陳智菡，狠酸她是「豬隊友」、「戰犯」，北院15日重開羈押庭，並維持原先交保裁定後，部分小草湧入陳智菡的臉書轉為聲援，「小姐姐受委屈了，阿北沒事了」；陳智菡今日受訪時表示，有種如釋重負的感覺，也直言本案證人多達2、300人，許多人早已拒絕或不在後續傳喚名單內，如果所有曾經被訊問過的人都算在限制接觸範圍，那北檢顯然是擴權了。

陳智菡更批評，北檢的抗告理由破綻百出，把已經完成詰問或甚至未列入傳喚名單的人都視為「重要證人」，再推論柯有「串證滅證」之虞，形同無限擴大權限，嚴重侵犯人權。她直言，高院與北院的裁定已經打臉北檢，檢方卻仍持續操作，讓外界誤以為柯違反交保規定，希望北檢不要再負隅頑抗。

▲北院昨(15)日重開柯文哲羈押庭，合議庭維持原交保裁定，柯文哲晚間離開地院。（圖／記者李毓康攝）

至於外界關注的李文宗案外案，陳智菡也駁斥，「李文宗跟京華城案毫無關聯，檢方9個月來一次都沒有為此案傳訊過他。」她痛批檢察官把政治獻金210萬元牽強附會，導致李文宗遭長期羈押，「這樣的冤獄誰要負責？」

對於庭上檢方質疑民眾黨秘書長周榆修涉「不實證述」，陳智菡則強調，檢方出示的簡訊未經法官認可有證據力，卻逕自指控偽證，「這是非常嚴肅的指控，檢察官不能憑空臆測就加罪名，這已經是國家機器對人民的壓迫。」