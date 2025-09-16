爆柯文哲肌肉流失稱「不要去成吉思汗、我要去找館長練」　黃國昌笑翻

▲黃國昌直播分享柯文哲爆笑對話。（圖／翻攝自YouTube／黃國昌）

記者郭運興／台北報導

台北高等法院12日撤銷涉京華城案的民眾黨前主席柯文哲薇交保裁定，發回台北地院更裁，15日重開羈押庭裁定維持原交保金額。對此，民眾黨主席黃國昌在直播也分享一個笑話，他透露，柯文哲因為被關太久、沒有足夠運動，肌肉有所流失，因此特助建議要去成吉思汗練一下，沒想到柯文哲竟回答「我不要去成吉思汗，我要去找館長練」，黃國昌說完也笑了出來直言，柯文哲到今天為止不知道什麼叫成吉思汗，不曉得館長聽了該覺得開心還是難過。

黃國昌於15日晚間直播尾聲時表示，自己要跟大家講一個笑話，不知道館長聽完會有什麼感想，阿北這次出來，因為被關太久、沒有足夠的運動時間，又曬不到太陽，整個皮膚變白、肌肉有流失。

黃國昌表示，所以民眾黨派出協助柯文哲主席的特助，有建議柯文哲肌肉流失要去「成吉思汗」練一下，大家猜柯文哲怎麼回答？結果柯文哲竟回答「我不要去成吉思汗，我要去找館長練」。

黃國昌分享完此事也笑了出來，他直言，這件事情充分印證柯文哲主席到今天為止不知道什麼叫成吉思汗，不曉得館長聽了這段對話到底該覺得開心「阿北指名找我練」，還是覺得傷心「認識這麼久不知道開的健身房叫成吉思汗」。

黃國昌也解釋，有一些網友還看不懂，簡單翻譯就是柯文哲不知道館長開的健身房叫成吉思汗，柯只知道館長，不知道成吉思汗是什麼，所以才會說找館長練，不去成吉思汗練。

觀看直播的網友則紛紛留言，「阿北太可愛了啦」、「對館長真的是真愛」、「阿北心裡只有館長」、「會不會一直以為館長是賣便當跟雜貨的」，黃國昌則說自己稍早聽到這個對話也是笑到不行。

<br>

▼館長昔日合體柯文哲。（圖／翻攝自館長臉書）