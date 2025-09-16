　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯美蘭要小草暫停抗議活動　柯文哲反應曝光

▲▼柯文哲從住家赴北院出庭。（圖／記者周宸亘攝）

▲柯文哲從住家赴北院出庭。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

前民眾黨主席柯文哲涉入京華城案，高院日前撤銷交保、發回台北地院更裁，15日晚間北院合議庭仍裁定准許交保。柯妹柯美蘭昨在黨代表群組內表示，「拜託各位好友，暫時停止有關柯文哲的抗議活動，直至一審開庭，讓法院、文哲各自努力」。對此，柯文哲今（16日）上午自住所出門赴北院開庭被問及此事時，皆未回應，隨即上車離去。

柯文哲、應曉薇涉犯京華城案，高院日前撤銷交保、發回台北地院更裁，15日晚間仍獲北院合議庭准許交保，維持7000萬、3000萬交保金、限制住居與出境並接受科技監控。此外，北院也明確界定為僅限同案被告及「尚未詰問」證人。

柯美蘭昨在黨代表群組中表示，「感謝上蒼，謝謝地院法官承受著壓力，仍堅持道德勇氣，裁定哥哥二度交保，我想拜託各位好友，暫時停止有關柯文哲的抗議活動，直至一審開庭，讓法院、文哲各自努力，解決司法問題，也讓大家回歸正常生活，並聚焦在目前國家對內政策與對外發展上。一年多來的陪伴、支持，我深深感謝大家，這份情誼，我和哥哥會記在心中。再次謝謝大家。柯美蘭敬上」。據了解，柯美蘭的訊息獲得不少黨代表按讚表達支持，但未有人回應。

柯文哲今上午9點09分左右步出家門，面對媒體詢問，「會擔心檢方再抗告嗎？」、「柯美蘭建議停止所有抗議活動，你同意嗎？」、「會替李文宗喊冤嗎？」柯文哲都沒有回應，只說了「來來來來…，我先…」，接著便上車出發前往北院。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 1 6225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲肌肉流失稱「不要去成吉思汗」　黃國昌笑翻
柯美蘭要小草「暫停抗議活動」　柯文哲反應曝光
台灣民意民調／賴清德聲望再創新低　3個月流失310萬人支持
以色列軍隊「佔領加薩市」！　死亡人數升級
快訊／柯文哲赴北院開庭！　李文宗將出庭作證
快訊／板南線「車門卡異物」！府中站塞爆如跨年　北捷回應了
快訊／高雄2人落水亡　男屍「身上綁石塊」漂高雄港
快訊／台積電第19次秒填息達陣　再創新天價
正妹YTR遭暴打首露面！全身傷狼狽曝光　當晚對話公開

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

爆柯文哲肌肉流失稱「不要去成吉思汗、我要去找館長練」　黃國昌笑翻

柯美蘭要小草暫停抗議活動　柯文哲反應曝光

快訊／板南線「車門卡異物」！府中站塞爆如跨年　北捷回應了

台灣民意民調／賴清德聲望32.7%再創新低　3個月流失310萬人支持

馬英九表態挺羅智強！　大讚「空戰司令、社群一哥」最能領導國民黨

賴清德3招止血　徐國勇親自督軍

專家曝「AIT主權未定論」真正目的：未來救台灣師出有名

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

綠議員金主被起底！遭譏「砂石小公主」　本人正面反擊

AIT表態「台灣地位未定」　卜睿哲：首次看到具體的措辭

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

【神偷阿婆出沒】趁四寶媽斗六夜市陪孩玩　光速摸走「9千元安親班費」

【小阿婆上線】媽媽床上滑手機被湘荷妹妹奶音提醒：眼睛受傷！

爆柯文哲肌肉流失稱「不要去成吉思汗、我要去找館長練」　黃國昌笑翻

柯美蘭要小草暫停抗議活動　柯文哲反應曝光

快訊／板南線「車門卡異物」！府中站塞爆如跨年　北捷回應了

台灣民意民調／賴清德聲望32.7%再創新低　3個月流失310萬人支持

馬英九表態挺羅智強！　大讚「空戰司令、社群一哥」最能領導國民黨

賴清德3招止血　徐國勇親自督軍

專家曝「AIT主權未定論」真正目的：未來救台灣師出有名

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

綠議員金主被起底！遭譏「砂石小公主」　本人正面反擊

AIT表態「台灣地位未定」　卜睿哲：首次看到具體的措辭

桃園女「遭男友割頸」！衝樓下超商求救滿地血　加護病房搶救中

深夜最新發文「網軍走光了嗎」　雪坊火速刪文！網炸鍋：厭惡感破表

3大優勢超吸引人！台灣「1城市」成美國人退休移居熱門地點

逾133萬人坐等！00919配發0.54元填逾2成　10／15入帳

李洋掀點名運動風潮　陳世凱接下挑戰：再忙都要運動

《環時》專文諷AIT　批林佳龍是台獨馬前卒：歪曲歷史、出賣台灣

新竹男「獵槍轟頭」殺害部落同鄉　二審仍判12年

爆柯文哲肌肉流失稱「不要去成吉思汗、我要去找館長練」　黃國昌笑翻

15元滷肉飯隱身萬華老市場　樸實小攤擺滿古早味小菜排隊人潮不斷

東海利百代親子館啟用！藝術美學×家庭共學　開創親子互動新模式

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

政治熱門新聞

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

綠議員遭譏「砂石小公主」　本人正面反擊

高嘉瑜表態2026會參選　Cheap分析：要回去選立委很難了

台灣民意民調／44.6%不認同柯文哲受賴清德政治迫害　310萬人看法改變

AIT表態台灣地位未定　首見具體措辭

TVBS民調／台南要變天？　謝龍介落後陳亭妃5百分點、大勝林俊憲

賴清德3招止血　徐國勇親自督軍

專家曝「AIT主權未定論」真正目的：未來救台灣師出有名

陳智菡沒害柯文哲！小草湧入臉書挺「小姐姐受委屈了」

台灣民意民調／賴清德聲望32.7%再創新低　3個月流失310萬人支持

快訊／板南線「車門卡異物」　北捷回應了

分析國民黨主席民調3重點！　羅友志：趙少康全面輾壓所有人

馬英九表態挺羅智強！　大讚「空戰司令、社群一哥」最能領導國民黨

無良公關管理員被起訴　徐巧芯盼還公道：前幾次某些人囂張不得了

更多熱門

相關新聞

快訊／柯文哲今早赴北院開庭！李文宗將出庭作證

快訊／柯文哲今早赴北院開庭！李文宗將出庭作證

台北地院今(16日)開庭審理京華城容積案、政治獻金案，傳喚同案被告李文宗出庭作證；而民眾黨前主席柯文哲繼昨(15日)羈押庭後，今早又再度現身北院出庭。李文宗與柯文哲是老同學，先前柯文哲交保獲釋後，曾公開替李喊冤、抱屈，遭高院質疑2人有串滅證之虞，也是柯文哲交保遭撤銷發回的理由之一。

陳智菡沒害柯文哲！小草湧入臉書挺「小姐姐受委屈了」

陳智菡沒害柯文哲！小草湧入臉書挺「小姐姐受委屈了」

柯、應交保禁接觸對象　北院指定2類人

柯、應交保禁接觸對象　北院指定2類人

快訊／北院裁定維持柯文哲交保　民眾黨：印證先前北檢主張明顯不當

快訊／北院裁定維持柯文哲交保　民眾黨：印證先前北檢主張明顯不當

即／柯文哲、應曉薇交保　北檢：收到裁定書後「研議是否抗告」

即／柯文哲、應曉薇交保　北檢：收到裁定書後「研議是否抗告」

關鍵字：

柯文哲民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

17號米塔醞釀中　成颱逼台可能又強又大

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

明變天！　「全台雨最大」時間曝

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　一家都確診罕見遺傳病

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

今彩539一晚開出5注頭獎　3注來自同間彩券行

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

最新預估路徑！　雙颱生成機率曝

綠議員遭譏「砂石小公主」　本人正面反擊

肇事男誤認撞死人自責輕生亡　騎士獲救康復中

范瑋琪巡演爆「大陸票房慘」！

高嘉瑜表態2026會參選　Cheap分析：要回去選立委很難了

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

小鬼逝世5周年！KID「世界喜歡日」懷念好友　貼文藏洋蔥看哭網友

更多

最夯影音

更多

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面