柯美蘭要小草暫停抗議活動　柯文哲反應曝光

記者陳家祥／台北報導

前民眾黨主席柯文哲涉入京華城案，高院日前撤銷交保、發回台北地院更裁，15日晚間北院合議庭仍裁定准許交保。柯妹柯美蘭昨在黨代表群組內表示，「拜託各位好友，暫時停止有關柯文哲的抗議活動，直至一審開庭，讓法院、文哲各自努力」。對此，柯文哲今（16日）上午自住所出門赴北院開庭被問及此事時，皆未回應，隨即上車離去。

柯文哲、應曉薇涉犯京華城案，高院日前撤銷交保、發回台北地院更裁，15日晚間仍獲北院合議庭准許交保，維持7000萬、3000萬交保金、限制住居與出境並接受科技監控。此外，北院也明確界定為僅限同案被告及「尚未詰問」證人。

柯美蘭昨在黨代表群組中表示，「感謝上蒼，謝謝地院法官承受著壓力，仍堅持道德勇氣，裁定哥哥二度交保，我想拜託各位好友，暫時停止有關柯文哲的抗議活動，直至一審開庭，讓法院、文哲各自努力，解決司法問題，也讓大家回歸正常生活，並聚焦在目前國家對內政策與對外發展上。一年多來的陪伴、支持，我深深感謝大家，這份情誼，我和哥哥會記在心中。再次謝謝大家。柯美蘭敬上」。據了解，柯美蘭的訊息獲得不少黨代表按讚表達支持，但未有人回應。

柯文哲今上午9點09分左右步出家門，面對媒體詢問，「會擔心檢方再抗告嗎？」、「柯美蘭建議停止所有抗議活動，你同意嗎？」、「會替李文宗喊冤嗎？」柯文哲都沒有回應，只說了「來來來來…，我先…」，接著便上車出發前往北院。