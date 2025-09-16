周榆修疑作偽證　陳智菡批檢方憑空臆想：法官未認可有證據力

記者陳家祥／台北報導

前民眾黨主席柯文哲涉入京華城案，高院日前撤銷交保、發回台北地院更裁，15日晚間北院合議庭仍裁定准許交保。今（16日）傳出，民眾黨秘書長周榆修疑似做偽證，民眾黨立院黨團主任陳智菡說，陳思荔檢察官拿出該簡訊內容時，並沒有得到法官的認可說有證據力，「檢察官拿出一個沒有辦法證明是真是假的簡訊，然後指控人家做偽證，這個是非常嚴肅的指控，一個國家的檢察官不能用這種憑空臆想」。

▲台北地院審理京華城案李文宗作證柯文哲出庭，立院黨團主任陳智菡受訪。（圖／記者黃克翔攝）



針對傳出秘書長周榆修出庭時疑似做偽證，陳智菡說，她要嚴正的指出，9月那一場庭她有聽，當時陳思荔檢察官拿出那個簡訊，其實並沒有真正得到法官的認可說有證據力，「他當庭突然拿出了一個莫名其妙的簡訊，然後就指控說柯文哲主席有傳這個簡訊給周榆修，可是當庭法官就制止了這件事情」。

陳智菡指出，陳思荔檢察官拿出一個沒有辦法證明是真是假的簡訊，然後指控人家做偽證，這個是非常嚴肅的指控，一個國家的檢察官不能用這種憑空臆想，或是來路不明的資訊就隨便提出來給人民設罪名，這件事情是非常可怕的，這是國家機器公然的對人民來進行壓迫。

另外，針對今日李文宗出庭，過去柯文哲曾幫他喊冤、認為他是坐冤獄？陳智菡說，這就是所謂的先射箭後畫靶，李文宗跟京華城案毫無關係，要怎麼樣證明這件事？在審理的期間檢察官一次都沒有就京華城案傳訊過李文宗，「如果他真的是本案的重要證人，請問檢察官有拿出任何的事證嗎？」

陳智菡質疑，檢察官唯一所謂的事證，就是威京集團透過政治獻金的方式，捐了210萬元給民眾黨，而這個東西跟京華城案也毫無關係，但是檢察官卻牽強的硬要說這個就是前金或後謝，「可是經過了這9個月的公開審理，已經證明了檢察官就是讓人做冤獄，因為李文宗跟這個案件一點關係都沒有」。

陳智菡說，過去的9個月李文宗被羈押禁見，那請問一下，這樣子的冤獄到底誰要來賠償？檢察官用這樣子錯誤百出的理由，根本不能稱得上是事證、只是他們憑空捏造跟臆測出來的證據，就能讓人家坐9個月10個月的冤獄，這是台灣要的司法嗎？