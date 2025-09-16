3低壓系統接續發展中　周四起全台雨勢連炸3天

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

目前南邊大低壓帶有3個低壓系統發展中，其中，呂宋島附近的低壓系統預計周四至周六影響台灣，也不排除發展為熱帶性低氣壓或颱風，屆時台東及恆春有局部大雨，其他地區午後雷雨明顯，也有較大雨勢機率。下周則要留意關島附近的低壓系統。

中央氣象署預報員葉致均表示，目前南海到菲律賓東方海面是大低壓帶，有3個低壓系統發展中，分別位於南海附近、呂宋島東南方及關島附近，其中，呂宋島附近的低壓系統將往西北轉西通過巴士海峽，不排除發展為熱帶性低氣壓或颱風，周四影響台灣，天氣轉為不穩定；至於關島附近的低壓系統是下周關注重點，目前還在發展階段。

葉致均指出，今天台灣仍受太平洋高壓影響，雲量偏少，台灣東南方跟海峽南部有雷達雲系通過中，恆春及屏東有局部降雨，隨著雲系快速通過，降雨就會明顯趨緩。

他表示，今天台東及恆春受東南風影響，有不定時短暫降雨，其他地區晴朗炎熱，午後僅山區及近山區的平地有局部雷陣雨。溫度方面，西半部高溫35至36度，東半部及離島32至34度，大台北及桃園地區、中南部近山區有36度以上高溫，其中，大台北及桃園不排除有37度以上機率。

▲今天西半部高溫35至36度，大台北及桃園不排除有37度以上機率。（圖／氣象署提供）

葉致均表示，未來一周天氣主要受低壓系統發展影響，明天低壓系統接近，東半部及恆春降雨增加，白天就有間歇雨勢，入夜更加明顯，且有局部較大雨勢，午後桃園以南雷雨明顯，也有局部大雨機率。

他指出，周四呂宋島附近低壓系統逐漸通過巴士海峽，往台灣南方海面前進，台東及恆春易有降雨，且有局部大雨，東半部及南部也有短暫降雨，其他地區為午後雷陣雨，且有較大雨勢。

他表示，周六低壓系統遠離，東半部及南部仍有局部短暫降雨，其他地區為午後雷陣雨，外島也有降雨情形。周日是2個低壓間的空檔，水氣減少，東半部及恆春仍有局部短暫雨，西半部為午後雷陣雨天氣。