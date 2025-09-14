午後南部防較大雨勢　周四低壓北抬「全台水氣增」

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天午後西半部地區及東半部山區有局部雷陣雨，南部有局部大雨機率。明、後天太平洋高壓勢力增強，午後降雨範圍縮減，周三起水氣增多，周四東半部不定時有短暫陣雨，午後降雨範圍擴大至整個西半部，後期熱帶擾動發展也不排除影響台灣。

中央氣象署預報員李名翔表示，目前太平洋往西延伸到台灣、南海是高壓勢力範圍，台灣整體天氣穩定、雲量偏少，北邊有鋒面系統，但對台灣無影響；菲律賓東方有低壓擾動消消長長，短時間對台灣無影響，其附近水氣後期可能北抬影響台灣天氣。

李名翔指出，今天太平洋高壓影響，天氣穩定，午後有局部雷陣雨，明天高壓更西伸，各地晴到多雲，午後降雨範圍縮減，並持續到周二。周三高壓勢力減弱，周四高壓再東退，南邊低壓水氣逐漸北抬，後期要密切觀察熱帶擾動發展是否影響台灣；至於北邊鋒面都還在北緯30度以上，對台灣無影響。

李名翔表示，今天受高壓影響，各地晴到多雲，台東及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部雷陣雨，南部地區及各地山區有局部大雨機率，晚間降雨趨緩，台東及恆春半島仍有零星陣雨。

他指出，明、後天受高壓影響，各地晴到多雲，菲律賓東方低壓擾動的外圍雲系逐漸往台灣靠近，花東及恆春半島有局部短暫陣雨，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，但降雨範圍減少。

他表示，周三高壓減弱，東半部及恆春半島整天不定時有短暫陣雨，西半部上午多雲到晴，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨。周四至周六高壓更東退，東半部及恆春半島持續有短暫陣雨，午後降雨範圍擴大到整個西半部。

溫度方面，李名翔指出，受高壓影響，今天各地高溫32至35度，離島32至33度，大台北地區、中南部近山區及台東有局部36度以上高溫。明、後天環境偏東風，西半部沉降作用都有35度以上，大台北及桃園局部不排除有37度以上。另外，他也提醒，明天起東風增強，基隆北海岸及恆春要留意較強陣風。

▲今天各地高溫32至35度，大台北地區、中南部近山區及台東有局部36度以上高溫。（圖／氣象署提供）