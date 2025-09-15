明晚變天「連4天雨炸全台」　下周還有熱帶擾動發展

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天晚間起南方雲系影響，水氣逐漸增加，台東及恆春半島開始有較大雨勢，周三降雨範圍擴大，各地都有大雨發生機率。周四至周六是未來一周降雨最多的幾天，各地易有短延時強降雨。下周菲律賓東方還有另一個熱帶擾動發展，是否影響台灣需再觀察。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，菲律賓東方的熱帶系統周三至周四將從呂宋島通過，造成南方雲系北移，影響台灣天氣。下周平日將有另一個熱帶擾動發展，強度及路徑要再觀察。

曾昭誠表示，明天天氣跟今天類似，受太平洋高壓影響，花東及恆春半島不定時有短暫陣雨，午後南部地區及桃園以南山區有雷陣雨，晚間起南方水氣增，台東及恆春半島有較大雨勢。周三水氣增多，東半部及恆春半島雨勢變大、降雨時間長，其他地區多雲，午後降雨範圍及強度也都擴大，都有局部大雨機率。

他指出，周四至周六是未來一周降雨最多的幾天，南方雲系北移，各地易有短延時強降雨，周四及周五台東及恆春半島更是整天都有局部大雨，南部及宜花地區也是整天有短暫陣雨，各地午後都有大雨等級降雨。下周日至周一水氣減少，僅東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後有雷陣雨。

溫度方面，曾昭誠指出，明天跟今天類似，大台北及桃園有37度高溫，中南部近山區也有接近36度，未來一周降雨期間各地還是有33度高溫。