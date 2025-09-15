周三變天全台有雨　南邊熱帶系統活躍至下周

記者周湘芸／台北報導

今天各地炎熱，雙北有37至38度高溫，午後雷陣雨以桃園以南山區及南部地區為主。明天起太平洋高壓逐漸東退，南邊低壓影響，水氣漸增，周三起各地午後都有大雨機率，整天也不定時都有降雨，一路到下周菲律賓東方的熱帶系統發展持續活躍。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員官欣平表示，未來一周天氣悶熱，以午後雷陣雨為主。台灣附近天氣系統配置逐漸改變，隨著太平洋高壓減弱，周三起東半部、恆春半島要留意雨勢。

官欣平指出，台灣上空目前沒有雲系分布，是高壓勢力影響範圍，各地高溫明顯，菲律賓東方到南海有明顯雲系陸續發展起來，下周熱帶系統可能發展活躍。

官欣平表示，今天西半部高溫炎熱，各地都有35至37度，雙北更達37至38度，台中、彰化、嘉義以南內陸也有持續36度以上，東半部32至35度，離島32至33度。降雨方面，今天午後雷陣雨以桃園以南山區及南部地區為主，北部沉降作用影響，雨勢不明顯，晚間僅恆春半島有零星降雨。

他表示，明、後天高壓逐漸東退，南邊低壓逐漸發展，台東及恆春半島降雨增加。周四至周五南海低壓持續發展，菲律賓東方陸續有低壓系統帶起南邊雲系影響台灣，台東、恆春半島及南部整天降雨更明顯。周六至周日隨著低壓系統往海南島前進，台灣又回到午後雷陣雨天氣，但菲律賓東方持續有熱帶系統發展趨勢，影響時間點可能在下周。

他指出，明天花東偶有降雨，午後雷陣雨以南部及桃園以南山區為主，桃園仍有37度高溫，晚間起東南部雨勢明顯，周三水氣持續增多，午後雷陣雨加大，各地都有局部大雨，東半部整天也都有大雨機率，清晨及夜晚西半部有零星短暫陣雨。周四至周六南方雲系北移，南部及東半部有局部短暫陣雨，各地也有午後雷陣雨，且有局部大雨機率。

