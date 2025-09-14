　
南邊熱帶擾動發展中　周三水氣移入「全台防較大雨勢」

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天各地晴到多雲，午後南部地區留意局部雷陣雨。呂宋島附近的熱帶擾動未來將以低壓形式向西移動，周三、周四整個低壓帶的外圍水氣移入，各地水氣增多，台東及恆春半島有局部較大雨勢，午後西半部也有大雨機率。

中央氣象署預報員蔡伊其表示，明、後天太平洋高壓影響，環境轉為東風，花東及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區晴到多雲，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。溫度方面，明天大台北、南部近山區有37度高溫，周二桃園也有37度機率。

他指出，周三、周四台灣附近水氣增加，東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，台東及恆春半島有局部較大雨勢，其他地區雲量增加，午後西半部地區有雷陣雨，且有局部大雨機率，夜晚及清晨西半部也有零星短暫陣雨。周五至周日環境為東風，東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區晴到多雲，午後有雷陣雨。

蔡伊其表示，目前呂宋島附近有熱帶擾動發展，未來將以低壓形式向西移動，整個低壓帶的外圍水氣預計周三、周四移到台灣。另外，他也說，明天東風較強，基隆北海岸、恆春半島沿海有平均風力6級、陣風8級機率，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

午後南部防較大雨勢　周四低壓北抬「全台水氣增」

午後南部防較大雨勢　周四低壓北抬「全台水氣增」

今天午後西半部地區及東半部山區有局部雷陣雨，南部有局部大雨機率。明、後天太平洋高壓勢力增強，午後降雨範圍縮減，周三起水氣增多，周四東半部不定時有短暫陣雨，午後降雨範圍擴大至整個西半部，後期熱帶擾動發展也不排除影響台灣。

明午後山區防大雨　下周三起雷雨區擴大「西半部溼答答」

明午後山區防大雨　下周三起雷雨區擴大「西半部溼答答」

俄羅斯7.5強震　氣象署：「海嘯威脅」確認解除

俄羅斯7.5強震　氣象署：「海嘯威脅」確認解除

俄羅斯7.5強震　氣象署「海嘯消息3連發」：嚴密監視

俄羅斯7.5強震　氣象署「海嘯消息3連發」：嚴密監視

下周連3天「午後雷雨逐步擴大」　還可能有熱帶擾動

下周連3天「午後雷雨逐步擴大」　還可能有熱帶擾動

