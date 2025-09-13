明午後山區防大雨　下周三起雷雨區擴大「西半部溼答答」

▲下周三、下周四後午後雷雨區逐步擴大。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(14日)山區有午後雷雨和較大雨勢，下周一、下周二太平洋高壓變強，午後雷雨區縮小，不過下周三高壓北推加上南方雲系發展，午後降雨區擴大，下周四後整個西半部有午後雷雨。此外，菲律賓東方海面到南海為低壓區，下個周末可能有熱帶擾動發展。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，今明兩天要留意山區有午後雷陣雨，且有局部大雨發生機率；下周一、下周二太平洋高壓比較強，大台北或桃園可能有局部37度高溫，溫度會更熱一些，午後雷雨趨縮小，剩部分山區和部分南部地區有局部短暫雷陣雨。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

劉沛滕指出，下周三太平洋高壓北推，環境吹東風帶來水氣，加上南方低壓雲系發展，迎風面東半部有局部短暫陣雨，午後降雨也會比較多；其中下周三各地山區、中南部地區有局部短暫雷陣雨，下周四午後雷雨擴大至北部，整個西半部地區都是午後雷雨範圍。

至於熱帶擾動發展趨勢，劉沛滕說明，菲律賓東方海面和南海為低壓區，未來將有部分低壓擾動和發展，但不同模式預報有不同看法，仍待下周繼續觀察，目前看起來下周末有熱帶擾動發展，可能強度沒有到熱帶低壓，不過仍需進一步觀察，氣象署認為該地區環境是適合發展的。