3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iOS 26正式登場！3款舊iPhone被淘汰　十大重點功能一次看

▲▼ 。（圖／蘋果官網）

▲iOS26 今日正式推送。（圖／蘋果官網，下同）

記者吳立言／綜合報導

蘋果今（16日）凌晨正式推送 iOS 26，這是蘋果首次將系統名稱與年份同步，並帶來大規模的視覺更新。最大亮點是全新的 「Liquid Glass（液態玻璃）」設計，讓介面呈現半透明質感，操作時更具立體感與沉浸感。

▲▼ 。（圖／蘋果官網）

不過，本次更新也宣告 iPhone XS、iPhone XS Max 與 iPhone XR 三款舊機型被淘汰，無法升級。符合資格的共有 26 款機型，包括 iPhone SE（二代、三代），以及 iPhone 11 至 iPhone 16 系列。即將上市的 iPhone 17 系列與 iPhone Air 則會直接搭載 iOS 26。

外界高度關注的 Apple Intelligence 繁體中文版，則仍需等到今年底才會上線。

▲▼ 。（圖／蘋果官網）

iOS 26十大新功能

★設計

◆Liquid Glass 半透明介面，提供更流暢的互動體驗。

◆鎖定畫面「適應性時間」會隨通知與動態自動調整。

◆背景新增「空間場景」，隨著移動展現3D效果。

◆App 圖示支援新色彩與透明外觀。

◆音樂播放時可顯示動畫專輯插圖。

★相機

◆介面簡化為「拍照」與「錄影」兩大模式。

◆鏡頭污漬提示（限 iPhone 15 以上）。

◆AirPods 新手勢可直接拍照或錄影。

★照片

◆圖庫、選集改為分頁顯示，更直覺。

◆選集支援三種佈局、可收合與重新排列。

◆演唱會、運動賽事照片自動辨識並顯示相關資訊。

★電話

◆新介面整合「常用」、「通話紀錄」、「語音留言」。

◆「通話篩選」能過濾未知來電。

★訊息

◆支援過濾未知寄件人。

◆對話可自訂背景、建立投票。

◆群組聊天顯示即將發言者。

★CarPlay

◆儀表板搭載 Liquid Glass 全新設計。

◆支援小工具堆疊與即時動態。

◆訊息回覆可用表情快速操作。

★地圖

◆新增「偏好路線」，自動學習用戶日常通勤。

★音樂

◆歌詞翻譯與發音功能，幫助跨語言跟唱。

◆自動混音、播放列表釘選。

★錢包

◆登機證整合航班即時資訊。

◆Apple Pay 新增分期付款。

★Apple Games

◆全新遊戲整合平台，管理遊戲庫與分數排行。

◆可挑戰好友、追蹤進度並推薦新遊戲。

iOS 26 以「Liquid Glass」設計為核心，從視覺到功能全面升級，涵蓋相機、訊息、音樂、CarPlay 等多個面向。雖然部分舊機無法再獲得更新，但對大部分機型用戶而言，這次改版帶來的不只是外觀調整，更是日常使用體驗的全面提升。

09/15 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

淡江大橋等40年！多舛興建史一次看　流標7次！賴清德咬牙撥58億

守護母嬰！慈濟醫分享全人照護實務　曝「子癲前症」致命危險

雪坊優格遭抵制　粉專追蹤數「漲破17萬」！王浩宇：做好1事會成功

北農攜手日商Grit Foods簽署2026年農產品供應合約　台灣蔬果外銷日本再添新動能

永慶房屋創新房產科技　根據消費者財務能力精準找房

綠揭蔣萬安「裝窮冠軍」　北市自有財源支應明年歲出後剩261億

波蘭總統官邸上空驚見無人機　籲北約考慮設立烏克蘭禁飛區

海鯤號9/30難完成海測　海軍曝目前進度：當初是目標設定

Jennie喝水也要時尚　設計水杯掛卡哇伊水豚吊飾

台灣民意民調／62%不滿賴清德拚經濟表現　逾半對台美關稅談判沒信心

【天燈惹禍】住家驚見火焰狂燒！鄰居祭一招自保

關鍵字：

iOS26iOSAPPLE蘋果iPhoneCarPlayLiquidGlass液態玻璃

