iOS 26正式登場！3款舊iPhone被淘汰　十大重點功能一次看

▲iOS26 今日正式推送。（圖／蘋果官網，下同）

記者吳立言／綜合報導

蘋果今（16日）凌晨正式推送 iOS 26，這是蘋果首次將系統名稱與年份同步，並帶來大規模的視覺更新。最大亮點是全新的 「Liquid Glass（液態玻璃）」設計，讓介面呈現半透明質感，操作時更具立體感與沉浸感。

不過，本次更新也宣告 iPhone XS、iPhone XS Max 與 iPhone XR 三款舊機型被淘汰，無法升級。符合資格的共有 26 款機型，包括 iPhone SE（二代、三代），以及 iPhone 11 至 iPhone 16 系列。即將上市的 iPhone 17 系列與 iPhone Air 則會直接搭載 iOS 26。

外界高度關注的 Apple Intelligence 繁體中文版，則仍需等到今年底才會上線。

iOS 26十大新功能

★設計

◆Liquid Glass 半透明介面，提供更流暢的互動體驗。

◆鎖定畫面「適應性時間」會隨通知與動態自動調整。

◆背景新增「空間場景」，隨著移動展現3D效果。

◆App 圖示支援新色彩與透明外觀。

◆音樂播放時可顯示動畫專輯插圖。

★相機

◆介面簡化為「拍照」與「錄影」兩大模式。

◆鏡頭污漬提示（限 iPhone 15 以上）。

◆AirPods 新手勢可直接拍照或錄影。

★照片

◆圖庫、選集改為分頁顯示，更直覺。

◆選集支援三種佈局、可收合與重新排列。

◆演唱會、運動賽事照片自動辨識並顯示相關資訊。

★電話

◆新介面整合「常用」、「通話紀錄」、「語音留言」。

◆「通話篩選」能過濾未知來電。

★訊息

◆支援過濾未知寄件人。

◆對話可自訂背景、建立投票。

◆群組聊天顯示即將發言者。

★CarPlay

◆儀表板搭載 Liquid Glass 全新設計。

◆支援小工具堆疊與即時動態。

◆訊息回覆可用表情快速操作。

★地圖

◆新增「偏好路線」，自動學習用戶日常通勤。

★音樂

◆歌詞翻譯與發音功能，幫助跨語言跟唱。

◆自動混音、播放列表釘選。

★錢包

◆登機證整合航班即時資訊。

◆Apple Pay 新增分期付款。

★Apple Games

◆全新遊戲整合平台，管理遊戲庫與分數排行。

◆可挑戰好友、追蹤進度並推薦新遊戲。

iOS 26 以「Liquid Glass」設計為核心，從視覺到功能全面升級，涵蓋相機、訊息、音樂、CarPlay 等多個面向。雖然部分舊機無法再獲得更新，但對大部分機型用戶而言，這次改版帶來的不只是外觀調整，更是日常使用體驗的全面提升。