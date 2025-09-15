今年升級會後悔？YTR直言Apple Watch 2025毫無亮點

▲「大耳朵TV」針對出蘋果今年推出的三款智慧手錶全面解析 。（圖／YouTube@大耳朵TV）

記者吳立言／綜合報導

蘋果今年推出三款全新智慧手錶：Apple Watch Series 11、SE3 以及 Ultra 3。不少消費者關心是否值得升級，YouTube 頻道「大耳朵TV」最新影片便做出全面解析，指出今年的升級幅度有限，多數用戶其實無需急著更換。

影片中，作者直言 Series 11 相較前代差異不大，主要新增了睡眠評分、血壓通知與更耐刮的玻璃，續航時間雖從 18 小時提升至 24 小時，但充電速度反而比 Series 9 慢。由於 Series 9 已支援快充，作者建議現有 Series 9 用戶不必升級。至於 Ultra 3，雖新增衛星連線與更長續航，但重量依舊偏重，且衛星功能僅在少數國家可用，因此 Ultra 1 舊用戶也不建議更換。

相較之下，Apple Watch SE3 被視為今年最值得購入的選擇。價格相對親民，功能足以滿足通知、通話與運動監測需求，特別推薦給預算有限或對健康功能需求不高的年輕族群。

對於熱衷戶外活動的使用者，作者則建議選擇 Apple Watch Ultra 3，尤其是看重極限運動、SOS緊急求救與長續航的族群。不過，由於 衛星SOS與訊息功能並不支援部分亞洲地區，購買前仍須留意區域限制。

影片中也特別提醒，許多健康監測功能（如心電圖、血壓通知）在蘋果設計時，臨床實驗皆以22歲以上成人為對象，因此蘋果官方要求使用者須達年齡標準，否則部分功能無法啟用。

綜合來看，2025 年的 Apple Watch 系列在設計與功能上並未帶來突破性改變，更多是小幅度調整與針對不同使用族群的差異化定位。對於已有近年款式的使用者而言，今年升級的必要性不高；但若是首次入手或預算有限，SE3 的確是最具吸引力的選擇。至於重視戶外探險與極限運動的玩家，Ultra 3 提供更長續航與衛星連線，依舊是專業取向的最佳方案。最終如何選擇，仍需依照個人使用需求與所在地區的功能支援狀況來判斷。