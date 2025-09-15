　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

今年升級會後悔？YTR直言Apple Watch 2025毫無亮點

▲▼ 。（圖／YouTube@大耳朵TV）

▲「大耳朵TV」針對出蘋果今年推出的三款智慧手錶全面解析 。（圖／YouTube@大耳朵TV）

 記者吳立言／綜合報導

蘋果今年推出三款全新智慧手錶：Apple Watch Series 11、SE3 以及 Ultra 3。不少消費者關心是否值得升級，YouTube 頻道「大耳朵TV」最新影片便做出全面解析，指出今年的升級幅度有限，多數用戶其實無需急著更換。

影片中，作者直言 Series 11 相較前代差異不大，主要新增了睡眠評分、血壓通知與更耐刮的玻璃，續航時間雖從 18 小時提升至 24 小時，但充電速度反而比 Series 9 慢。由於 Series 9 已支援快充，作者建議現有 Series 9 用戶不必升級。至於 Ultra 3，雖新增衛星連線與更長續航，但重量依舊偏重，且衛星功能僅在少數國家可用，因此 Ultra 1 舊用戶也不建議更換。

相較之下，Apple Watch SE3 被視為今年最值得購入的選擇。價格相對親民，功能足以滿足通知、通話與運動監測需求，特別推薦給預算有限或對健康功能需求不高的年輕族群。

對於熱衷戶外活動的使用者，作者則建議選擇 Apple Watch Ultra 3，尤其是看重極限運動、SOS緊急求救與長續航的族群。不過，由於 衛星SOS與訊息功能並不支援部分亞洲地區，購買前仍須留意區域限制。

影片中也特別提醒，許多健康監測功能（如心電圖、血壓通知）在蘋果設計時，臨床實驗皆以22歲以上成人為對象，因此蘋果官方要求使用者須達年齡標準，否則部分功能無法啟用。

綜合來看，2025 年的 Apple Watch 系列在設計與功能上並未帶來突破性改變，更多是小幅度調整與針對不同使用族群的差異化定位。對於已有近年款式的使用者而言，今年升級的必要性不高；但若是首次入手或預算有限，SE3 的確是最具吸引力的選擇。至於重視戶外探險與極限運動的玩家，Ultra 3 提供更長續航與衛星連線，依舊是專業取向的最佳方案。最終如何選擇，仍需依照個人使用需求與所在地區的功能支援狀況來判斷。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 1 6225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／柯文哲再開羈押庭　18:30當庭揭曉結果
16歲學生上課中拿刀捅同學！全班驚慌直擊
台YouTube最多倒讚TOP5！　她一人包辦4影片
台積電嘉義廠又有事！承包商被要求暫停進場
明晚變天「連4天雨炸全台」　下周還有熱帶擾動發展
快訊／最高院仍不准！辜仲諒今天須返台

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

今年升級會後悔？YTR直言Apple Watch 2025毫無亮點

中華電信iPhone17預購加碼金中獎名單出爐！360幸運兒爽賺3600元

iPhone Air、iPhone 17 Pro外盒曝光　T-Mobile高層搶先分享

「2025 Panasonic台北城市路跑」萬人齊聚凱道　冠軍抱回雙門冰箱

蘋果新品接力賽？傳十月再開發表會　iPad Pro、MacBook全面升級

蘋果要你裸機！iPhone 17被曝「不能貼膜」一撕毀了全新鍍膜

3款iPhone舊機不能更新！大改版「液態玻璃」iOS 26明上線

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【鞋子躲貓貓】歐告藏偷藏鞋老爸用妙招秒找到XD

玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD

婁峻碩焦凡凡宣布當爸媽了！　演唱會「曬超音波照」超感動

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

今年升級會後悔？YTR直言Apple Watch 2025毫無亮點

中華電信iPhone17預購加碼金中獎名單出爐！360幸運兒爽賺3600元

iPhone Air、iPhone 17 Pro外盒曝光　T-Mobile高層搶先分享

「2025 Panasonic台北城市路跑」萬人齊聚凱道　冠軍抱回雙門冰箱

蘋果新品接力賽？傳十月再開發表會　iPad Pro、MacBook全面升級

蘋果要你裸機！iPhone 17被曝「不能貼膜」一撕毀了全新鍍膜

3款iPhone舊機不能更新！大改版「液態玻璃」iOS 26明上線

台南3間超萌貓咪咖啡廳！日式老宅逗貓吃烤餅　享受喵星人包圍

AIT稱「臺灣主權未定」　陸外交部嗆：80年前就已徹底解決

快訊／柯、應重開交保調查庭　評議6小時將於18:30當庭揭曉

國家隊級對決有望上演！　亞洲職棒交流賽11月桃園開打

空中驚魂15分鐘！　易斯達航空降落前「行動電源起火」自燃

南投縣府通過115年度總預算案　許淑華喊話中央穩定一般性補助款

南投家扶頒發190位大專生獎助學金　家扶女孩學成歸國擔綱主持

新青安開水龍頭　單身女首購想月存1.5萬購屋被打槍

癱瘓小貓「偷襲大前輩」飛撲後頸　貓姐舔腳中被嚇到模糊

AIT指台灣地位未定論　國民黨：二戰文件確認主權歸屬中華民國

3C家電熱門新聞

iPhone 17被曝不能貼膜　一撕毀新科技

3款iPhone不能更新！iOS 26液態介面將上線

iPhone Air、iPhone 17 Pro外盒曝光

iPhone 17首次升級120Hz螢幕！　Pro系列專屬保護殼亮相

傳蘋果十月再推10款新品

Tim Cook讚iPhone 17新色

一圖看懂iPhone17規格！

iPhone 17大反轉　4大亮點超炸裂

iPhone 17「手滑代價曝光」　換螢幕破萬元

iPhone17今晚開賣！Joeman：這代人氣高

燦坤iPhone 17預購3分鐘完售

三大電信iPhone 17方案一次看

iPhone17預購優惠方案總整理！

2025 Panasonic台北城市路跑　萬人齊聚凱道　

更多熱門

相關新聞

跳過16、直接發布小米17！　雷軍豪言：全面「對標iPhone」

跳過16、直接發布小米17！　雷軍豪言：全面「對標iPhone」

蘋果新機iPhone 17系列發布，依舊引發市場討論。小米不僅將提前發表年度旗艦手機因應，更將小米16改名小米17，小米集團董事長雷軍最新發文稱，小米17系列就是要「全面對標iPhone，正面迎戰」。

iPhone17快來了！王鴻薇揪「不能上市說」　批：NCC是最大詐騙集團

iPhone17快來了！王鴻薇揪「不能上市說」　批：NCC是最大詐騙集團

iPhone Air、iPhone 17 Pro外盒曝光

iPhone Air、iPhone 17 Pro外盒曝光

開放預購不到兩天　陸iPhone 17補貼戰開打「跌破官方價」

開放預購不到兩天　陸iPhone 17補貼戰開打「跌破官方價」

陸iPhone Air發售喊卡！ 監管機構尚未批覆許可...果粉要等一等

陸iPhone Air發售喊卡！ 監管機構尚未批覆許可...果粉要等一等

關鍵字：

apple蘋果Apple WatchSeries11Apple WatchSE3Apple WatchUltra3

讀者迴響

熱門新聞

即／宜蘭某高職生教室揮刀　同學遭猛刺背部重傷

iPhone 17被曝不能貼膜　一撕毀新科技

46萬正妹YTR在韓國「拒絕陪睡」被暴打　瘀青照曝

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

台灣最雷景點　外國人「點名1地」：待5分鐘就離開

肇事男誤認撞死人自責輕生亡　騎士獲救康復中

國高中改10點上課連署成案！教育部這天前答覆

情侶墾丁度假竟成死別　36歲女隔天陳屍沙灘

台灣民意民調／44.6%不認同柯文哲受賴清德政治迫害　310萬人看法改變

轟綠糟蹋柯！他警告羈押庭1情況恐暴動

最新模擬路徑！　雙颱生成機率曝

投1500份履歷沒人要！44歲副總裁崩潰：願當掏糞工

柯、應暫回復「羈押禁見」狀態　暫不拆電子腳鐶

即／柯文哲、應曉薇庭訊結束！　回候審室等結果

交往百億富商變小三　樂天女孩嘎琳嗲求巨額補償

更多

最夯影音

更多

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面