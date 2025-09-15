　
iPhone電池健康度下降「為何不換電池繼續戰？」　網曝換新機3原因

▲▼iPhone電池健康度。（圖／記者邱倢芯攝）

▲iPhone可以查看電池健康度。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／曾筠淇報導

如果使用iPhone，用戶可以隨時查看電池健康度。近日就有一名男網友發文表示，為什麼有很多人只要手機變得耗電，就立刻想換新機？貼文曝光後，引起討論，其中不少網友都表示，「你拿去原廠回收，算上加上電池的錢，其實你會發現沒差多少，換了比較划算」、「只是一個想換手機的理由」。

這名男網友在Dcard上，以「為什麼電池健康度不佳就想換手機？」為標題發文，提到iPhone的電池健康度若不佳，不是只要換電池，就能繼續使用嗎？但為什麼很多人卻會因為手機耗電，就直接選擇換新機呢？

貼文曝光後，有網友點出，舊的iPhone可能還有其他問題，「以目前多數人常常摔手機的情況，光換電池，不一定就能解決問題」、「你來拿拿看12，不是電池健康度的問題，燙到我懷疑都能拿來煎蛋，打遊戲熱到掉幀都是普通的情況」、「低健康度的電池可能導致功能有問題，甚至是異常發燙，自動重啟，卡頓等，也讓自己有個理由換新手機」、「因為不只電池問題，效能也跟不上了，我的13也不過4年前的手機，現在打個傳說都燙到會卡了」。

也有網友回應，「iPhone那麼保值，補沒多少錢就換新手機了，為什麼要花3000塊換電池」、「因為我要Trade In啊，再戰幾年手機回收價值更低，對我的好處在哪？我還多花一筆電池費用欸」。還有網友說，「就僅是換換病發作而已，沒毛病」、「換換病發作，我朋友iPhone一年一換，連車子也是買新車開一年就換掉」、「就想換新機而已，買安卓旗艦機也沒在換電池的」。

09/14 全台詐欺最新數據

409 1 6225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／柯文哲再開羈押庭　18:30當庭揭曉結果
16歲學生上課中拿刀捅同學！全班驚慌直擊
台YouTube最多倒讚TOP5！　她一人包辦4影片
台積電嘉義廠又有事！承包商被要求暫停進場
明晚變天「連4天雨炸全台」　下周還有熱帶擾動發展
快訊／最高院仍不准！辜仲諒今天須返台

