3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

AirPods Pro 3最新評測來了！科技YTR大讚：幾乎沒弱點

▲▼MKBHD評測最新 AirPods Pro 3 。（圖／翻攝自YouTube／Marques Brownlee）

▲MKBHD評測最新 AirPods Pro 3 。（圖／翻攝自YouTube／Marques Brownlee）

記者楊庭蒝／綜合報導

全球科技迷引頸期盼的蘋果新款耳機 AirPods Pro 3 正式亮相，知名科技YouTuber Marques Brownlee（MKBHD）在評測中高度讚賞，並直言這款新品「幾乎沒有弱點」。相較於前代，AirPods Pro 3 在音質、降噪、配戴舒適度，乃至於防水性能上，都有顯著提升，讓習慣長時間配戴耳機的用戶，更能體會到蘋果此次革新的用心。

MKBHD 在評測影片中指出，他特別進行了前後代耳機的聲音比對，認為 AirPods Pro 3 在音質上更勝一籌。這項升級主要歸功於幾個關鍵設計，包括更大的出音孔與重新設計的內部結構，允許更多氣流通過，帶來更強勁的低音表現。耳塞能以一個全新的角度深入耳道，提升聲音傳導效率，新式耳塞內部增加了一層泡綿，結合了泡綿耳塞的塑形優勢與矽膠耳塞的便利性，提供更佳的密合度與隔音效果。

MKBHD 提到，這種新式耳塞不僅帶來更好的音質，也徹底解決了過去 AirPods 在他耳中容易鬆脫的問題。新款耳塞甚至新增了 XXS 尺寸，總共有五種尺寸可供選擇，讓更多用戶能找到最適合自己的佩戴方式。

蘋果在發表會上大膽宣稱 AirPods Pro 3 擁有 「任何入耳式無線耳機中最佳的主動式降噪（ANC）」。MKBHD 雖然對蘋果的行銷說法保持謹慎，但他實測後發現，新款 AirPods Pro 3 的降噪效果確實非同凡響。他指出，即使是在飛機上，耳機也能幾乎完全消除飛機的白噪音，讓他能專注於享受音樂或影片，感受音質的全面提升。

雖然 AirPods Pro 3 沿用了與前代相同的 H2 晶片，但藉由新的耳塞、佩戴角度與軟體調校，降噪能力比前代提升了兩倍。MKBHD 將其與 Bose QC Ultra 2、Sony WF-1000XM5 及三星 Galaxy Buds 3 Pro 進行比較，認為 AirPods Pro 3 在降噪效果上全面領先。

除了音質與降噪，AirPods Pro 3 還帶來多項實用升級。耳機防水防塵等級從 IPX4 提升至 IP57，不僅能防潑水，還能抵擋灰塵侵入，甚至能短時間浸入水中而不受損，對於運動時大量流汗或不慎潑灑液體的情境更具保障。在續航力方面，開啟降噪模式下，單次充電續航時間從 6 小時延長至 8 小時，通透模式下更可達 10 小時，讓用戶能更長時間沉浸在音樂世界。

耳機內建心率監測器，可與 Apple Fitness 等健康應用程式無縫整合，讓沒有 Apple Watch 的用戶也能輕鬆追蹤運動數據。充電盒同樣具備 IP57 防護等級，並搭載新一代 UWB 超寬頻晶片，讓「尋找」功能的精準度與偵測範圍大幅提升。充電盒也取消了充電線材，蘋果認為多數用戶都已擁有 USB-C 充電器，此舉也符合環保訴求。

子母畫面網頁全螢幕

 

09/14 全台詐欺最新數據

